Dejte pokutu dodavateli. Jak novela energetického zákona chrání spotřebitele

Začíná platit několik ustanovení novelizovaného energetického zákona. Postavení spotřebitele vůči dodavateli je ode dneška o něco silnější.

Zákon nově například omezuje výši pokuty, kterou dodavatel smí účtovat za předčasné ukončení smlouvy, a dokonce dává spotřebiteli možnost naopak pokutovat dodavatele.

Jaké jsou novinky?

Paragrafy letošní novely energetického zákona začínají být účinné na etapy. Až později během roku nabyde účinnosti většina těch, kvůli kterým se novela přezdívá Lex OZE III – tedy paragrafy věnované zejména obnovitelným zdrojům energie. Už od prvního srpna jsou účinná ustanovení posilující práva spotřebitelů.

Strop pro pokuty za předčasné ukončení smlouvy

Když spotřebitele a dodavatel zavřou smlouvu na dobu určitou, očekává se od obou stran, že ji po tu určitou dobu budou dodržovat. A pokud ne, má ta strana, která ji poruší, druhou smluvní stranu nějak odškodnit.

Zákon teď nově stanoví, že pokuta, kterou smí dodavatel naúčtovat spotřebiteli, jenž předčasně ukončí smlouvu na dobu určitou, smí být maximálně 40 procent z toho, co by za elektřinu nebo plyn zaplatil do data řádného vypršení smlouvy.

„Energetický regulační úřad při projednávání novely navrhoval hranici pokuty ještě nižší. Přesto vítáme, že energetický zákon nyní pokuty pro tyto případy zastropoval, dosud je totiž neomezoval vůbec,“ říká Markéta Zemanová, členka z regulačního úřadu. „Setkávali jsme se také s případy, kdy si dodavatelé k pokutám připočítali ještě vysoké náhrady škody. V součtu pak za předčasné ukončení smlouvy požadovali desetitisíce i u relativně nízkých odběrů. Nově takový postup nebude možný,“ dodává.

Povinné oznámení o snížení ceny

Když dodavatel zvyšuje cenu za plynu nebo elektřiny, má povinnost odběratele průkazně a přímo informovat, a to minimálně s 30denním předstihem.

Od srpna 2025 platí totéž i pro snižování ceny. Spotřebitelé by tedy měli mít lepší přehled, díky kterému pro ně bude snazší srovnávání cen na trhu.

Pokuta dodavateli, když nedodá vyúčtování nebo jeho reklamaci

Pokud budete u dodavatele reklamovat vyúčtování, má na vyřízení reklamace 15 dní. Pokud ji v této lhůtě nevypořádá, můžete po něm chtít penále až do výše pěti tisíc korun.

Platíte hodně za plyn?

Na penále má spotřebitel taky nárok, když mu dodavatel nepošle vyúčtování včas. Pokud vám v důsledku takového prodlení vznikne škoda, můžete se domáhat její náhrady.

Právo nahlížet do smlouvy. Kdykoli

Pokaždé zapomenete, kam založíte ten či onen dokument? A co teprve, když uzavíráte smlouvy na dálku, elektronicky? Smlouvy o dodávkách energie vám teď na požádání musí dodavatel ukázat kdykoli během jejich trvání. Na žádost o nahlédnutí do smlouvy musí dodavatel dokumentaci do 15 dní poslat – elektronicky, nebo na papíře, podle přádní odběratele.

„Ač se to zdá neuvěřitelné, někteří dodavatelé doteď zneužívali nedostatečné právní úpravy a spotřebitelům, kteří smlouvy neměli k dispozici, odmítali jejich obsah poskytnout. Spotřebitelé se pak těžko dostávali k základním informacím, například kdy a za jakých podmínek mohou smlouvu vypovědět,“ konstatuje Zemanová z regulačního úřadu.

Srovnávač od ERÚ zahrne všechny nabídky

Novela energetického zákona rozšiřuje také kompetence Energetického regulačního úřadu. Úřad bude například moct odepřít licenci dodavatele lidem a firmám, kteří už dodavatelem energie byli a dovedli své zákazníky k dodavateli poslední instance. Zo znamená zkrachovali a nebyli s to dostát svým závazkům.

Dodavatelé také úřadu budou muset dodávat prakticky všechna data o cenách energií ze svých veřejných nabídek. Údaji úřad nakrmí srovnávač cen energií na svých stránkách.

„Díky novému zmocnění zahrneme do našeho srovnávače nabídek všechny produkty na trhu. Zároveň připravujeme zveřejňování indikativních cen. Ty budou ukazovat férovou cenovou hladinu a poslouží spotřebiteli jako další nástroj pro jeho rozhodování. Chceme dát spotřebitelům do rukou nástroje, díky kterým mohou být aktivnější, a snadněji tak najdou nejvýhodnější nabídku,“ říká Jan Šefránek, předseda ERÚ.

Gabriel Pleska Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

