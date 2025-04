mBank spustila další akci, která má podpořit placení prstenem. Nabízí možnost získat platební prsten Niceboy One za symbolickou korunu místo standardních 1999 korun.

Víte, kolik kilo má litr? Vejde se smetana do talíře? Kolik korun je pětka, kolik búr – a proč? Vyzkoušejte si kvíz s hovorovými, lidovými a slangovými názvy peněz, mincí i bankovek. celý článek

5. 4. 2025 | Pavla Adamcová | 1 komentář

Není to ani týden, co je ke vstupu do Spojeného království nutné nové cestovní povolení Electronic Travel Authorisation (ETA) – a britská vláda už zvedá poplatek za jeho vyřízení.