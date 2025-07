Tři hvězdy za cenu pěti? Jak poznat, že vás hotel tahá za nos

Měl mít váš hotel pět hvězdiček, ale služby odpovídaly spíš třem? Ne každý hotel má udělené hvězdy podle oficiální certifikace, a tak některé hotelové hvězdy září spíše jen na papíře. Jak to vlastně s hotelovými hvězdami je? A na co máte nárok, když jedete do hotelu s oficiální certifikací?

Zdroj: Shutterstock