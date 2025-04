Svátek matek je svátek pohyblivý, takže každý rok připadne na jiný den. Přečtěte si, kdy se slaví jinde ve světě a kdo a kdy ho vlastně přinesl do Česka.

Doba se mění, máloco je pevné a jisté. Ale pevné a jisté je, že každý člověk musí mít maminku.

Myšlenka vyčlenit v roce jeden den, kdy jí tak nějak speciálněji poděkujeme za dobré vychování i lásku, je docela prima. Přečtěte si, jak to se Svátkem matek je, kde se vzal a jak se dostal do Česka.

Kdy se slaví Den matek?

V roce 2025 oslavíme Den matek v neděli 11. května. Jde o svátek pohyblivý a pravidlo je jednoduché: Svátek matek je každý rok druhou neděli v květnu.

Kdy bude Svátek matek v příštích letech?

rok 2026: 10. května

rok 2027: 9. května

rok 2028: 14. května

Je Den matek státní svátek?

Den matek nepatří ani mezi státní svátky a ostatní svátky, ba ani mezi významné dny. Jelikož ale pokaždé připadne na neděli, je taky vždycky Den matek dnem pracovního klidu.

Posílat vás do práce tedy zaměstnavatel může jen ve výjimečných případech a jako za každou práci v den pracovního klidu vám náleží zvláštní příplatek.

Obchody mají na Den matek otevřeno stejně jako jiné neděle.

Jaká je prodejní doba obchodů ve státní svátky, shrnujeme tady: O kterých svátcích je zakázán prodej ve větších obchodech?

Od kdy se slaví Den matek?

Dnešní Den matek pochází ze Spojených států. Jako celonárodní svátek ho v roce 1914 poprvé vyhlásil prezident Woodrow Wilson (ten, který má v Praze nádraží). Ten mu také vyhradil druhou květnovou neděli.

Kořeny Svátku matek ale sahají hlouběji, ale ne zas až tak hlouběji, jak je někdy hledají esoteričtěji naladění lidé.

Hledat pevnější spojitost mezi moderním Dnem matek a předkřesťanskými oslavami žen, ženství, mateřství nebo plodnosti he pošetilé.

Poprvé se Den matek slavil v roce 1907. Anna Jarvisová jím připomínala svoji matku Ann Reevesovou Jarvisovou – mírovou aktivistku, která v době války Severu proti Jihu pečovala o raněné obou stran a spolu s další bojovnicí za mír, sufražetkou Julií Wardovou od 70. let 19. století horovala za zavedení Dne matek za mír.

Neznámý autor, volné dílo

V jejich představách měly matky celého světa – na rozdíl od Čapkovy matky, která synovi podává pušku řkouc Jdi – brát manželům a synům zbraně z rukou řkouce Neblbni a nikam nechoď.

V roce 1908 se ještě američtí kongresmani návrhu na zavedení Dne matek s tím, že by neradi skončili u toho, že budou zavádět Den tchyní. Jenže v roce 1910 už svátek braly za svůj některé ze států USA – a od roku 1914 pak všechny.

Anna Jarvisová mohla být spokojena, ale ne na dlouho – už ve dvacátých letech se pohoršovala, že původní duch svátku se vytratil a byl zcela vytlačen byznysem.

Slavil se v Česku Den matek před rokem 1989?

Když se v devadesátých letech začal Den matek objevovat v Česku, nešlo o úplně nový dovoz. Lepší by bylo mluvit o opakovaném importu. Nebo o obrození svátku, který tu kdysi docela obstojně fungoval.

O zavedení Svátku matek se za první republiky, přesně v roce 1923, zasadila Alice Masaryková, dcera prvního československého prezidenta. Mimochodem: byl to právě rok, kdy zemřela její maminka Charlotta Garrigue Masaryková. Svátek do Česka přesadila z její domoviny, tedy z USA.

I pro „masarykovskou stopu“ byl po únoru 1948 Den matek upozaďován. Za komunistů nebyl v kalendářích k nalezení a fakticky ho vytlačil ideologizovaný Mezinárodní den žen. Dnes mají v kalendářích svoje místo oba, k radosti květinářů všech zemí.

Svátek matek, nebo MDŽ?

Když si v devadesátých letech začal Den matek hledat cestu do Česka, kdekdo ohrnoval nos. Že vyháníme čerta ďáblem, když místo komunistického Mezinárodního dne žen do kalendáře protlačujeme nějaký americký svátek bez místní tradice. Jako třeba Valentýna.

Milovníky jednoduchých tvrzení a řešení nemůžeme potěšit. Je to složitější.

A někdo taky rád přitaká písničce, která je právě z těch devadesátek a proměnu společenského klimatu citlivě reflektuje: Dřív bejval březen, dnes máme Svátek matek, máme v tom zmatek – hlavně, že je večírek!

Zdroj: Shutterstock Anketa Slavíte Svátek matek, nebo MDŽ? Svátek matek MDŽ Ani jedno Obojí Hlavně že je večírek

Odkud pochází MDŽ?

Mezinárodní den žen je původně taky americký svátek – stejně jako Den matek. Nebo nakonec i Svátek práce.

MDŽ slavily poprvé v roce 1909 (ovšem ještě ne 8. března) americké socialistky. Měl upozornit na genderovou nerovnost – i když se jí tak ještě neříkalo. Ale právě o ni šlo: o práva žen, respektive o rovná práva pro muže a ženy, boj proti násilí na ženám a podobně.

Záhy nápad adoptovaly ženy v Evropě. Svátek s pohyblivým datem se od roku 1911 slavil v únoru nebo březnu a sloužil hlavně jako připomínka toho, že ženy ještě nemají volební právo.

Sovětští komunisté ale jistě nějaké spojení s MDŽ mají. Jednak pro něj prosadili to pevné datum, osmého března, jednak ten svátek mocně tlačili a protlačili ho nejen do svých satelitů včetně Česka, ale i do OSN, která ho roku 1975 prohlásila za Den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

Slaví se někde Den matek jindy?

Ano, v některých zemích jsou jiné dny oslavující maminky a matky. Kromě amerického svátku máme určité povědomí nejčastěji o britské Mothering Sunday. To je původně středověký církevní svátek, spojený s oslavou „mateřského kostela“, tedy kostela, ve kterém byl člověk pokřtěn a stal se „dítkem církve“.

Tenhle svátek oživila před první světovou válkou Constance Adelaide Smithová a dala mu svěží multikulturní nádech – kromě mateřského kostela a církve nebo Panenky Marie měl být oslavou třeba i matky Přírody a mateřských principů vůbec.

Dnes v Británii tomuto svátku často říkají zas jen Mother’s Day a jde o sekulární oslavu maminek a mateřství. Svátek se tradičně slaví čtvrtou neděli velkého, předvelikonočního půstu.

Existuje i Den otců? Kdy se slaví Den otců?

Ano, Den otců existuje. A stejně jako Den matek je to svátek pohyblivý. Připadá vždy na třetí neděli v červnu. V roce 2025 je tedy Den otců 15. června.

Píše se Den matek s velkým písmenem?

Den matek se píše s velkým písmenem. Vždyť vidíte, že používáme velké d. Ale proč se píše Den matek s velkým písmenem? Nemohl by se ale psát den matek s malým písmenem?

Mohl. A taky by se mohl psát den Matek s velkým M, protože co je víc než máma?

Každopádně my se prostě řídíme doporučeními Ústavu pro jazyk český, které se týká významných dní a svátků. U těch se doporučuje psát první písmeno názvu velké. Tedy Den nebo Svátek matek, stejně jako třeba Mezinárodní den žen.

Den matek, nebo Svátek matek?

Tohle jsme si možná mohli vyjasnit hned na začátku. Jestli je správně Den matek, nebo spíš Svátek matek.

Správně je především mít rád maminku, a jestli tomu dni, kdy jí přinesete kytičku, budete říkat tak nebo onak, je docela jedno. Používá se obojí, a protože v Česku žádná instituce, která by ten svátek nějak zaštiťovala, zřizovala, vyhlašovala, je jen na nás, kterou variantu si vybereme.

Pokud chcete být oportunista, který jde s většinou, vyberte si Svátek matek. Podle Českého jazykového korpusu je to častější varianta.

Pokud jste oportunista, který si už teď chce vybrat, kam půjde vývoj, vsaďte si na Den matek, těch totiž podle stejného nástroje přibývá.

Pokud chcete být konzervativní, jděte do Svátku matek, ostatně Slovník spisovného jazyka českého, který je z velké části stavěný na materiálu získávaném za první republiky, uvádí právě Svátek matek.

Gabriel Pleska Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

