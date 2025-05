Drahý. Drahá. Doslova, přátelé. Písnička praví, že láska přináší jen žal a výdaje. To je nadsázka – láska přináší i radost, lepší trávení a zvýšenou osobní hygienu, mimo jiné. Ale o těch výdajích – to je pravda, bohužel. Neplačte ale, jsme tu proto, abychom vám poradili pár drobných hacků, se kterými láska vyjde levněji.

Dráhy

Budou vám tvrdit, že víkend v Paříži je za pár šupů – neskákejte na to. Ano, někde ve slevě ulovíte letenky dohromady za pět tisíc, přes Booking najdete ubytování někde na periferii – a pak budete celý život vzpomínat, jak jste se první den snažili nejdřív dostat do města, pak zas z města, a než jste se z toho druhý den vyléčili, už jste čekali na zpožděný let.

Zdroj: Pleska / Midjourney

Pořiďte si radši jízdenku na vlak, mají teď pro páry májovou slevu: Jízdenka za polovinu, když jedete dva. České dráhy lákají na májovou slevu.

Do rychlíku si kupte místenky, ať máte jistotu, že si natáhnete nohy. Ve vlaku si můžete vyndat svoji svačinu a třeba i drink, a ušetřit tak za catering, ale to není hlavní výhoda.

Hlavní výhoda je, že ve vlaku se můžete jeden druhému koukat do očí.

Cíl výletu není důležitý. Nevybírejte Karlštejny, tam je plno a vstupné drahé. Spíš se snažte pracovat s tím, co váš protějšek ocení: výběrem památného místa můžete drnkat na vlasteneckou strunku, můžete podtrhnout, že s vámi udělá green deal, v kopcovitém terénu se můžete prsit vypracovanými lýtky.

🛫Dva dny a noc v Paříži Letenky pro dva: 5000 Kč

Skromné ubytování: 2000 Kč

Metro + jídlo + vstup do jednoho muzea: 1500 Kč Celkem 8500 Kč 🚆Výlet vlakem Jízdenky se slevou: 400 Kč

Vlastní svačina + pití: 100 Kč Celkem 500 Kč 🐖 Úspora cca 8000 Kč

Proč to nemusí být dobrá strategie:

Důvodů, proč to nakonec nemusí klapnout, je hodně. Třeba senná rýma. Nebo to, že něco podceníte a ujede vám poslední vlak. Taxikáři pak zaplatíte jako za ten víkend v Paříži.

Pohlreich

Zdenda má bříško a má pleš, ale stejně je to sekáč. Zahrajte si na něj a pozvěte svého vyvoleného/svou vyvolenou domů. Má to řadu výhod a ta finanční je zřetelná. Řekněme, že na to půjdeme opatrně a nebudeme se pouštět do složitých akcí. Spaghetti carbonara, ok?

Zdroj: Pleska / Midjourney

To máme tak půl balení špaget, deset deka pancetty, dva žloutky a pěknou hrudku parmezánu, aspoň pět deka. Pepř a sůl, trochu tepla. I když při nákupech neošidíte kvalitu, místo pancetty nestrčíte do košíku anglickou a vajíčka budou od happy slípek, nedostanete se v surovinách přes 150 korun. Reálně samozřejmě zaplatíte víc, špagety se neprodávají po půl balení a vajíčka po páru, ale přebytky samozřejmě nevyhodíte.

Víno v lepším případě zbylo z vánočních darů, co přišly do firmy. V horším koupíte za dvě stovky lahev, která neurazí. Rozpočet 350 korun. V restauraci máte 600 korun jenom za jídlo, víno třeba za 200 korun, když si nedáte víc než dvě skleničky.

Pokud to navíc v kuchyni aspoň trochu umíte, můžete rande začít ještě před večeří, nenuceně při přípravě jídla konverzovat a oslňovat. Pokud chcete oslnit dokonale, sáhněte si pro domácku pěstované suroviny za okno nebo je nasbírejte cestou od busu:

🍽️ Restaurace: skromné jídlo + kapka vína 900 Kč 🍝 Epesní carbonara doma 150 K č

víno, když nezbylo od Vánoc 200 Kč Celkem 350 Kč 🐖 Úspora 450 Kč V případě, že započítáme kurzy vaření za 5000 Kč, je úspora 5450 Kč

Proč to nemusí být dobrá strategie

Především není dobré slibovat večeři a neumět vařit. Ve městě se možná ostudě ještě vyhnete, včas objednáte dovážku z nejbližší restaurace, skútr se proplete mezi auty, všechno se stihne a vy sklidíte ovace. A zaplatíte majlant. A protože budete mít úspěch, budete si to muset zopakovat. A pak vás přestane bavit platit bambiliony za dovážku, takže dáte bambiliardu za kurz vaření.

Stereotypy

Stereotyp lásku zabíjí. Ale o to teď nejde. Teď jde o to, že do vaření se radši nepouštíte a jdete na společnou večeři. Jak tedy nedopustit, aby vás zruinovala? Klíčem je opatrné využívání, nebo naopak popírání stereotypů.

Doposud naše rady byly genderově neutrální, teď ale není zbytí a musíme je rozvětvit.

Dáma, která chce ušetřit, bude přirozeně opatrně zkoušet využít stereotypu vykovaného za staletí patriarchátu: útratu v Grand Restaurantu pan Septima samozřejmě platí muž, ani jsem si nebrala peněženku. Když jste zvyklá platit mobilem, technicky vzato ani nelžete.

Pán samozřejmě na dámu nejspíš celou útratu nepřehraje. Může ale předpokládat (a dopředu radši i oťukat), že jeho protějšek je na tolik emancipovaný, že za sebe platit nenechá. Možné je taky navrhnout placení na půl – a pak je dobré si hlídat, aby útrata dámy byla vyšší, takže bude mít pocit, že nakonec přece jen i na tomhle dělení něco ušetřila.

Pokud jde o páry o stejném genderu, pro ty se asi ještě stereotypy nestačily vytvořit.

🍽️ Večeře v jen o něco lepší restauraci 1200 Kč 🚹 Úspora pro dámu, když platí pán 600 Kč ⚖️ Úspora pro pána, když platí napůl 600 Kč

Proč to nemusí být dobrá strategie

Upřímně, v těchhle věcech je lepší vsadit na upřímnost a od začátku mezi sebou mít jasno. Pokud narazíte na někoho, kdo chce dovršit sexuální revoluci za každou cenu, protože nejvíc se mu na revolucích líbí to sekání hlav, nebo naopak na někoho, kdo jako zlatý věk vidí éru, kdy muž ženě vlád pevnou rukou, nejspíš ho nepředěláte. A nakonec na tom oba proděláte minimálně čas investovaný do nešťastného vztahu.

Zdroj: Pleska / Midjourney

Noty

Majitelé diamantových dolů si dali opravdu záležet na tom, aby přesvědčili veřejnost, že je potřeba dělat okázalé zásnuby. A že když se žádá o ruku, musí se na tu ruku navlíknout prstýnek s aspoň malinkým briliantíkem.

Kampaň trvala roky a – fungovala.

Ale vy na to skákat nemusíte. Můžete svou milou nebo svého milého o své lásce přesvědčit jednodušeji a levněji. Samozřejmě, nesetká se to s úspěchem vždy, někdo na diamanty prostě nedá dopustit, ale pokud to zabere, zabere to nečekanou silou.

Vezměte do ruky hudební nástroj a složte písničku. Nelámejte si moc hlavu, že vám kulhají rýmy a neumíte pořádně naladit nástroj, víc se cení cit a upřímnost podání.

💍 Zásnubní prsten s briliantem 20 000–50 000 Kč 🎸 Písnička (případně koupě ukulele) 0/900 Kč 🐖Úspora zhruba 20 000–50 000 Kč

Proč to nemusí být dobrá strategie

Hloupé je, když nemáte nástroj a ani si ho nemůžete půjčit. To pak hrozí, že půjdete do obchodu a koupíte si ukulele. A za dva roky se podíváte dokola po obýváku, uvidíte deset kytar některé s pěti- nebo šesticifernou cenovkou, kabely, dráty a všecko. Nakupování hudebních nástrojů a vybavení je nemoc jako každé chorobné nakupování.

A taky můžete mít smůlu a narazit na někoho jak z písničky od Mňágy – A napsal jsem jí písničku, ale ona poslouchá jenom R. E. M. Nebo naopak na někoho, kdo má vkus a sluch.

Zdroj: Pleska/Midjourney

Guma

Pozor, láska ještě ani nemusí zakořenit – a už může přinášet plody. Ono stačí málo.

Populární mluvicí hlava známá též jako nejcitovanější český ekonom™ zrovna v těchto dnech spočítala, že výchova dítěte do jeho osmnáctin přijde na 2 350 000 korun. Jsou to sice hausnumera, ale laciné dítě určitě nebude.

A když budete mít smůlu, nebude ani úplně blbé a bude chtít na vysokou.

Jedno balení kondomů stojí sto korun. Ani tu vysokou sami nemusíte mít, abyste si aspoň zhruba dokázali porovnat 100 a 2 350 000.

🛡️Ochrana 100 Kč (a to je balení po třech, ale přejeme hezký večer) 👶Dítě 2 350 000 Kč (a to jde po 18 z domu) 🐖Úspora 2 349 900 Kč

Proč to nemusí být dobrá strategie:

Když dva začnou žít v páru, zapracuje nějaká zvláštní síla, která jim našeptává, že dvojice prostě není úplná, že to není uzavřený počet. Ti dobrodružnější se pak pouštějí do milostných trojúhelníků a ti ostatní – si místo dítěte pořídí pejska. Možná vyjde levněji než dítě, počkáme na hausnumera od nejcitovanějšího™. Ale že to něco stojí, o tom víme všecko:

