Co se děje

| rubrika: Co se děje | 23. 5. 2025

Streamovací platforma Voyo a internetová televize O2 TV se v březnu spojily do nové služby Oneplay. Společnost O2 ČR na ni převádí své zákazníky postupně a automaticky, tedy bez jejich aktivního souhlasu.

A má na to právo – poskytovatel služby elektronických komunikací může změnit smluvní podmínky za předpokladu, že se tak se zákazníkem domluvil, nejčastěji v obchodních podmínkách. Zákazníka ale musí v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem informovat o veškerých změnách smluvních podmínek, a to nejpozději 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy.

Zároveň s informováním o změnách musí poskytovatel služby zákazníka informovat také o právu smlouvu bezplatně vypovědět.

To vše společnost O2 učinila. Přesto převod zákazníků operátora na Oneplay neprobíhá bez jejich stížností. Nejčastěji na nefér navýšení ceny nebo na to, že je obtížné smlouvu vypovědět (tedy operátora vůbec úspěšně kontaktovat a požadavek včas vyřídit). Více jsme o tom psali zde: O2 převádí zákazníky na Oneplay automaticky. Kdo chce pryč, může narazit.

To je případ i pana Michala, který dosud bezplatně využíval produkt O2 TV Modrá k internetu, jako bonusovou službu k Internetu od O2. „Službu využíváme jen skrze aplikaci na TV, ale jinak tuhle službu absolutně nepotřebujeme. O2 mě o převodu informovalo s tím, že mě převede na Oneplay Komfort za 199 Kč a pak si můžu tarif změnit,“ popisuje.

V zákaznickém účtu Moje O2 ale podle něj žádná taková možnost změny nebyla. „A tak nějak automaticky jsem předpokládal, že když máte O2 TV k internetu bezplatně, převedou vás také na bezplatnou službu,“ říká muž.

Informaci o převodu ale pan Michal obdržel včetně uvedení nových cen. „Mimo jiné tam bylo i to, že zvyšují i cenu internetu, protože k tomu dávají O2 Security či co,“ podotýká.

Zároveň však připouští, že kvůli svému předpokladu, že pro migraci služby z bezplatné na placenou je nutný výslovný souhlas, e-mail zaslaný operátorem ignoroval. Svou situaci tak začal řešit ve chvíli, kdy si všiml navýšení dubnové faktury.

Alternativa ke službě zdarma?

Jak už bylo řečeno výše, poskytovatel za předem daných pravidel službu změnit může. I kdyby předtím zákazník využíval bezplatnou alternativu.

Mluvčí společnosti O2 Veronika Zachariášová k tomu dodává, že zákazníkům se operátor snažil v rámci migrace přidělit takový ekvivalent původního tarifu O2 TV, který by nejlépe odrážel to, co sledovali.

S tím ale pan Michal nesouhlasil. Po několika hodinách neúspěšně strávených snahou dovolat se na infolinku se však nakonec s operátorem dohodl. „Takže nově mám Oneplay k Internetu, neplatím za to nic, a poměrnou část za Oneplay Komfort, kterou jim nyní v dubnové faktuře platím, mi vrátí dobropisem k další faktuře,“ dodává muž.

Tarif Oneplay k Internetu přitom mezi tarify ke službě Oneplay na webu nenajdete. Podle Zachariášové kvůli tomu, že jde pouze o bonus k Internetu od O2 a nejde na něj samovolně přecházet – je ho tedy třeba vyjednat přímo s operátorem.

Proč ale O2 nepřevedlo pana Michala na totožnou bezplatnou službu, jakou používal dříve, automaticky hned od začátku, mluvčí nevysvětlila. Společnost to přitom sama avizuje na svém webu: „O2 TV Modrá se mění na Oneplay k Internetu... Tento tarifní plán automaticky získáte jako bonus ke každému O2 Internetu. Stávající zákazníky O2 TV Modrá na alternativní Oneplay plán postupně převedeme a o všem jim dáme s předstihem vědět.“

Novinka ve formě zdražení internetu o službu O2 Security, kterou si pan Michal aktivně neobjednal, se pak podle mluvčí O2 týká kompletně všech zákazníků. „Služba O2 Security je nově součástí všech aktuálně nabízených tarifů s internetovým připojením,“ argumentuje Zachariášová s tím, že společnost ji zavedla, aby uživatele chránila před podvodnými weby nebo škodlivými odkazy.

Lidé, čtěte a nenechte se odbýt

Základem je tedy to, co odborníci radí spotřebitelům stále dokola – neignorujte zprávy od svého poskytovatele služeb s tím, že služba „nějak pojede dál“. Může vás to vyjít zbytečně draho. Seznamte se se svými právy a v případě nespokojenosti aktivně komunikujte, nebo službu včas upravte nebo vypovězte.

Zákazníci mají ze zákona právo smlouvu vypovědět do 1 měsíce od doručení oznámení o změně smlouvy. Když to stihnou s operátorem vykomunikovat v tomto termínu, O2 v případě probíhající migrace na Oneplay opakovaně ujišťuje, že jim nebude účtovat nic navíc ani tehdy, když pracovníci výpověď kvůli vytíženosti vyřídí později.

Pokud poskytovatel služby zákazníkovi neumožní smlouvu vypovědět, mohlo by se podle spotřebitelské organizace dTest jednat o spáchání přestupku ze strany společnosti. Za to pak hrozí pokuta až 15 000 000 Kč.

„Spotřebitelé mohou podat podnět z důvodu podezření na spáchání přestupku k Českému telekomunikačnímu úřadu,“ dodává šéfka dTestu Eduarda Hekšová.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

