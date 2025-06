Dali jste si doma do pořádku televizní a rozhlasové poplatky. Přihlásili jste se k těm, které jste ještě neplatili, nastavili si platby podle nové výše, dali si nohy na stůl a pustili si televizi pořádně nahlas. A přesto vám najednou píšou z České televize nebo Českého rozhlasu. Proč? Protože jste OSVČ.

Co se děje

5. 6. 2025

Jako osoba samostatně výdělečně činná jste pro stát dva v jednom: Fyzická osoba, která bude platit poplatek za domácnost. A fyzická osoba podnikající.

Mnozí podnikatelé ten princip už znají: zřídili si osobní datovou schránku a pak byli překvapeni, když jim stát zřídil ještě jednu, podnikatelskou.

Platíte tedy poplatek jako domácnost (jestli ne, tady je návod, jak na nové koncesionářské poplatky) a měli byste platit ještě jednou jako OSVČ?

To úplně ne. Jako OSVČ poplatek platit pravděpodobně nebudete, museli byste mít nějaké zaměstnance.. Ale neznamená to, že nejste jeho plátci. Jen je váš poplatek v nulové výši.

Firmy platí televizní poplatky podle přepočteného počtu zaměstnanců, bez ohledu na množství přístrojů schopných přijímat rozhlasové a televizní vysílání.

Rozhlasové a televizní poplatky pro firmy a podnikatele Počet zaměstnanců Měsíční rozhlasový poplatek Měsíční televizní poplatek 0–24 0 Kč 0 Kč 25–49 275 Kč 750 Kč 50–99 550 Kč 1500 Kč 100–199 1100 Kč 3000 Kč 200–249 1650 Kč 4500 Kč 250–499 3850 Kč 10 500 Kč 500 a více 5500 Kč 1500 Kč

Speciální poplatky pak platí firmy, které pronajímají auta a jiná vozidla, zákon cílil hlavně na leasingovky. Kdo pronajímá vozidla, platí poplatky i za přijímače v nich.

Mezi plátce poplatku naopak nepatří firmy, které zaměstnávají nadpoloviční množství zaměstnanců se zdravotním postižením, školy, spolky podle občanského zákoníku a několik dalších výjimek.

Mluvte, až budete vyzváni

OSVČ, pokud tedy nepronajímá auta, tedy poplatky platit nemusí. Má ale nějakou ohlašovací povinnost?

„Pokud právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající ani po 1. 5. 2025 nespadá do rozsahu poplatkové povinnosti (např. z důvodu nízkého počtu zaměstnanců či zákonného osvobození), nevzniká jí žádná nová povinnost,“ říká Radek Konečný z tiskového oddělení České televize. „Je možné, že Česká televize takového poplatníka osloví s žádostí o doplnění počtu zaměstnanců,“ dodává ovšem.

Jestliže vám tedy z České televize nebo Českého rozhlasu pošlou výzvu k placení poplatku nebo k nahlášení počtu zaměstnanců a vozidel, pak máte povinnost odpovědět do 30 dnů.

To je zcela v souladu s dikcí zákona: osoba (fyzická i právnická), která odebírá elektrický proud, se považuje za poplatníka s povinností platit, jestliže České televizi nebo Českému rozhlasu po jejich písemné výzvě do 30 dní neoznámí opak.

Jinými slovy: jako OSVČ bez zaměstnanců platíte poplatek ve výši 0 korun. A pokud vám z televize nebo rozhlasu napíšou, musíte jim poslat čestné prohlášení o počtu zaměstnanců a pronajímaných vozidel. Datovkou, poštou nebo prostřednictvím účtu poplatníka, do kterého se registrujete na jejich webech.

Dřív pomáhaly veřejnoprávním médiím k adresnému oslovování poplatníků nebo domnělých poplatníků zejména databáze adres dodavatelů energií, s datovým schránkami, které musí mít každá OSVČ, je to ovšem o něco jednodušší.

Dávejte si tedy pozor, co a do které datovky vám chodí a zprávu z televize nebo rozhlasu nemažte bez přečtení, protože už přece poplatky v nové výši platíte. Možná to není zpráva pro pana Josefa Nováka, ale zpráva pro podnikatele Josefa Nováka. A ten se teď musí spojit s Českou televizí nebo s Českým rozhlasem a poslušně jim nahlásit, že má nula zaměstnanců, aby měl klid a jako podnikatel taky nula poplatky.

A takhle vypadá zpráva, které už Český rozhlas v těchto dnech rozesílá do datových schránek. Přišla samostatně výdělečně činné osobě bez zaměstnanců, která dřív i dnes platí jen poplatky pro domácnost.

