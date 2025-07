Že papírové ubrousky patří do modré popelnice? A blistry od léků zase do té žluté? Ani náhodou. Tohle je sedm nejběžnějších třídících prohřešků.

Iniciativa Samosebou.cz zaměřená na třídění a recyklaci odpadu, která je projektem společnosti Eko-Kom, sestavila přehled položek, které při třídění Čechy nejčastěji matou. Tady jsou:

Papírové kapesníky, utěrky a ubrousky

Napadlo by někoho, že snad patří do jiné popelnice než do té papírové? Podle iniciativy Samosebou.cz jde ale o velmi rozšířený omyl. Platí totiž, že mokrý či znečištěný papír do modrého kontejneru nepatří. Správně se tedy vyhazuje do směsného odpadu. Tam mimochodem patří i vlhčené ubrousky.

Krabice na pizzu

Podobný případ je krabice na pizzu. Přece jasný papír. „Ale mastnota a zbytky sýra dělají z běžně recyklovatelné krabice nerecyklovatelný obal, který patří do směsného odpadu,“ upozorňuje iniciativa. Pokud je část krabice čistá, můžete ji odtrhnout a vytřídit jako čistý papír.

Anketa Třídíte podle pravidel? Ano, třídím, jak se má. Ano, ale některé věci jsem netušil/a. Moc ne. Třídím spíš podle pocitu. Ne. Vůbec to neřeším.

Sáčky od koření

Tohle je zástupce takzvaných kompozitních obalů. Sestává se z tenké vrstvy plastu, papíru a často nechybí ani vrstva hliníku – dobrý obal pro zachování kvality koření a aroma. Jenže kam s ním?

Recyklace takového kompozitního materiálu je podle iniciativy velice obtížná až nemožná. A zde tedy není ve hře žlutý kontejner ani žádný jiný na třídění odpadu. „Sáčky od koření patří jen a pouze do směsného odpadu,“ zdůrazňuje.

Blistry od léků

Tenká, plastovo-hliníková plata od léků. Hodit je do plastu? Recyklace těchto kompozitních obalů není nemožná, ale je velmi komplikovaná a v podstatě se nevyplatí. Žlutý kontejner je tedy mimo hru. Ideální je vrátit blistr do lékárny (a pokud jsou v něm ještě nějaké léky, pak je to samozřejmost) nebo prázdné platíčko vyhodit do směsného odpadu.

Nádobí z varného skla

I když vypadá jako adept na zelený kontejner na sklo, nepatří tam. „Varné sklo má jinou strukturu, jiný bod tavení a obsahuje různé další příměsi – zkrátka to není sklo takové, jak ho známe z běžných zavařovaček, lahví či sklenic,“ zdůrazňuje iniciativa Samosebou.cz. Proto patří do sběrného dvora, nikoli do barevného kontejneru. Podobné je to s laboratorním sklem či sklokeramikou.

Plechovky od barev

Plechovky od nápojů patří do šedého kontejneru. Lze je třídit také do jiné sběrné nádoby, proto je vždy důležité sledovat nálepky na kontejnerech. Jenže malířské barvy jsou chemie, zbytky barvy znečišťují materiál a recyklace pak není možná. Jejich místo je ve sběrném dvoře nebo ve sběru nebezpečného odpadu.

Elektronické cigarety

Plastová e-cigareta patří do plastu. A nebo ne? Obsahuje baterii, to z ní dělá elektroodpad. A pak už je to jasné: nepatří do barevných kontejnerů ani do směsného odpadu. Je potřeba odnést ji sběrného dvora nebo do elektroboxů v obchodech.

Nápojové kartony

A závěrem jedna specialita. Obaly vyrobené z nápojových kartonů, které většinou slouží k balení tekutin, například džusů, mléčných výrobků nebo vinných nápojů, jsou typickým představitelem kombinovaných obalů.

Na rozdíl od ostatních obalů složených z více druhů materiálů bychom měli tyto obaly vždy třídit, a to buď zvlášť, nejčastěji do oranžových sběrných nádob, nebo společně s jiným druhem odpadu v rámci takzvaného vícekomoditního sběru odpadu.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem