Které filmy 2025 nejvíce ovlivní domácí i globální filmový trh?

Tento text je komerčním sdělením našeho obchodního partnera

Podzim a zima bývají ale z hlediska premiér v kinech nejnabitější, a tak lze očekávat, že ty největší kasovní hity nás teprve čekají. Želízek v ohni je mnoho a není snadné vybrat ty, které by mohly zaútočit na pozici nejvýdělečnějšího hitu. Jsou ale jistá kritéria – jako slavní režiséři, atraktivní témata, dlouho očekávané lahůdky nebo hvězdné herecké obsazení, která můžeme vzít v potaz.

Co se domácího filmového trhu týče, favority by mohly být snímky Pod parou, tedy česká variace na úspěšný a cenami ověnčený snímek Chlast, nemalou část publika by mohla oslovit i nejnovější komedie Petra Kolečka z fotbalového prostředí Kouzlo derby, rodinnou zábavu zastupuje Cukrkandl a s ohledem na naši hokejovou náturu, má velká očekávání i drama Neporazitelní inspirované skutečnými událostmi a osudy našim para hokejistů. Velmi lukrativní tržby ale slibují i premiéry animovaných snímků Elio studia Pixar a pokračování hitů Zootropolis a Zlouni.

Pokud bychom se chtěli zaměřit na světový trh, kromě výše zmíněných animovaných filmů, jsou dalšími adepty na úspěch kriminální thriller Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli, sportovní drama F1 z prostředí slavných automobilových závodů s Bradem Pittem jako hlavním lákadlem, ale i další dobrodružství ze světa dinosaurů Jurský svět: Znovuzrození a nejnovější přírůstek do filmového vesmíru studia Marvel Fantastická 4: První kroky.

Za téměř jistý finanční úspěch pak můžeme označit očekávaný snímek režiséra Jamese Camerona Avatar 3: Fire and Ash, neboť s jeho premiérou se opět očekává nejen přepisování rekordů v oblasti návštěvnosti a tržeb, ale i dechberoucí vizuální stránka, která opět posune hranice filmových možností.

PR text Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem