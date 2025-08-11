Šperky z daňového podvodu míří do aukce. Finanční správa je vydraží online

Finanční úřad pro hlavní město Prahu chystá na středu 27. srpna celkem deset elektronických dražeb, v rámci kterých nabídne veřejnosti přes 2000 zlatých šperků. Jedná se o 15 kilogramů zlata o ryzosti od 14 do 21 karátů v hodnotě skoro 43 milionů korun.
Zlaté šperky byly zabaveny kvůli daňovému podvodu odhalenému při rozsáhlé kontrole.
„Zabavené zlaté šperky byly dováženy tuzemskou společností z Turecka a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu byla krácena daň z přidané hodnoty. Díky bleskové spolupráci s Celní správou ČR došlo nejen k zabavení předmětných šperků, ale následně i k dopadení pachatelů, na které byla podána obžaloba. Průběh dražeb tak budou sledovat z výkonu vazby,“ podotýká Vácalv Žemlička, ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.
Dražby se uskuteční online v Aplikaci elektronických dražeb (APED), konec je naplánovaný na čtvrtek 28. srpna.
Pro registraci do portálu APED je třeba vyplnit žádost a ověřit identitu žadatele. Ta se ověřuje pomocí datové schránky, uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím služby NIA ID či bankovní identity. Ověřit identitu žadatele je možné také osobně na jakémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.
V přehledu dražeb finanční správy lze nalézt i nejrůznější zajímavosti. V nabídce je mimo jiné třeba soubor použitých dámských kabelek, 220 kusů plastových přepravek na maso, secí stroj nebo jednonosníkový mostový jeřáb. Kompletní přehled lidé najdou na webu správy.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
