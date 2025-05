Kdo by nechtěl navštívit pařížskou Eiffelovku nebo římské Koloseum. Každý turista samozřejmě plánuje v cizí zemi zažít to nejlepší. Jenže někdy se může slušně minout. Abyste zamezili zbytečnému zklamání, tady je žebříček turistických lákadel, kterým se podle návštěvníků vyplatí spíš vyhnout.

Z některých nejvyhlášenějších turistických atrakcí si návštěvníci odnesou spíš zklamání, ukazuje nové porovnání. Sestavila ho italská společnost Radical Storage, která provozuje globální síť úschoven zavazadel.

Společnost loni v prosinci zanalyzovala 200 nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v 34 zemích světa, a to na základě více než 95 tisíc recenzí od návštěvníků na různých online platformách. Z původního seznamu vybrala ty, které měly alespoň 2000 recenzí.

Autoři porovnání se pak v recenzích zaměřili na 90 klíčových slov indikujících negativní zkušenosti: jako například podle výrazů „přeplněné“, „předražené“ nebo „nepřístupné“.

Které atrakce návštěvníci ohodnotili nejhůře?

1. Zábavní park Alton Towers, Velká Británie

Jeden z největších britských zábavních parků, inspirovaný americkým Disneylandem, nabízí adrenalinové horské dráhy i rodinné atrakce v prostředí bývalého šlechtického sídla z 19. století ve Staffordshiru.

Ovšem dle porovnání Radical Storage zároveň patří mezi nejhůře hodnocené turistické atrakce vůbec – celá polovina (přesněji 49,4 %) recenzí od návštěvníků je negativní. Pro porovnání: průměrná míra negativních recenzí na atrakci činí 10,9 %.

Většině recenzentů se na britském zábavním parku nezamlouvá hlavně poměr „cena versus výkon“. Nejsou to přitom atrakce samotné, které by byly pro návštěvníky zábavního parku zklamáním, ale spíš zákaznický servis. Lidé si stěžují hlavně na zavádějící informace na vstupenkách nebo přeplácení na doplňkových službách, jako je občerstvení nebo vstup do dalších částí parku.

2. Termální lázně Széchenyi, Maďarsko

Nejslavnější maďarské lázně s neoklasicistní architekturou lákají návštěvníky Budapešti do horkých minerálních bazénů pod širým nebem už od roku 1913. V turistických průvodcích jsou označované jako něco, co určitě musíte během návštěvy maďarské metropole zkusit.

Podle analýzy Radical Storage ale tento zážitek hodnotí negativně hned třetina všech recenzí, přesněji 37,2 %. Někteří návštěvníci si stěžují na ne úplně dobrou hygienu. Jiní upozorňují na to, že kromě plavek je potřeba přibalit si i velkou dávku trpělivosti – lázně jsou hodnocené z hlediska přeplněnosti jako třetí nejhorší (ohodnotilo je tak 16,8 % recenzí, přitom průměr na atrakci činí 4,4 %).

3. Vodní svět Siam Park, Španělsko (Kanárské ostrovy)

Thajsky stylizovaný vodní ráj na španělských Kanárských ostrovech patří k nejlákavějším aquaparkům na světě, a to hlavně díky divokým tobogánům i designovým relaxačním zónám.

Návštěva ale nemusí být životní zážitek. Nebo – jak se to vezme – recenze totiž často zmiňují problémy s dostupností nebo nerudnou obsluhu. Někteří recenzenti zmínění v porovnání prý dokonce zažili pocity ponížení kvůli nemístným poznámkám zaměstnanců na jejich osobu, třeba kvůli jejich hmotnosti. Jiní poukazují na to, že park není uzpůsobený pro osoby se zdravotním postižením. Negativních recenzí na tuto atrakci je tedy celkově třetina (31,2 %).

4. Tržnice Time Out Market, Portugalsko

Moderní tržiště založené v portugalském Lisabonu magazínem Time Out má za cíl pod jednou střechou spojit nejlepší z portugalské gastronomie, kultury a designu.

Vzniklo v roce 2014 a už o čtyři roky později získalo prestižní ocenění The Hamburg Foodservice Award, které patří v gastro oboru mezi nejrespektovanější. Od té doby, zdá se, se služby o něco zhoršily. Alespoň podle recenzí návštěvníků.

Více než čtvrtina z nich (28,4 %) byla z návštěvy tržnice zklamaná. Stalo se totiž nejspíš obětí své slávy: nejčastějším důvodem je v tomto případě zcela jasně přeplněnost, prostor jednoduše nezvládá nápor milovníků gastra.

5. Fontana di Trevi, Itálie

Ikonická barokní fontána je symbolem Říma a oblíbeným místem turistů, kteří sem házejí mince pro štěstí. Předvedla se před ní i populární Emily z amerického seriálu Emily in Paris. Samozřejmě během romantické scény kolem ní prakticky nebyla živá duše. Realita je ale úplně jiná.

Pokud i vy budete chtít vhodit minci, musíte se obrnit trpělivostí. Hned po lisabonské tržnici Time Out Market ji totiž návštěvníci zhodnotili jako nejvíce přeplněnou (16,9 % recenzí). K návštěvě památky měla nakonec negativní výtku celá čtvrtina recenzentů (24,6 %). Přispělo k tomu ale možná i to, že fontána byla loni uzavřena kvůli renovaci, což logicky mohlo zkazit dojem u řady návštěvníků.

Pokud chcete alternativu k této atrakci, společnost Radical Storage navrhuje vyšplhat se na pahorek Palatin, který leží přímo v centru historického Říma. Návštěvníci ho hodnotí výrazně lépe, připadá na něj jen 6,2 % negativních recenzí.

Mimochodem, mezi atrakce, které naopak návštěvníky zklamaly nejméně, patří řemeslný lihovar Sugarlands Distilling Company v americkém Tennessee (1,9 % negativních recenzí), bulvár Avenida Paulista v brazilském São Paulo (2,4 % negativních recenzí) nebo Černé jezero v brazilském Rio Grande do Sul (2,4 % negativních recenzí).

Které další turistické atrakce se ještě umístily v top 10 největších zklamání?

Pořadí Atrakce Poměr negativních recenzí 6. Kasino Horseshoe (Las Vegas, USA) 24 % 7. Guinness Storehouse (Dublin, Irsko) 23,2 % 8. Park Gardaland (Gardské jezero, Itálie) 23,2 % 9. Palác Topkapi (Istanbul, Turecko) 23 % 10. Národní muzeum letectví a kosmonautiky (Washington D.C., USA) 23 % Zdroj: Analýza společnosti Radical Storage

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

