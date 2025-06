České televizi a Českému rozhlasu přibyly od května desítky tisíc nových plátců koncesionářských poplatků. V případě televize jejich počet zatím vzrostl o 96 tisíc, u rozhlasu pak o 90,5 tisíce, uvedl server Mediář.

S nárůstem počtu nových poplatníků se počítalo, minulý měsíc totiž začal platit novelizovaný zákon o televizních a rozhlasových poplatcích. Ty jsou teď dohromady o 300 korun ročně vyšší. Televizní poplatek vzrostl ze 135 na 150 Kč měsíčně a rozhlasový poplatek ze 45 na 55 Kč měsíčně.

Nově také musejí platit i ti, kteří vlastní pouze mobil nebo notebook s internetem. Platí se ovšem jen jeden poplatek za domácnost, bez ohledu na počet zařízení nebo členů rodiny.

Vše, co potřebujete o změnách a placení koncesionářských poplatků vědět, si můžete přečíst zde: Poplatky za TV a rozhlas zdražují: Za co se nově platí a na co pozor.

Ministerstvo kultury, které novelu zákona prosadilo, předpokládá, že změna oběma médiím nakonec přinese asi 300 tisíc nových plátců každému.

Od července se úprava zákona dotkne také firem. O tom podrobně píše server Finmag: Zvýšení poplatků za TV a rozhlas od května. Co musí udělat firmy krok za krokem.

„Pro právnické osoby aktuálně běží přechodné období, ve kterém mají České televizi nahlásit počet zaměstnanců, a to do 30. června 2025. Právnických osob a podnikatelů se zatím přihlásilo 7000 nových subjektů,“ upřesnil pro Mediář Radek Konečný z tiskového oddělení České televize.

Řešit poplatky můžete i v případě, že už si za ně připlácíte. A to tehdy, když jste OSVČ, tedy podnikající fyzická osoba. Česká televize a Český rozhlas totiž některým podnikatelům rozesílají výzvu k placení poplatku nebo k nahlášení počtu zaměstnanců a vozidel. O tom jsme více psali tady: Za rozhlas a TV už připlácíte, přesto vás uhánějí. Co musí vědět OSVČ.

Jako OSVČ bez zaměstnanců ovšem platíte poplatek ve výši 0 korun. Tedy, pokud vám z televize nebo rozhlasu napíšou, musíte jim do 30 dní poslat čestné prohlášení o počtu zaměstnanců a pronajímaných vozidel. Datovkou, poštou nebo prostřednictvím účtu poplatníka, do kterého se registrujete na jejich webech.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem