Kampaň Birellu v metru zvedla vlnu nevole. Sklízí kritiku za provedení i načasování

Negativní ohlasy na sociální síti LinkedIn rozpoutala nedávná reklamní akce značky Birell, kterou vlastní Plzeňský prazdroj. V pražském metru v ranních hodinách rozdával promo tým značky kolemjdoucím plechovky nealkoholického piva. A podle uživatelů i nezletilým.

„Přede mnou šli tři cca 14 letí kluci, všichni dostali... Jinak jsem běžná cestující ranního metra. Rozhodně nebylo mým cílem dělat čárky pokaždé, když si někdo vezme plechovku a následně ho legitimovat,“ popisuje autorka příspěvku, ve kterém vyslovuje názor, že pivní značka podle ní „svou propagací cílí na prostředí a časy, kdy se běžně pohybují děti a mladiství“.

Souhlasí s ní řada dalších uživatelů. „Absolutní šílenost! Ale zase to odráží ten neskutečně benevolentní přístup české společnosti k alkoholu obecně. Ne, ani nealko verze alkoholického nápoje není OK pro děti,“ uvádí jeden z nich.

„To je špatně. Nejspíš nevhodně zvolená agentura, která jim to zajišťuje. Navíc při představě, kolik akce v metru musela stát, tak teda samotná prezentace naprosto navíc otřesná,“ podotýká další.

„Chápu snahu pivoznaček vymanit se z toho, že jejich produkt = vždycky alkohol, ale tohle je špatně na všech frontách, etických i marketingových, včetně formy. Takováhle akce má pomáhat brandu?“ ptá se další.

Nealko jen pro dospělé, říká výrobce

Lidé často v komentářích kromě obav z vlivu na kolemjdoucí děti argumentují i tím, že nealkoholické pivo Birell není zcela bez alkoholu, byť obsahuje maximálně 0,5%.

„Plzeňský Prazdroj je zodpovědný výrobce alkoholu a komunikaci všech svých výrobků, ať už alkoholických nebo nealkoholických, míří výhradně na osoby starší 18 let. To platí i pro značku nealkoholických piv Birell,“ říká pro web Peníze.cz Zdeněk Kovář, tiskový mluvčí Plzeňského Prazdroje.

Společnost má podle něj vlastní etický kodex dostupný na webu, kterým se řídí. „Platí to i pro ochutnávku produktu, který, jako v tomto případě v pražském metru, prováděla třetí strana. S ní máme nastavená jasná pravidla, že produkt je určený pouze pro dospělé. V pravidlech je také to, že v případě nejasností o věku není plechovka lidem nabídnuta, nebo se rozdávající ptají na věk. Situaci jsme prověřovali a bylo tomu tak i v tomto případě,“ říká Kovář.

Mluvčí Prazdroje však připouští, že ranní hodina byla pro akci nevhodná a ani není v souladu s etickým kodexem společnosti. „Na základě této zkušenosti připomeneme našim partnerům, aby respektovali nejen věk uživatelů, ale také dobu pořádání akce,“ dodává Kovář.

Důležitost etiky při promo akcích podobných výrobků zdůrazňuje i marketingový expert Zdeněk Hašek. „Alkoholický nápoj začíná na obsahu 0,5% a nesmí být podáván nezletilým. A Birell se pohybuje na této hranici, i když se snaží být těsně pod ní. Promo agentura, za kterou firma odpovídá, by měla správně kontrolovat věk zákazníků, otázkou je, jestli na to má oprávnění. Zvítězit by měl etický přístup – nenabízet Birell mladistvým od pohledu, nejlépe jen těm, kteří dobrovolně prokáží, že mladistvými již nejsou,“ potvrzuje.

Česká obchodní inspekce ale připomíná, že o porušení zákona se v takovém případě nejedná. „Nápoj je podle platné legislativy považován za nealkoholický, pokud obsahuje méně nebo maximálně 0,5 % objemových ethanolu, což dle našich poznatků nealkoholická piva běžně splňují. Jejich rozdáváním osobám mladším 18 let tak nedochází k porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,“ doplňuje mluvčí inspekce František Kotrba.

Podle kampaně Nechmelme děti, z pera neziskové organizace Suchej únor a spotřebitelské organizace dTest, považuje třetina rodičů nealkoholické pivo za limonádu. „I skutečně nealkoholická piva fungují jako možný nácvik a trénink na piva alkoholická. Dává velký smysl upozorňovat na rizika spojená s podáváním 'alkoholických alternativ' dětem,“ uvedl pro projekt už dříve například Petr Popov, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a odborník na léčbu závislosti.

