Mobilní operátoři spustili ochranu zákazníků proti podvodným hovorům v pevné i mobilní síti. Vodafone, T-Mobile a O2 podvodníkům nově zabraňují schovávat se za čísla jiných lidí nebo institucí.

Takzvaný spoofing je zneužití telefonního čísla, kdy má spotřebitel dojem, že mu podvodník volá ze skutečného čísla banky, úřadu a podobně.

„Podvodníci se schovávají za telefonní čísla daleko v cizině a není snadné takové falešné mobilní hovory zastavit, aniž byste blokovali ty lidi, kteří jsou opravdu na cestách a telefonují třeba ze zahraniční dovolené. Jsem proto moc rád, že se nám nyní podařilo najít společné účinné řešení a můžeme zákazníky chránit,“ říká Jan Šánek, ředitel korporátní bezpečnosti společnosti Vodafone Czech Republic.

Řešením má být ochranný systém Firewall 2.2, který funguje na principu obousměrného ověřování hovorů mezi sítěmi operátorů. „Ochranný firewall umí zjistit, zda volající číslo není podvržené, a pokud je hovor podvodný, zablokuje ho. Před dvěma lety se dalo toto řešení používat pouze mezi čísly v síti T-Mobile, ale díky spolupráci s O2 a nyní i Vodafonem zajistí maximální možnou ochranu mobilních čísel na celém území,“ popisuje manažer korporátní bezpečnosti společnosti T-Mobile Jakub Ludvík.

„Propracovaný bezpečnostní systém nyní zajišťuje ochranu napříč všemi hlavními mobilními sítěmi Česka, takže dokážeme opravdu efektivně blokovat podvodné hovory,“ dodává Radek Šichtanc, ředitel bezpečnosti v O2.

Opatření proti spoofingu prosadil loni Český telekomunikační úřad, ten stanovil dvě nové podmínky pro využívání telekomunikačních sítí: jednak vyhodnocování toho, jak je volající označen v signalizační zprávě volání přicházející ze zahraničí, a jednak to, jakou informaci (telefonní číslo) může operátor vkládat do signalizační zprávy pro označení volajícího účastníka.

Spoofing může poškodit i člověka, který jinak jen tak na něco neskočí: když má někdo uložené číslo do banky mezi kontakty v mobilu, vypadá to, jako když mu volá opravdu banka. Kdo číslo uložené nemá, může si – když bude hodně pozorný – všimnout, že se ukazuje s mezinárodní předvolbou +420. Kdyby opravdu volala banka z Česka, zobrazilo by se číslo bez předvolby.

