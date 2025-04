Cestovat se psem je podobné jako s dětmi – je potřeba se dobře připravit. Ať už vyrážíte autem, vlakem nebo letadlem, každá cesta má svá pravidla a úskalí. Co mazlíčkovi sbalit, s čím počítat a kdy ho raději nechat doma?

| rubrika: Jak na to | 17. 4. 2025

Jen sbalit vodítko a obojek většinou nestačí. Cesty se psem je potřeba naplánovat a snadno se přitom může stát, že výbava vašeho mazlíčka si objemem nezadá s tou vašich ratolestí.

Co s sebou

Míříte-li za hranice, je v první řadě nutné počítat s legislativou a zdravotními požadavky. V rámci Evropské unie rozhodně potřebuje zvířecí pas, platné očkování proti vzteklině, funkční mikročip a ideálně i odčervení (zejména pokud plánujete dovolenou u moře, nezapomeňte na antiparazitickou ochranu před takzvanými srdečními červy, kteří se v těchto oblastech hojně vyskytují).

A to není vše, některé země či města omezují vstup určitým (většinou bojovým) plemenům nebo zde platí omezení na určitý počet psů na osobu. Vše si proto předem ověřte.

Mimo EU je to ještě o něco komplikovanější – pravidla se liší stát od státu a v některých případech vás může zaskočit i povinná karanténa po příjezdu. V zemích jako Velká Británie, Irsko, Švédsko nebo Norsko navíc platí přísnější podmínky, které často zahrnují specifický typ čipu nebo přesné časové rozmezí, kdy musí být provedeno odčervení.

Co pejskovi do základu přibalit?

Pas

Lékárničku (dezinfekce, teploměr, mast/gel na tržné rány, sadu na vyndání klíštěte, dietetický přípravek schopný adsorbovat toxiny, přípravek na průjem atd.)

(dezinfekce, teploměr, mast/gel na tržné rány, sadu na vyndání klíštěte, dietetický přípravek schopný adsorbovat toxiny, přípravek na průjem atd.) Obojek/postroj/vodítko

Náhubek

Pelech/klec

Krmivo (+ energetické tyčinky, cestovní vývary kvůli hydrataci)

(+ energetické tyčinky, cestovní vývary kvůli hydrataci) Vhodné oblečení/botičky (vyžaduje-li to plemeno)

(vyžaduje-li to plemeno) Chladící podložku (dle počasí)

„Na dovolené by měl mít pes stejný režim, na který je zvyklý i doma. Rozhodně nedoporučuji měnit krmivo nebo oblíbené pamlsky. Vhodné je si zakoupit menší balení granulí nebo si jednoduše odvážit potřebné množství,” doporučujeTomáš Haškovec, marketingový ředitel e-shopu Spokojený pes. „Složitější to mají páníčci, kteří své chlupáče krmí BARFem. I zde ale existují cestovní trvanlivé alternativy. Většinou se jedná o zavařené směsi,” dodává.

V základní výbavě na dovolenou by podle něj neměly chybět skladné cestovní misky žrádlo a také cestovní lahve na vodu.

Pojištění

Na cesty do ciziny se doporučuje sjednat psovi alespoň cestovní pojištění (pokud už nemáte to komplexní). O tom, jak a u koho je možné psa pojistit, jsme detailně psali v jednom z předchozích dílů seriálu, ve kterém se mazlíčkům věnujeme: Pojištění psa přehledně: Srovnání, ceny a na co si dát pozor. Vyloženě cestovní pojištění v současnosti zajišťují pouze některé pojišťovny.

Máte vše připraveno? Tak vyrážíme.

Autem

Foto: Shutterstock

Jde o nejčastější alternativu cestování se psem. Je pro něj pohodlná, flexibilní a hlavně pod kontrolou. I tady ovšem platí pár pravidel, která pomohou zachránit nejen sedačky vašeho auta, ale i život psa.

„Při cestování v autě by pes rozhodně neměl jezdit nezabezpečený. Nejvhodnější způsob, jak psa v autě zabezpečit, jsou přepravky. Malé chlupáče snadno umístíte do plastové přepravky, kterou je potřeba na zadní sedačce připnou bezpečnostním pásem, nebo zapasovat mezi přední a zadní sedadlo. Přepravky jsou ale vhodné i pro velká plemena, které pak v přepravce umístíte do kufru auta – nejbezpečnější volbou jsou hliníkové přepravky,” pokračuje Haškovec

Vhodné jsou podle něj i speciální pásy pro psy, které plní stejnou funkci jako u lidské posádky. „Pás pro psy je vždy potřeba zachytit za postroj. Obojky nejsou pro psa bezpečné. Důležité je vybrat také správnou velikost, aby postroj do auta psa neškrtil, ale zároveň pro něj byl bezpečný,” vysvětluje Haškovec.

Co je potřeba do auta:

Bezpečnostní postroj do pásu nebo přepravku (klec): pes nesmí být volně v autě. Je to nebezpečné a proti pravidlům silničního provozu, hrozí za to nemalá pokuta.

do pásu nebo pes nesmí být volně v autě. Je to nebezpečné a proti pravidlům silničního provozu, hrozí za to nemalá pokuta. Misku a vodu: ideálně ve verzi, která se dá těžko rozlít (cestovní láhev pro psy).

ideálně ve verzi, která se dá těžko rozlít (cestovní láhev pro psy). Deku, hračku: všechno, co ho udrží v klidu.

všechno, co ho udrží v klidu. Přípravky proti nevolnosti a pytlíky: trpí-li váš mazlíček nevolností.

Co je nutné ohlídat:

Dělejte krátké přestávky, ideálně každé dvě až tři hodiny, na venčení, napití a protáhnutí. Nikdy nenechávejte psa v autě samotného, ani s pootevřeným okénkem, ani ve stínu. Přehřátí u zvířete nastává velmi rychle.

Vlakem

Foto: Shutterstock

Vlak bývá vhodnější na delší či autem komplikovanější trasy, ovšem ne každý pes ho zvládne. Tento způsob dopravy totiž vyžaduje určitou míru disciplíny – a to jak z hlediska sociální interakce, hluku, davů nebo třeba nemožnosti se vyvenčit.

Co je do vlaku potřeba:

Vodítko + náhubek: povinné u většiny dopravců (ano, i u hodných psů).

Jízdenka pro psa: ta se samozřejmě liší dle destinace a dopravce. Některé malé psy je za určitých okolností možné svézt i zadarmo, pokud jsou v přepravní tašce/přepravce.

Vodu, deku, pamlsky

Co je nutné ohlídat:

Hluk a davy – ne každý pes to zvládne. Může být přetížený a nervózní. Potřeba je hlídat i to, ať neobtěžuje ostatní cestující – štěkání, čenichání, skákání, slintání na nohy cizím lidem – to všechno je vaše zodpovědnost.

Letadlem

Foto: Shutterstock

Letecká doprava je už taková vyšší dívčí cestování se psem. Let je pro všechny poměrně stresová záležitost.

Jak to v letadle chodí:

Asistenční a drobní psi (zpravidla ti do 8 kg) mohou cestovat v kabině letadla.

Větší psi musí cestovat v zavazadlovém prostoru v přepravce.

Některé aerolinky uznávají takzvané ESA (emotional support animals), které je možné mít v kabině. Jsou to ale spíše výjimky.

Přepravu psa je většinou nutné nahlásit aerolinkám předem, například u Smartwings je to 48 hodin.

Jak má vypadat přepravka (schválená IATA):

Tvrdý obal

Uzamykatelná dvířka

Větrání

Absorpční podložka

Co je nutné ohlídat:

Zavazadlový prostor je hlučný, tmavý a stresující. V létě přehřátý, v zimě mrazivý.

Někdy je psům vhodné podat farmaceutika na uklidnění.

Riziko ztráty, zpoždění a velkého stresu, který může v extrémním případě vést až k úhynu zvířete.

Každá aerolinka má jiné podmínky – vždy je nutné si je ověřit u konkrétní aerolinky dopředu.

Kdy nemá smysl brát psa s sebou?

Foto: Shutterstock

Cesta nebo destinace jednoduše není vhodná pro psy (velké vedro, rušné město, dlouhé přesuny/daleký let).

(velké vedro, rušné město, dlouhé přesuny/daleký let). Pes je stresař , nesnese změny prostředí, cizí lidi nebo jiná zvířata.

, nesnese změny prostředí, cizí lidi nebo jiná zvířata. Chcete aktivní dovolenou pro sebe (túry, památky, gastronomie), kde by pes jen čekal na pokoji nebo v restauraci pod stolem.

(túry, památky, gastronomie), kde by pes jen čekal na pokoji nebo v restauraci pod stolem. Jedete do daleké exotické země a nechce řešit rozsáhlou byrokracii.

Mnozí majitelé vás za to jistě nepochválí, nicméně možností, jak si mohou užít dovolenou všichni, jsou také psí hotely. Ty v současnosti nabízejí profesionální péči, vycházky, kvalitní stravu, zábavu, dohled a řadu dalších služeb.

Co je třeba k pobytu v psím hotelu:

Platné očkování: většina hotelů chce potvrzení o vzteklině, kombinované vakcíně nebo odčervení.

většina hotelů chce potvrzení o vzteklině, kombinované vakcíně nebo odčervení. Pes musí být socializovaný: většinou se pohybuje mezi ostatními psy. Agresivní nebo nesocializovaný pes je samozřejmě problém.

většinou se pohybuje mezi ostatními psy. Agresivní nebo nesocializovaný pes je samozřejmě problém. Smlouva a informace o zvířeti: některé hotely chtějí i detailní profil (krmení, zvyky, co pes nesnáší).

některé hotely chtějí i detailní profil (krmení, zvyky, co pes nesnáší). Pelíšek, oblíbená hračka, granule: přinesete vlastní, pes se cítí víc doma.

Kolik stojí ubytování?

Základní cena : pohybuje se ve vyšších stovkách za den dle lokality a úrovně péče.

: pohybuje se ve vyšších stovkách za den dle lokality a úrovně péče. Extra služby (krmení, delší venčení, individuální přístup, léky) jsou za příplatek.

(krmení, delší venčení, individuální přístup, léky) jsou za příplatek. V sezóně (léto, Vánoce) je často plno. Rezervujte proto místo klidně i 2 až 3 měsíce dopředu.

Při výběru ubytování nelze spoléhat jen na pěkný web, roztomilé fotografie a milou paní na telefonu. Realita se může výrazně lišit, proto je ideální zařízení navštívit osobně. Dejte důraz také na recenze zákazníků.

Klíčové je nastudovat si smlouvu s psím hotelem. Tam by měli být uvedeny náležitosti, jako třeba co se bude dít se zvířetem v případě nemoci (nebo když přestane ze stesku žrát), koho bude hotel kontaktovat, kam pojede k veterináři, jak se bude postupovat v případě útěku či zranění zvířete a podobně.

Psí hotel ale není jediná možnost, kam psa svěřit do péče. Jednou z možností je také domácí pobyt s hlídačem. V současnosti na to existují i specializované servery. Opět je ale nutné pečlivě proklepnout, kdo vašeho mazlíčka pohlídá.

A samozřejmě možností je také svěřit psa někomu z rodiny nebo známých. Pokud je pes zná, může to být pro všechny nejlepší varianta – pes zůstane v klidném prostředí, kde se cítí bezpečně. I tak ale své blízké důkladně seznamte s denními zvyky a chováním vašeho mazlíčka.



