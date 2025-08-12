„Posíláme peníze a hotovo.“ Jak se nenechat odbýt při reklamaci zájezdu

Reklamovat nepovedenou květnovou dovolenou se letos rozhodla například rodina paní Renaty. Její zkušenost se zájezdem do Albánie od cestovní kanceláře Blue Style do rezortu s inzerovaným aquaparkem jsme podrobně popsali začátkem července.
Bazény a hlavně slibovaný aquapark s atrakcemi totiž byly podle klientů během pobytu zcela mimo provoz. Problémy se objevily také v rámci plnění služby all inclusive nebo ve kvalitě stravování.
Náhradní ubytování rodina odmítla, protože podle nich rovněž nenabízelo inzerovaný (a pro jejich děti stěžejní) aquapark. Po cestovní kanceláří proto nakonec požadovala vrátit 50 procent z ceny zájezdu, tedy z částky přesahující 55 tisíc korun.
Po přezkoumání reklamace se Blue Style rozhodla rodině „v rámci zachování dobrých vztahů“ vyplatit na účet jednorázovou finanční kompenzaci ve výši 5 % „z důvodu dílčích nedostatků“, tedy necelých 2800 korun.
Částku klientovi automaticky odeslala na účet s dovětkem, že „tímto považuje CK Blue Style reklamaci za vyřízenou“. To ale rodině přišlo nepřijatelné.
Rozhodnutí je na prodávajícím
„Je třeba si uvědomit, že reklamace neboli uplatnění práva z vadného plnění, v tomto případě zájezdu, je jednostranné právní jednání spotřebitele, které nevyžaduje souhlas cestovní kanceláře. Cestovní kanceláři tím vzniká vedle povinnosti reklamaci přijmout a potvrdit i reklamaci vyřídit,“ popisuje mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
Cestovní kancelář tedy musí reklamaci přijmout, vystavit příslušná potvrzení, kde se, mimo jiné, zaznamená, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje, a dále vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě.
„Nicméně konečné rozhodnutí o tom, zda je reklamace oprávněná, a pokud ano, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude uspokojen spotřebitelem vznesený nárok, je na prodávajícím,“ zdůrazňuje Kotrba.
Vyřízeno a šmitec?
Znamená to, že se klient musí s částkou zaslanou na účet smířit, a tím je skutečně vše vyřízeno?
Stejně tak, jako se cestovka nemusí s klientem dohadovat o výši kompenzace, klient nemusí akceptovat větu typu „tímto považujeme reklamaci za vyřízenou“. Ve skutečnosti totiž takové prohlášení nemá žádný právní význam.
Částku cestovní kancelář poukazuje klientovi na jeho bankovní účet nikoli proto, aby demonstrovala konec diskuze, ale aby se nedostala do prodlení s vyřízením reklamace. „A spotřebitel, pokud nesouhlasí s poskytnutou slevou v nižší výši, než žádal, může se bránit nesouhlasem a dalšími argumenty a důkazy, které mohou podnikatele přimět k přehodnocení jeho rozhodnutí,“ vysvětluje mluvčí České obchodní inspekce.
Připomeňme, že s aspoň orientačním určením toho, co je považováno za adekvátní slevu ze zájezdu, vám může pomoci Frankfurtská tabulka slev. Ta stanovuje obvyklou výši slev pro jednotlivé vady. V Česku se nicméně nejedná o právně závazný dokument a řídí se jím jen některé cestovky. Soudy pak tabulky používají jako podporu.
„Při určení výše nároku si spotřebitel může pomoci již zmíněnou tabulkou slev, podle ní lze absenci (přislíbeného) spa centra (masáží), akvaparku a podobně vyčíslit mezi 20 – 40 % z cena zájezdu,“ vypočítává Jan Šůra, vedoucí právního oddělení dTestu.
Zároveň ale podotýká, že pokud je klientovi nabídnut přesun do jiného hotelu se službami srovnatelnými s tím, co bylo ujednáno ve smlouvě o zájezdu, pak po jeho odmítnutí nárok na slevu nevzniká.
Díky za peníze, ale přidejte
Když cestovní kancelář reklamaci zamítne nebo klient není spokojen s výší kompenzace, měl by společnosti zaslat písemný nesouhlas s vyřízením a trvat na opětovném posouzení. „Zároveň se spotřebitel může vyjádřit v tom smyslu, že částku, kterou obdržel od pořadatele zájezdu, považuje za část slevy, o níž mezi stranami není sporu a zbylou částku nadále požaduje. Pak spotřebitel nemusí peníze vracet na důkaz nesouhlasu,“ radí Šůra.
Spor se následně povede už jen o zbývající částku. „Nevyhoví-li pořadatel zájezdu požadavkům spotřebitele, ačkoliv jsou dle jeho názoru důvodné, může se pokusit o mimosoudní řešení sporu před ČOI, případně nárok rovnou zažalovat. Předtím by se měl ovšem poradit ideálně s advokátem,“ doporučuje právní expert dTestu.
Rodina z našeho příběhu se proti přiznané kompenzaci u Blue Style ohradila, což se jí nakonec vyplatilo. Cestovní kancelář jí „v druhém kole“ uznala dalších 10 % z ceny za chybějící/špinavé koupaliště a 5 % za chybějící aquapark. Kompenzace tedy ve výsledku dosáhla 20 procent z ceny zájezdů, cestovka navíc přidala dvoutisícovou slevu na příští zájezd.
Uznání reklamace není samozřejmost
Uznaní reklamace zájezdu ovšem není automatické, jak ukazují data. Česká obchodní inspekce jen do poloviny letošního července řešila v souvislosti s reklamacemi zájezdů přes 70 návrhů na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.
„Ve více než třiceti případech se podařilo dosáhnout dohody, v necelých dvou desítkách případů reklamace nebyly uznány a další necelé dvě desítky případů byly v řešení,“ vypočítává Kotrba.
Podle něj si lidé nejčastěji stěžují na problémy s ubytováním, jako ubytování v hotelu nižší kvality, pochybení ve formě stravování, nedostatečné vybavení pokoje, nefungující klimatizace či tekoucí teplá voda, nedostatečný úklid pokoje či hluk z nočních klubů nebo delší vzdálenosti hotelu od pláže oproti údajům v katalogu.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem