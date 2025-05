Skype, legendární komunikační aplikace, která umožnila snadnou komunikaci v online světě, v květnu 2025 prakticky skončila. Microsoft začal její provoz postupně utlumovat a uživatelé jsou přesměrováváni na Microsoft Teams. Není jediná – do zapomnění upadly i další legendy, které byly součástí mládí mnohých z nás.

Lidé narození v 70. a 80. letech možná ještě zamáčknou nostalgickou slzu – žádné nekonečné notifikace v mobilu od deseti různých aplikací. Po škole rovnou domů, stáhnout e-maily a na počítači se hodit online (v horším případě se jen na pár minut připojit přes modem k internetu) a během domácích úkolů zvědavě pokukovat, komu z kamarádů se zrovna rozsvítila ikonická zelená kytička nebo esko.

Jsou to ale třeba i vzpomínky na videohovory, které držely rodinu po hromadě, když děti poprvé vyjely na studijní pobyt nebo rodiče vycestovali na služební cestu.

Nástroje, které v nultých letech definovaly online komunikaci, dnes už buď zmizely, nebo živoří na okraji digitálního světa. A i když z nich zbyla jen nostalgie, stojí za to si připomenout, co všechno jsme kdysi měli otevřené v dolní liště Windows.

Skype

Foto: Shutterstock

Skype vznikl v roce 2003 a později se stal revolučním nástrojem pro bezplatné chaty a VoIP hovory v HD kvalitě.

Uživatelé Skype ve velkém používali jak pro osobní, tak firemní komunikaci. V řadě českých podniků se stal firemním komunikátorem, skrze aplikaci se řešily i online byznys meetingy.

„Pro spoustu lidí to byla vůbec první zkušenost s videohovorem, a tehdy šlo upřímně o lídra trhu,“ připomněl stanici ABC News Australia James Hennessy, editor australského zpravodajského webu Capital Brief. „Ale od té doby – mluvíme o polovině nultých let – prošel Skype několika akvizicemi a ztratil strategický náskok,“ připomněl Hennessy.

Anketa Který komunikátor jste v mládí nejvíc používali? Skype ICQ Yahoo! Messenger MSN Messenger Google Hangouts

V roce 2011 Skype koupil Microsoft a od té doby se postupně měnil – ne vždy k lepšímu. Mnoho uživatelů mu vyčítalo zhoršující se kvalitu hovorů nebo přebujelou integraci s jinými službami. Až nakonec aplikace postupně ztratila na popularitě kvůli konkurenci jako WhatsApp, Zoom nebo Discord. V posledních letech už Skype připomínal relikt minulosti, který Microsoft držel při životě spíš ze zvyku.

Koncem letošního února napsal Jeff Teper, prezident divize pro aplikace a platformy Microsoftu, na blogu společnosti, že Microsoft se Skypem končí, aby „zjednodušil nabídku bezplatných komunikačních nástrojů pro spotřebitele a mohl se tak lépe přizpůsobit potřebám uživatelů“.

Definitivní vypnutí přišlo potichu, ale symbolicky – Skype býval první nástroj, přes který lidé vedli videohovory s babičkou i pracovní porady. Jeho konec je nostalgickým loučením s jednou z ikon internetového přelomu tisíciletí.

ICQ (I seek you)

Foto: Shutterstock

120944976. Taky si ještě pamatujete svoje ICQ číslo? Legendární kecálek z devadesátek a nultých let byl spuštěn už v listopadu 1996 izraelskou společností Mirabilis. Zázrak rychlé online komunikace, kam se hrabou SMS na tlačítkovém telefonu. Každý měl své speciální číslo a přezdívku, posílaly se animované smajlíky.

V roce 1998 získala ICQ společnost AOL a v roce 2001 měl komunikátor přes 100 milionů uživatelů.

V Česku bylo ICQ extrémně populární, ale po nástupu Facebooku a mobilních aplikací ztratilo dech. Poslední záchvěvy měl v ruském vlastnictví, nakonec ale skončil téměř třicet let od svého spuštění.

AOL Instant Messenger (AIM)

Foto: Shutterstock

AIM byl spuštěn v květnu roku 1997 americkou firmou AOL a stal se vůbec jedním z prvních masově používaných instantních messengerů. V USA byl naprostou jedničkou, u nás se příliš neuchytil – hlavně kvůli konkurenci v podobě ICQ.

Přesto ovlivnil celý vývoj online komunikace: zavedl seznam přátel (buddy list), přítomnost online/offline, statusy, soukromé zprávy i první primitivní emoji. AIM přežíval až do roku 2017, kdy byl oficiálně ukončen.

MSN Messenger

Foto: Shutterstock

MSN Messenger byl další chatovací nástroj od Microsoftu, spuštěný v roce 1999. Nabízel psaní zpráv, odesílání emotikonů, souborů a později i hlasové a video hovory.

V jednu dobu byl v Česku i světově jedním z oblíbených komunikátorů. Nabízel věci dosud nevídané: statusy, sdílení hudby, nudge (zatřesení oknem), barevné písmo a vlastní přezdívky.

V roce 2005 se přejmenoval na Windows Live Messenger a stal se součástí balíku Windows Live. Microsoft ho postupně spojoval se svými dalšími službami, ale ztratil krok s konkurencí. Po akvizici Skypu v roce 2011 začal jeho útlum.

V roce 2013 byl oficiálně ukončen a většina uživatelů byla přesměrována právě na Skype. Byl ikonou doby, kdy jsme trávili večery psaním do „bublin“ na stolním počítači.

Yahoo! Messenger

Foto: Shutterstock

Yahoo! Messenger byl spuštěn v roce 1998 jako odpověď na tehdejší ICQ a MSN. Nabízel chat, přenos souborů, emotikony, a později také hlas a video hovory. Umožňoval i veřejné chatovací místnosti, které byly populární mezi anonymními uživateli.

Byl součástí většího ekosystému Yahoo – e-mailu, přehledů počasí, zpravodajství apod. V Česku byl rozšířený méně než ICQ nebo MSN, ale měl své věrné uživatele.

S nástupem moderních mobilních aplikací a úpadkem samotného Yahoo! začal rychle ztrácet pozici. Firma několikrát zkusila oživit jeho značku, ale bez úspěchu. V roce 2018 byl definitivně ukončen.

Google Hangouts

Foto: Shutterstock

Google Hangouts vznikl jako nástupce Google Talku a měl za cíl sjednotit komunikaci napříč službami Google. Nabízel textový chat, hlasové a video hovory, skupinové konverzace i sdílení souborů.

Byl integrován do e-mailové schránky Gmail, Google+ a později i do mobilních zařízení s Androidem. V jednu chvíli se snažil konkurovat Skypu i komunikační platformě Slack. Google navíc Hangouts neustále přejmenovával a přestrukturovával – nejprve na Hangouts Meet, pak na Google Chat, Google Meet.

Hangouts jako takový byl definitivně ukončen v roce 2022. Dnes ho nahradily služby Google Meet (pro video) a Google Chat (pro text).

Viber

Foto: Shutterstock

Viber vznikl v roce 2010 jako mobilní aplikace pro bezplatné volání přes internet. Uživatelé se do něj registrují a identifikují pomocí telefonního čísla. Původně šlo o konkurenci k WhatsAppu, ale s větším důrazem na hlasové hovory. Nabídl i chat, skupinové zprávy, nálepky a volání na běžná telefonní čísla (za poplatek).

V Česku tolik známý nebyl, ale získal si zájem hlavně mezi uživateli, kteří chtěli volat přes wi-fi nebo do zahraničí bez paušálů. Byl oblíbený mezi rodiči, prarodiči a konzervativnějšími uživateli.

V roce 2014 ho koupila japonská firma Rakuten. Od té doby aplikace stagnuje a v mnoha zemích včetně Česka ji výrazně převálcoval WhatsApp, Signal nebo Telegram. Viber je sice dnes stále aktivní, ale jeho uživatelská základna v Česku klesla. Přežívá hlavně v některých regionech, jako je třeba východ Evropy.

Miranda IM

Foto: Wikipedia/Remus02

Miranda Instant Messenger (Miranda IM) byl open-source multiprotokolový komunikátor, který vznikl v roce 2000. Jeho hlavní předností byla jednoduchost, nízká hardwarová náročnost a široké možnosti přizpůsobení. Uměl se napojit na ICQ, MSN, Yahoo!, Jabber/XMPP a další protokoly zároveň.

Základní instalace byla velmi prostá, ale pomocí pluginů se z něj dal udělat téměř „superchat“ podle vkusu uživatele. Mezi geeky a pokročilými uživateli byl velmi oblíbený, pro běžné uživatele mohl být míň atraktivní.

Miranda byla hlavně desktopová aplikace pro Windows, na mobilní platformy se pořádně nedostala. Její vývoj postupně stagnoval a s úpadkem služeb jako ICQ nebo MSN neměla na čem dál fungovat. Poslední oficiální verze vyšla kolem let 2012–2013, poté komunita přešla na Miranda NG (Next Generation). I ten ale přežívá už spíš jen mezi nadšenci.

Miranda ovšem zůstává symbolem doby, kdy si uživatel mohl svůj komunikátor sestavit doslova jako lego.

Trillian

Foto: Trillian.im

Trillian vznikl v roce 2000, podobně jako Miranda byl „all in one“ komunikátor – umožňoval přihlásit se najednou do ICQ, MSN Messengeru, Yahoo! Messengeru, AOL Instant Messengeru, IRC a později i Google Talk, Facebook Messengeru nebo Jabberu.

Byl to hit hlavně pro lidi, kteří měli známé rozlezlé po různých platformách a nechtěli mít otevřených několik aplikací naráz. Oproti Mirandě nabízel Trillian elegantní rozhraní, notifikace, historii zpráv i pokročilé funkce pro správu kontaktů. Existovala také placená verze s více možnostmi.

Vývojáři z Cerulean Studios dokázali dlouho držet krok a přidávali nové protokoly, včetně mobilních aplikací. Problém byl v tom, že většina velkých hráčů postupně omezila přístup přes externí klienty (to byl případ třeba Facebooku a Skype).

Trillian proto ztratil svou hlavní výhodu – univerzálnost. Přesto se do dneška drží při životě jako firemní messenger s podporou šifrování, e-mailových notifikací a vlastních serverů. Mezi běžnými uživateli je už ale mimo hru.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

