Koncesionářské poplatky budou už od května vyšší. A hlavně přibude řada nových plátců. Stačí vlastnit mobil nebo notebook s internetem a povinnost platit se vás týká taky. Na co se musíte připravit, jak se přihlásit a co vám hrozí, když změny podceníte? Kdo poplatky za rozhlas a televizi platit nemusí?

Prezident republiky podepsal zákon, kterým se mění výše koncesionářských poplatků, určených k financování České televize a Českého rozhlasu.

Novelizovaný zákon o televizních a rozhlasových poplatcích je účinný od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bude uveřejněn ve sbírce zákonů. Všeobecně se počítá s tím, že zákon ve sbírce vyjde ještě teď v dubnu. To znamená, že všechny novinky, které přináší, platí už od května, tedy od tohoto týdne. Pro domácnosti. Firmy, kterých se změna poplatků dotkne výrazněji, mají dva měsíce.

Novinky jsou pro domácnosti v zásadě dvě:

Ten, kdo oba poplatky platí, zaplatí víc – o 25 korun měsíčně, tedy 300 korun ročně.

Zásadně se rozšíří počet těch, kteří jsou povinní poplatky platit – pro ně to samozřejmě bude větší šok, protože součet obou poplatků bude 205 korun za měsíc, tedy 2460 korun za rok.

Pojďme si to rozebrat prakticky.

Kolik je rozhlasový a televizní poplatek po zvýšení 2025?

Od května 2025 se poplatky zvyšují:

Televizní poplatek se zvyšuje ze 135 Kč na 150 Kč měsíčně.

se zvyšuje ze 135 Kč na 150 Kč měsíčně. Rozhlasový poplatek roste ze 45 Kč na 55 Kč měsíčně.

Způsob úhrady se nemění. Ten kdo poplatky už platí, musí udělat jen minimum. Pokud platí trvalým příkazem, musí ho včas změnit, pokud si nechává strhávat inkaso (ať přímo, nebo přes SIPO), z účtu se mu samo začne ve správnou dobu strhávat víc.

Poplatek se platí za domácnost: nezáleží na počtu jejich členů ani na počtu zařízení, na kterých je možné poslouchat rádio a dívat se na televizi.

Kdo musí nově platit poplatky?

Už jen do konce dubna 2025 platí, že rozhlasový a televizní poplatek má povinnost hradit jen ten, kdo má doma televizor nebo rádio. Nově se povinnost rozšíří na všechny, kteří mají zařízení schopná reprodukce vysílání – tedy mobilní telefony, notebooky, tablety nebo stolní počítače s připojením k internetu.

Platí se jen jeden poplatek za domácnost, bez ohledu na počet zařízení nebo členů rodiny.

Kdo je osvobozený od placení koncesionářských poplatků za televizi a rozhlas?

Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku jsou jednak lidé ze zdravotních důvodů a potom z důvodů sociálních. Osvobozeni jsou rovněž cizinci bez trvalého pobytu. V prvních dvou případech je potřeba o osvobození požádat.

Ze zdravotních důvodů jsou od placení poplatků osvobozeni lidé úplně nebo prakticky slepí nebo hluší . K vyplněnému formuláři žádosti o osvobození se musí připojit kopie průkazu ZTP nebo ZTP/P .

jsou od placení poplatků osvobozeni lidé . K vyplněnému formuláři se musí připojit . Ze sociálních důvodů jsou osvobozeny domácnosti s příjmem nižším, než je 2,15násobek životního minima. Žádost je potřeba posílat a nárok znovu dokazovat co půl roku.

Kalkulačka životního minima vám spočítá životní minimum vaší domácnosti:

Formuláře žádostí k osvobození od placení koncesionářských poplatků najdete:

Vtip: Pokud chcete být osvobozeni od placení poplatků ze sociálních důvodů, musíte být nejdřív evidovaní jako plátci poplatku. Takže napřed se k placení musíte přihlásit.

Nechci platit koncesionářské poplatky, nemám na čem poslouchat a dívat se. Co mám dělat?

Vždycky existovala možnost vyhnout se placení poplatku. Když člověk neměl příslušný přijímač, stačilo dané instituci poslat čestné prohlášení, že ho nemá.

Ta možnost je pořád otevřená. I když příslušným přístrojem je teď nejenom domácí radiopřijímač, televizor, rádio v autě, ale fakticky každý telefon, tablet nebo počítač připojený k internetu.

Ačkoli něco takového vlastní většina lidí, není jich sto procent. Pořád je tedy možné poplatky na základě čestného prohlášení neplatit.

Čestně prohlásit, že nemáte na čem vysílání rozhlasu nebo televize přijímat, můžete v evidenčním formuláři, najdete ho vždy na webu příslušné instituce:

Pozor, zákon sice na jednu stranu říká, že poplatky platí vlastník zařízení. Pokud máte telefon a počítač služební, z povinnosti se ale přesto nevyvléknete. Zákon totiž zároveň říká, že pokud někdo používá víc než měsíc zařízení, které patří někomu jinému, povinnost hradit poplatek na něj přechází.

Co teď musí udělat ti, kdo už rozhlasový a televizní poplatek platí?

Pokud jste už teď poplatníkem, většinou nebudete muset složitě zasahovat.

Pokud platíte přes SIPO nebo inkasem z účtu , částky se změní automaticky .

, částky se . Jestliže poplatek platíte sami z účtu, budete si muset změnit trvalé příkazy. Čísla účtů a všechny symboly zůstávají stejné.

Poplatky se platí zpětně. První zvýšené poplatky, květnové, tedy platíte v červnu. Zaplaceno by mělo být vždy do 15. v měsíci.

Není tedy s přenastavováním účtu úplně chvátat, na druhou stranu je ale dobré se aspoň podívat, kdy vám peníze standardně odcházejí, abyste pak čas na změnu neprošvihli a nedělali si v tom zmatky.

Co když mám koncesionářské poplatky předplacené dopředu?

Poplatky za televizi a rozhlas se dají platit měsíčně, čtvrtletně na půl roku nebo na rok. Pokud máte nastavené inkaso, jen si ohlídejte, jestli na účtu, ze kterého se strhává je dost peněz, rozdíl se srovná automaticky. Pokud platíte jinak, bude potřeba rozdíl doplatit. Jak Český rozhlas, tak Česká televize vás k tomu případně vyzvou sami. Lze ale jen doporučit – pokud ho nemáte – zřídit si u obou institucí svůj účet. Pak budete mít svoje platby líp pod kontrolou.

Co musí udělat ti, kdo zatím neplatili?

Pokud jste zatím poplatky za televizi a rádio neplatili, protože nemáte příslušné přijímače, pak samozřejmě záleží na tom, jestli máte zařízení, na kterém rádio můžete poslouchat a na televizi se dívat, teď.

Může to být mobil, tablet, počítač i chytré hodinky – připojené k internetu. U mobilu vlastně není ani nutné připojení k internetu řada i starších telefonů má totiž zabudovaný FM přijímač. Ovšem jejich majitelé vlastně měli platit poplatky za rozhlas i podle starého zákona.

Pokud takové zařízení máte – a vzhledem k tomu, že právě čtete na internetu tenhle text, dá se to dost jistě předpokládat –, měli byste se už během května přihlásit do evidence poplatníků ČT a ČRo a do 15. června (to je datum, do kdy mají být uhrazené poplatky za květen) začít platit.

Jak se přihlásit do evidence poplatníků rozhlasového a televizního poplatku?

Přihlásit se online

Ta asi nejjednodušší a nejpraktičtější možnost je zajít na web Českého rozhlasu a České televize a vytvořit si na nich účet poplatníka. Jednak je to rychlé a pohodlné, jednak pak máte vždycky přehled o tom, jestli peníze odcházejí, jak mají a jestli něco nedlužíte.

Na obou webech si vytvoříte účet poplatníka a vyplníte přihlašovací formulář. Potřebujete základní osobní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo a adresu.

E-mailem nebo datovou schránkou nebo poštou

Na webu obou institucí si můžete stáhnout evidenční formulář a vyplněný ho do Rozhlasu nebo televize poslat jedním z výš zmíněných kanálů.

Kontaktní údaje pro Českou televizi

E-mail: poplatky@ceskatelevize.cz

ID datové schránky: y7rjeuf

Poštovní adresa: Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4

Kontaktní údaje pro Český rozhlas

E-mail: poplatek@rozhlas.cz

ID datové schránky: rnaadje

Poštovní adresa: Český rozhlas – rozhlasové poplatky, Vinohradská 1409/12, 120 99 Praha 2

Osobně na poště

Pokud chcete připojit inkaso rozhlasových a televizních poplatků ke svému SIPO, můžete se k placení poplatků přihlásit na kterékoli poště. U přepážky stačí říct, že chcete přihlásit televizní a/nebo rozhlasový poplatek.

Budete muset vyplnit přihlašovací formulář a prokázat svoji totožnost. Od dalšího měsíce už se budou poplatky strhávat z vašeho SIPO.

Co mi hrozí, když nebudu platit rozhlasový a televizní poplatek?

Neplacení poplatků může mít nepříjemné důsledky. Za neplacení televizního poplatku hrozí pokuta až deset tisíc korun, za rozhlasový až pět tisíc korun.

Pokud byste dluh nehradili ani po výzvě, riskujete soudní vymáhání a exekuci.

Důležité otázky a odpovědi (FAQ) Proč se poplatky vlastně platí? Rozhlasové a televizní poplatky slouží k financování České televize a Českého rozhlasu. Veřejnoprávní média díky nim nejsou závislá na státním rozpočtu (a libovůli politiků) ani na soukormém kapitálu. Věří se, že díky tomu můžou být opravdu nezávislá a poskytovat kvalitní veřejnou službu.

Kdy se naposledy zvyšovaly koncesionářské poplatky? Koncesionářské poplatky se před rokem 2025 naposledy zvyšovaly v roce 2008 – tehdy byly stanoveny na 135 Kč za televizi a 45 korun za rádio. Televizní poplatek se tehdy zvyšoval ze 100 Kč za měsíc (platilo od roku 2005) a rozhlasový ze 37 Kč (platilo od roku 1997).

Budou se poplatky zvyšovat i v příštích letech? Ano, zákon zvyšování poplatků nově navázal na inflaci. Když inflace od posledního zvýšení dosáhne šesti procent, o šest procent vyrostou i poplatky. Šest procent z nynšjího televizního poplatku je 9 korun, z rozhlasového 3,30 koruny.

Budou se poplatky zvyšovat i v dalších letech? Koncesionářské poplatky je nesmyslný název. Koncese je povolení (k provozování něčeho). A ano – původně se skutečně platilo za to, že smíte provozovat přijímač. Dneska je to jenom historický jazykový relikt.

