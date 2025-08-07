Co seniorům nejvíc vadí při nakupování? Tohle možná znáte i vy

Nákupní trendy v obchodech se v posledních letech rychle mění – udržitelnost, samoobslužné pokladny nebo mobilní aplikace plné personalizovaných slev jsou dnes běžnou součástí prodejen.
Řadě zákazníků to vyhovuje a nové technologie bez problémů používají. Další ale zůstávají mimo hru – týká se to hlavně starší generace, která se s moderními nástroji hůř sžívá, nebo k nim přístup vůbec nemá. Přitom právě senioři patří mezi nejpravidelnější a nejstabilnější zákazníky obchodních řetězců.
Oslovení prodejci však shodně uvádějí, že rozdíly mezi zákazníky v zacházení nedělají. „Naše služby nejsou cíleny výhradně na konkrétní skupiny zákazníků, ale jsou navrženy tak, aby byly dostupné všem, kteří je potřebují. U seniorů často vnímáme, že si přejí zvládnout nákup samostatně – v takových případech se snažíme nabídnout pomoc citlivě a s ohledem na jejich přání,“ říká za řetězec Tesco Lucie Loučková.
Podobně mluví Aneta Turnovská z Globusu. „Myslíme na všechny naše zákazníky. Náš personál je proto připravený ochotně poradit a pomoci s drobnými úkony, jako je například sundání zboží z regálu, asistence při využívání samoobslužných pokladen,“ uvádí mluvčí.
„Žádná konkrétní opatření primárně určená úzké nebo vybrané cílové skupině dle věku nemáme. Obecně však v našich prodejnách nabízíme služby, u kterých si myslíme, že by jejich nabídka mohla více vyhovovat seniorům,“ doplňuje mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Podle ní jde třeba o široká parkovací stání, možnost posadit se v obchodě nebo asistence při skenování zboží.
A co na to senioři? Tady je pět konkrétních věcí, které podle nich stále dělají z běžného nákupu zbytečně náročnou záležitost.
1. Samoobslužné pokladny
Samoobslužné pokladny se rozšířily zejména v posledních pěti letech, má je už drtivá většina řetězců. Hlavní výhodou pro zákazníka má být rychlost odbavení, pro obchodníka zase snížení nákladů na pracovní sílu. Více jsme o nich psali zde: Samoobslužné pokladny pod dozorem. V cizině přiznávají krádeže, u nás je ticho.
Realita ale zpravidla vypadá trochu jinak. Projít samoobslužnou pokladnou bez technického záseku považuje řada zákazníků (nejen seniorů) za úspěch. Snadno se totiž objeví chyba ve vážení, problém se slevou nebo nutnost ověření věku. V takových případech musí zákazník stejně čekat na přivolání personálu, což celý proces placení prodlužuje.
Pro starší osoby je obsluha samoobslužné pokladny o to víc stresující. „Vždy se tak nějak stydím, protože vím, že mi to trvá a za mnou se dělá fronta. Dlouho se orientuji v nabídce obrazovky, špatně se mi to čte, mačká. Pak například spletu pokyny. Často třeba odkládám zboží jinam a v jiném pořadí, než to po pokladna mně chce. Nedávno se rozpípala po namarkování obyčejné zubní pasty. Pokladna se zablokovala a žádala přivolání obsluhy, že je prý nutné zboží převážit,“ popisuje svou zkušenost jednasedmdesátiletá paní Jana z Prahy.
Devětašedesátiletá paní Hana se samoobslužným pokladnám vyhýbá. „Vybírám si důchod na poště, v hotovosti. A na samoobslužné pokladně nemám jednoduše jak zaplatit. Taky mám ráda osobní kontakt, žiju sama, nechci všechno pořád automaticky odpípávat. Jenže pak zase dlouho čekám, protože u nás bývá otevřená jen jedna pokladna s obsluhou a další se otevře až ve chvíli, kdy se fronta táhne daleko,“ popisuje seniorka.
2. Bezúčtenkový trend
Obchodník musí zákazníkovi vystavit doklad o zaplacení vždy, pokud si jej spotřebitel vyžádá. V poslední době ale v řetězcích vládne trend šetření přírody a k tomu patří mimo jiné i šetření papírem. A faktem je, že řada zákazníků účtenku automaticky zmačká a vyhodí.
Pokladní se vás proto vždy ptá, zda papírovou účtenku chcete vytisknout. Samoobslužná pokladna vám zase běžně nabídne možnost ukončit nákup buď bez účtenky, v její zkrácené verzi (bez výpisu jednotlivých položek) nebo v té úplné, tedy se všemi položkami.
„Cítím se vždycky hloupě, když si o účtenku musím říct, jako bych někoho podezírala. Nákup si ale podle ní kontroluju ještě ve vozíku celý život a už kolikrát jsem narazila na nesrovnalost,“ vysvětluje třiašedesátiletá paní Jiřina ze středních Čech.
Zákazník se ale nemusí cítit nepatřičně kvůli tomu, že si účtenku vyžádá a budou se kvůli němu muset pokácet stromy navíc – je to jeho zákonné právo a zároveň nejrychlejší způsob, jak na místě zjistit, že k chybě na pokladně došlo. Existuje i elektronická účtenka, ta je ovšem dostupná pouze přes zákaznický účet nebo aplikaci.
Perlička je, že v některých obchodech se bez účtenky z obchodu ani nedostanete. Speciální turnikety totiž zákazníka při odchodu z bezpečnostních důvodů donutí naskenovat její čárový kód. Řada lidí si tak zadělá na další zdržení, když účtenku s nákupem v náručí hledá po kapsách, nedej bože automaticky zmuchlá a vyhodí hned za pokladnou.
3. Extra výhody jen s aplikací
Věrnostní aplikace jsou velké téma současné doby. Řetězce chtějí, abyste je používali, a navazují na ně proto extra výhody, které na prodejně běžně nenajdete. Někteří obchodníci na klubových slevách dokonce staví celý byznys model, třeba jako Tesco.
Digitalizace v obchodech jde ale ruku v ruce s omezováním papírových letáků, řada seniorů navíc stále využívá tlačítkové telefony nebo si aplikace neumí nainstalovat, případně je obsluhovat. „Mojí osmdesátileté mamince jsem aplikaci nainstalovala, má ale problém se v ní orientovat, neumí si správně aktivovat jednotlivé slevové vouchery, vlastně jí to obtěžuje. Jenže jinak měla nákupy o dost dražší,“ popisuje paní Lucie ze středních Čech. „Při pokusu uplatnit kupony na samoobslužné pokladně nakonec stejně často narážíme na různé technické chyby a opravit je dělá problém i přivolané obsluze,“ podotýká paní Lucie.
Většina řetězců situaci zatím řeší tím, že dává na výběr mezi mobilní aplikací a plastovou věrnostní kartičkou. Ne však všichni. „Extra slevy poskytujeme při použití aplikace, nicméně každý týden nabízíme desítky zlevněných produktů i bez využití aplikace,“ říká Eliška Froschová Stehlíková z Lidlu.
„Aplikace Můj Albert je dostupná pro všechny zákazníky. Jedná se ovšem o aplikaci, a nikoliv o plastovou kartičku,“ připomíná ředitel komunikace prodejen Albert Jiří Mareček.
Plastové kartičky navíc mohou mít oproti aplikacím omezenější funkce, například ve sbírání bodů za nákup. „Mobilní aplikace Billa klubu nabízí pestrou škálu slev, slevových kuponů, které zákazníci mohou získat výměnou za své naspořené body,“ popisuje mluvčí Billy Dana Bratánková s tím, že aplikace jim umožňuje nakoupit buď levněji na prodejnách nebo u partnerů řetězce. „Zákazníci, kteří aplikaci nemají staženou a jsou stále držiteli plastových karet, pak umožňuje využívat kupony na slevy, které lze vytisknout při tisku účtenky,“ dodává Bratánková.
4. Kouzlení s cenovkami
Známe to všichni: vyrazně barevné cenovky, na nich spojení jako Nejnižší cena, Nejlevnější, Bomba cena a podobně. Případně je na cenovce klidně šest různých cenových a hmotnostních údajů, různou velikostí písma, z toho několik přeškrtaných. Snad aby zákazník (ne)pochopil, jak levně zboží právě nakupuje. Více jsme o tom psali zde: Které řetězce vás dál matou? Prozkoumali jsme slevy.
Česká obchodní inspekce na obchodní řetězce se stanovováním nepřehledných či dokonce falešných slev v posledních měsících výrazně tlačí a opakovaně lidem vysvětluje, jak se v cenách zboží správně orientovat. Senioři jsou ale vůči těmto marketingovým trikům obchodníků výrazně zranitelnější a často obchodníkovi, když něco vydává za výhodnou slevu, jednoduše věří.
5. Regálový chaos
S tím souvisí i označování zboží v regálech. „Třeba u nás na prodejně v Albertu mají čerstvé mléko vždy úplně dole u země a až pod ním lišty s cenovkami. Ty z úhlu nakupujícího nejsou prakticky čitelné a já opravdu ve svém věku nemohu lézt po zemi a zjišťovat, kolik to stojí,“ popisuje šestašedesátiletá paní Helena z Brna.
Často se také stává, že zboží je naskládané u jiných cenovek, než k nim patří. Oblíbeným marketingovým trikem prodejců je pak pravidelné přemísťování zboží různě po prodejně. Cílem je, aby i stálý zákazník musel projít celý prodejní prostor a během hledání si koupil i neplánované položky. Pro seniory to ale znamená spíše stres a desítky minut strávených v obchodě navíc.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem