Balík z Vinted nově odešlete přes výdejní box. Platforma se dohodla se Zásilkovnou

Uživatelé Vinted, platformy pro nákup a prodej oblečení z druhé ruky, mohou nově podat a odeslat prodané zboží přes síť samoobslužných Z-BOXů doručovací společnosti Zásilkovna.

Služba boxů je dostupná nonstop sedm dní v týdnu. Kupující v aplikaci Vinted zvolí doručení přes Zásilkovnu a prodávající obdrží podací kód. Po zabalení zásilky si vyhledá nejbližší Z-BOX, zadá kód na klávesnici a schránka se automaticky otevře. Stav doručení lze sledovat přímo v aplikaci Vinted.

„Jsme leader na trhu v kapacitách sítě výdejních boxů v Česku, na Slovensku i v Maďarsku a jsme schopni nejen uživatelům na platformě Vinted poskytnout až milion dvířek pro pohodlné a rychlé podání zásilek. Zájem o doručování mimo domov neustále roste, proto chceme kapacitu naší sítě Z-BOXů nadále rozšiřovat,“ uvádí David Soukup za společnost Packeta Group, která Zásilkovnu vlastní.

Zásilkovna už s Vinted Group spolupracuje na přepravě zásilek několik let. Doručovací společnost v poslední době v Česku omezila počet kamenných výdejen a dlouhodobě investuje do rozvoje samoobslužných boxů. Loni v tuzemsku rozšířila kapacitu sítě boxů o 100 procent.

Trend výdejních boxů v Česku dál výrazně posiluje. Minulý týden oznámila polská společnost Allegro, která v Česku provozuje stejnojmenné online tržiště, že své boxy zpřístupní pro doručování zásilek i přepravci DPD. Takzvané One Boxy tedy využijí i zákazníci, kteří si objednají dopravu od DPD z e-shopů mimo síť One by Allegro.

Od loňského listopadu si zákazníci DPD mohou mimo jiné vyzvednout svoji zásilku na vybraných pobočkách České pošty. V případě zájmu se spolupráce rozšíří do celé sítě České pošty, tedy na skoro 3000 poboček.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Exekuce: Důležitost ověřování Proč je ověřování informací klíčové a jak vám stránky exekuce.trilu.cz mohou pomoci Pojďte a ověřujte

Sdílejte článek, než ho smažem