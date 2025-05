Jak si v létě usnadnit průjezd evropskými dálnicemi? Na jaká nová omezení si dát pozor a co v cizině rozhodně nedělat? Které bankovní služby můžete využít na cestách? A co bude s vaším čtyřnohým miláčkem? Tady je přehled, jak si užít letošní dovolenou v klidu.

Letní prázdniny se kvapem blíží a je na čase začít plánovat, jak dovolenou užít tak, aby vás nic nemile nepřekvapilo.

Znepříjemnit jinak příjemné období přitom dokáže celá řada zákazů a omezení, o kterých ani nemusíte vědět. Jednoduše proto, že jsou od letoška novinkou. Stejně tak ale možná netušíte, kterými vychytávkami si můžete cestování naopak výrazně zlepšit.

Na co pozor a co vše si ohlídat, poradí náš dovolenkový přehled:

Jak šikovně čerpat dovolenou

Když si dovolenou správně načasujete, můžete mít volna výrazně víc – a to díky letošnímu rozvržení víkendů a svátků. Řada příležitostí je sice už za námi a o prázdninách to není s volnými dny nic moc, efektivně čerpat je ale můžete třeba i v říjnu, tedy v období, kdy se řada lidí často vydává za teplem do exotických destinací.

Například Den vzniku samostatného československého státu, který slavíme 28. října, bude letos v úterý. Stačí si tedy vyčerpat jeden den dovolené v pondělí 27. října a získáte celkem čtyři volné dny. A podobně si to můžete zařídit třeba kolem 17. listopadu, který letos připadne na pondělí.

Nová omezení a povinnosti pro turisty

Jedno z hlavních témat letošní sezóny: za hranicemi přibývá omezení, zákazů, ale i nejrůznějších povinných poplatků a registrací.

Novinkou letošního jara je, že ke vstupu do Spojeného království musíte mít nové cestovní povolení Electronic Travel Authorisation (ETA). Cena registrace, která je povinná od 2. dubna, činí 16 liber, tedy na asi 475 korun za osobu.

Povolení je třeba pro krátkodobý pobyt do šesti měsíců za účelem turistiky, byznysu, studia nebo absolvování léčby. Vyřídit si ho musí bezvízoví cizinci ze zemí uvedených na seznamu cestující do Spojeného království, a to včetně dětí a kojenců. Více o povolení si můžete přečíst zde: Povolení k návštěvě Británie brzy zdraží. Co si nově ohlídat.

A elektronickou registraci před návštěvou země letos poprvé požaduje také Thajsko, a to od 1. května. Všichni zahraniční cestující, včetně občanů České republiky, jsou nově povinni provést online registraci v systému Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Nový digitální systém nahrazuje staré papírové příjezdové karty, které byly zrušeny loni. Vztahuje se na všechny cestující vstupující na území Thajska letecky, po moři nebo po zemi. Registrovat se doporučuje nejpozději 3 dny před příletem do země (včetně data příjezdu). O tomto povolení si můžete více přečíst zde: Do Thajska už jen s novou online registrací. Povinná bude pro všechny turisty.

Populární dovolenkové destinace ovšem kvůli masivnímu turismu zavedly celou řadu dalších restrikcí. A také mnohdy výrazně zdražují místní poplatky. Třeba jako italské Benátky.

Kde v Evropě čekat dopravní zácpy

Každé léto nastane v Evropě stěhování národů. Lidé sedají do letadel či aut a vydávají se na letní dovolenou. Její čas do značné míry určují i termíny letních prázdnin. A ty má každá země jiné.

Připravili jsme proto praktickou příručku pro cestovatele: termíny letních prázdnin ve většině evropských zemí. Než začnete plánovat dovolenou, zjistěte si, kdy v které evropské zemi začínají a končí letní prázdniny.

Jak na letištní salonky zdarma

Místo auta volíte raději letadlo? Kdo by se nechtěl při čekání na spoj najíst a napít zadarmo, přečíst si noviny nebo časopisy, odpočinout si ve větším klidu než na chodbě odletové haly a třeba i s výhledem na letištní plochu.

Bezplatné vstupy do salonků na světových letištích patří – společně s cestovním pojištěním – k nejatraktivnějším benefitům, které tuzemské banky dávají k lepším variantám osobních účtů.



Nejde přitom o výsadu jen těch úplně nejbohatších klientů s privátním bankovnictvím. Zpříjemnit si čekání před odletem mohou i lidé z takzvané střední třídy, pokud dosáhnou na prémiový účet. Ten banky nabízejí klientům s nadprůměrným příjmem nebo s většími úsporami.

Největší turistická zklamání

Teď trochu odlehčenější téma. Když už jste na dovolené, vyplatí se si pořádně rozmyslet, co opravdu chcete vidět, a čemu se raději vyhnout. Z některých nejvyhlášenějších turistických atrakcí si totiž návštěvníci odnesou spíš zklamání, ukazuje nové porovnání. Sestavila ho italská společnost Radical Storage, která provozuje globální síť úschoven zavazadel, a to na základě uživatelských recenzí z internetu.

Přehled ale ukazuje také turistické atrakce, které uživatelé ve svých hodnoceních na internetu kritizovali nejméně. Tipnete si, které to jsou?

Pozor na nevýhodný kurz DCC

Další velké téma: platby v zahraničí. Experti už tradičně doporučují vyhnout se během placení v kartou nebo výběru z bankomatu hlavně takzvané dynamické konverzi měny DCC (Dynamic Currency Conversion).

Banky klienty v posledních letech výrazněji varují, že je pro ně tato služba nevýhodná. Cizí měna se totiž obvykle přepočte na českou korunu s výrazně horším kurzem. Některé banky už klientům standardně nabízejí, že si tento nástroj mohou sami zablokovat v internetovém bankovnictví. Které to jsou?

Vzácná eura v peněžence

Pokud jste spíše fanoušky hotovosti, podívejte se do peněženky. Třeba jste si z dovolené přivezli vzácný poklad. Vzácné mince můžou být cenné díky chybám v ražbě. Nebo jde o drobné série z malých států či speciální pamětní dvoueurovky. Všechny tyto vzácnosti dnes v každém případě mají hodnotu tisíců eur. Jak je poznat? Poradíme.

Jak na cestování se psem

V neposlední řadě bychom při cestování neměli zapomínat na naše čtyřnohé mazlíčky. Cestovat se psem není úplně brnkačka, je to trochu podobné jako s dětmi – je potřeba se dobře připravit. Ať už vyrážíte autem, vlakem nebo letadlem, každá cesta má svá pravidla a úskalí. Co mazlíčkovi sbalit, s čím počítat a kdy ho raději nechat doma?

Míříte-li za hranice, je v první řadě nutné počítat s legislativou a zdravotními požadavky. V rámci Evropské unie rozhodně potřebuje zvířecí pas, platné očkování proti vzteklině, funkční mikročip a ideálně pojištění a odčervení (zejména pokud plánujete dovolenou u moře). A to rozhodně není vše.

