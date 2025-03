Změna času se blíží. Kdy a jak přetočíme hodiny na letní čas?

Standardní čas se v roce 2025 mění na letní v noci ze soboty 29. března na neděli 30. března.

Loni jsme měli výjimečné štěstí, že změna času vyšla shodou okolností na velikonoční neděli; víkend rámovaný dvěma svátky samozřejmě poskytne organismu víc času na vyrovnání se se změnou rytmu.

Letos to bohužel takhle hezky nevyšlo: Kdy jsou Velikonoce v roce 2025, jak je volno a prázdniny.

Kdy a kam se tedy posunout ručičky?

Kdy se v roce 2025 posouvá čas?

Při jarním střídání času se čas posouvá posouvá o 60 minut dopředu. Ke změně času v noci ze soboty na neděli (letos 29. a 30. března) ve dvě hodiny ráno.

Malá ručička se posune ze dvojky na trojku. Ti, kteří pak musí v neděli v určitý čas vstát, budou tedy spát o hodinu míň. Pokud si nezapomenou přeřídit budík. Pak sice budou spát stejně, ale zřejmě někam přijdou pozdě.

To je ovšem spíš nadsázka. Dnes většinou používáme takové přístroje, které na změnu času myslí za nás: platí to pro mobily, počítače, chytré hodinky i řadu dalších různě chytrých přístrojů a spotřebičů, včetně automobilů, praček, pekáren či fotoaparátů.

Není ale od věci si to prověřit, pokud nějak s hodinami v přístroji pracujete: pokud jste třeba zvyklí časovat pračky a sušičky na levnější noční proud, je dobré vědět, jestli mění čas samy, nebo je potřeba zasáhnout a přeřídit je osobně.

Podobně může udělat pěkné neplechy špatně nastavený čas ve foťáku. A to třeba tehdy, když dáte dohromady fotografie z různých zařízení a chcete si je mít v pořadí, jak vznikaly.

Zpátky se čas vrátí na podzim. Podzimní změna času z letního času na standardní čas proběhne v noci ze soboty 25. na neděli 26. října.

Pokud se se změnou času hůř vyrovnáváte, vezměte si v pondělí volno – s úterním státním svátkem si tak příjemně prodloužíte víkend. Letos jdou vůbec se svátky a dny kolem nich dělat divy: Měsíc prázdnin s jen deseti dny dovolené? Jak kouzlit s volnem.

Změna na letní čas 2025: na co dát pozor?

Pozor si v první řadě musí dát ti, kdo jdou hned v neděli do práce. Lidé, kteří pracují ve fabrice v nepřetržitém směnném provozu, policisté, lékaři, hasiči a řidiči autobusů a tramvají a další.

Potíže působí jarní změna času na železnici: noční vlaky nabírají automaticky hodinu zpoždění – za které ale pochopitelně cestující nemá nárok na odškodnění. Železniční společnosti ostatně cestující o „pozdějším“ dojezdu informují, kde se dá: při vyhledávání spoje, při prodeji jízdenky, někdy i na jízdním dokladu samotném.

Pořád je to ale lepší než při podzimní změně času. To totiž noční vlak v některé stanici zastaví a hodinu čeká, až ho čas doběhne. A pak pokračuje podle jízdního řádu. Dojedete sice na čas, bez „zpoždění“, ale ve skutečnosti strávíte na sedačkách o hodinu víc.

Změny času můžou být důležité také pro investory. Pokud obchodujete na zámořských burzách (třeba v Americe), nezapomeňte, že jinde (třeba v USA) se čas mění jindy než v Evropě. Nenechejte se zaskočit (ne)změnou obchodních hodin.

Zdroj: Shutterstock Anketa Vadí vám střídání času? Vadí, moc Vadí, ale zvyknu si Jenom na jaře, na podzim super Ani mi to nepřijde Naopak, mně to skvěle vyhovuje

Jak je to jinde v Evropě a ve světě. Kde nemají letní čas?

Střídání času není univerzální a jednotné. Někde hodiny posouvají jako my, někde jindy a někde vůbec. Jednotný přístup nemá ani Evropa. Ovšem Evropská unie navzájem sladěná je.

Letní čas v Evropě nepoužívají Bělorusko (od roku 2011), Rusko (od roku 2014), Island, část Grónska, Špicberky, norský ostrov Jan Mayen a některé ostrovy v Atlantském oceánu, jako jsou Azory a Madeira.

V zemích, které leží blízko k pólu, jako je třeba Island, má střídání dne a noci poněkud jiná pravidla a argumenty: když máte půl roku v kuse tmu, posunutím času o hodinu tam nebo onam na elektrice neušetříte.

Jinde ve světě používá letní čas Kanada, část Spojených států, Izrael, Egypt, Paraguay, Chile, Austrálie (části), Nový Zéland a další. Ne vždy se ale jeho začátek kryje s posouváním času v Evropě.

Evropská unie střídá standardní pásmový čas s letním časem synchronizovaně. Společné unijní pravidlo je, že se čas mění poslední březnový a poslední říjnový víkend v 1.00 koordinovaného světového času (UTC). To na jaře odpovídá 2.00 středoevropského času (SEČ) a na podzim 3.00 středoevropského letního času (SELČ).

Kdy se přestane měnit čas? Kdy skončí střídání času?

V Evropské unii by se skutečně měl standardní a letní čas přestat střídat. Evropští občané se pro to dávno vyslovili v rozsáhlém průzkumu a v roce 2019 se i europoslanci shodli, že střídání času skončí. Další krok už mají udělat členské státy Evropské unie. Na těch je, aby se navzájem dohodly, jestli se přikloní ke standardnímu času, nebo zavedou celoroční letní čas.

Další věc, kterou by evropské státy měly při té příležitosti uvážit, je to, jestli by se některé z nich neměli posunout do jiného časového pásma. Mnohé evropské země totiž do nějakého časového pásma spadají kvůli politice, tedy navzdory tomu, kde leží: Například Německo za války přinutilo Francii, Belgii a Nizozemsko přijmout německý, tedy středoevropský čas. A Španělsko ho přijalo dobrovolně.

Když už se bude s hodinami nějak pracovat, je vhodné promyslet, zda nevrátit tyto země k západoevropskému – pro ně přirozenému – času.

Jenže evropské země k žádné dohodě nedospěly. Vlastně se o ni ani moc nesnažily. Takže se aspoň evropskou směrnicí vyhlásila data střídání času do roku 2026. My tabulku klidně o kousek protáhneme, i když není odhlasovaná. Políčka se v ní obsazují podle jednoduchého klíče: změna času má vždycky proběhnout poslední víkend v březnu a poslední víkend v říjnu. Tady je nejbližších deset termínů:

Změna času na letní v letech 2025–2034

Změna na letní čas Změna na standardní čas 2025 30. března 26. října 2026 29. března 25. října 2027 28. března 31. října 2028 26. března 29. října 2029 25. března 28. října 2030 31. března 27. října 2031 30. března 26. října 2032 28. března 31. října 2033 27. března 30. října 2034 26. března 29. října vždy ve 2.00 vpřed na 3.00 vždy ze 3.00 zpět na 2.00

Gabriel Pleska Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Jakou cenu má vaše nemovitost? Získejte na pár kliknutí jediná certifikovaná data o realitním trhu a rozhodujte se na základě správných informací. Vyzkoušet zdarma

Sdílejte článek, než ho smažem