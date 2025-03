Jen vyvenčit nestačí. Jak na pohyb a výcvik vašeho mazlíčka

Psi se bez fyzické a mentální stimulace neobejdou. Jen málokteré plemeno si vystačí s gaučem a čtvrthodinovou vycházkou denně.

Když mají psi pohybu nedostatek, poznáte to snadno a rychle: a to nejen na jejich zdraví (trávicí problémy, obezita a podobně), ale také na chování, které se vám nejspíš příliš zamlouvat nebude.

Jak tedy na to, aby měl váš mazlíček aktivní a tedy i spokojený život?

Základní výcvik a poslušnost

Foto: Shutterstock

Každý pes, bez ohledu na velikost či plemeno, by měl zvládat základní poslušnost, která usnadňuje každodenní soužití. Důležité povely jako „ke mně“, „sedni“, „lehni“, „zůstaň“ nebo „fuj“ zajišťují bezpečnost psa i okolí.

„Základní výcvik a výchova k poslušnosti se většinou obejde bez velkých vymožeností. Nejlepší je psa správně motivovat pomocí pamlsků – výcvikové pamlsky jsou proto naši stálicí,” popisuje Tomáš Haškovec, marketingový ředitel e-shopu Spokojenýpes.cz.

„Stále více lidí ale sahá také po různých pomůckách, jako jsou například clickery. Clickery jsou skvělou pomůckou a právě v kombinaci s odměnou ve formě pamlsků dokáží výcvik psa velmi usnadnit,” dodává Haškovec.

Cvičit psa můžete sami, na individuálních lekcích nebo ve větších skupinách (tam už je ale třeba mít očkování). Tréninky by měly být krátké (5–10 minut několikrát denně), protože psi mají omezenou schopnost soustředění, zvláště štěňata. Klíčová je důslednost – pes by měl vždy dostávat stejné povely se stejným významem a neměly by se mu tolerovat výjimky, které by ho mohly mást. Povel se zásadně říká pouze jednou, tedy opakovat stále dokola „fuj“ nikam nepovede.

Pokud pes neodpovídá na povely spolehlivě, je dobré nejdříve upevnit základní poslušnost na klidných místech a postupně trénovat v rušnějším prostředí.

Jak trénovat?

Krátké, ale časté tréninky (5–10 minut několikrát denně)

(5–10 minut několikrát denně) Pozitivní posilování (pamlsky, hra, pochvala)

(pamlsky, hra, pochvala) Důslednost: povely musí mít vždy stejný význam

Fyzická aktivita: pohyb jako základ

Foto: Shutterstock

Pravidelný pohyb je pro zdraví psa stejně důležitý jako pro člověka. Potřeba aktivity se celkem výrazně liší podle plemene a věku. Větší pracovní a lovecká plemena potřebují denně hodiny intenzivního pohybu, zatímco menší psi si často vystačí s kratšími procházkami.

Běhání nebo rychlá chůze jsou ideální způsoby, jak psa fyzicky unavit. Důležité je ale přizpůsobit tempo jeho kondici a zdravotnímu stavu. Aportování míčků, frisbee nebo jiných hraček je také ideální a psa jen tak neomrzí.

„V oblasti sportovních, ale také výcvikových aktivit, se těší opravdu velké oblibě výcviková univerzální hračka puller. Kromě klasického aportu, je využívána i k tréninku výskoků, chytání ve vzduchu nebo běhu,” popisuje Haškovec.

Při podobných aktivitách je ale třeba dbát na to, aby si pes neničil klouby neustálým prudkým brzděním a skákáním. To platí především pro velká plemena a u štěňat do 12 měsíců věku, která ještě nejsou dovyvinutá a při nadměrné zátěži tohoto typu si mohou zadělat na slušné problémy do budoucna.

U běhu a házení míčku to ale nekončí. Pohyb pro psa může být i opravdu specializovaný, v takovém případě se bavíme už o vyloženě sportovních aktivitách. Mezi ty patří nejen túry v přírodě, kdy pes získává nové pachy a utužuje vytrvalost, ale třeba i sporty člověka se psem jako canicross nebo bikejöring.

A pozor: při fyzických aktivitách je vždy nutné sledovat známky únavy a přehřátí. Hlavně v létě, kdy by měl mít pes dostatek vody a možnost ochlazení.

Druhy psích aktivit:

Běh a jogging: vhodné pro aktivní plemena (border kolie, husky)

vhodné pro aktivní plemena (border kolie, husky) Procházky: u většiny psů by měly být alespoň jednu až dvě hodiny denně

u většiny psů by měly být alespoň jednu až dvě hodiny denně Aportování: tenisák, frisbee, dummy pro lovecké psy

tenisák, frisbee, dummy pro lovecké psy Trekking a túry: pro vytrvalost a posílení vztahu se psem

pro vytrvalost a posílení vztahu se psem Cani-cross a bikejöring – běh nebo jízda na kole se psem v postroji

Na co pozor:

Pozor na přetížení: u mladých psů (do jednoho roku) šetřit klouby.

u mladých psů (do jednoho roku) šetřit klouby. Pitný režim: mít s sebou vždy vodu.

Mentální stimulace: unavit je třeba i hlavu

Foto: Shutterstock

Fyzický pohyb je důležitý, ale nestačí – psi potřebují také mentální stimulaci, jinak se mohou začít nudit a vymýšlet si velmi důmyslné destruktivní způsoby, jak se zabavit. Mentální únavu lze dosáhnout různými hrami, hlavně hledáním žrádla. Trendem jsou hlavolamy nebo interaktivní hračky, které psa nutí přemýšlet.

Stopovací hry, kde pes hledá ukrytý pamlsek nebo hračku, rozvíjejí čich a přirozené lovecké instinkty. Další možností je učení nových triků, což posiluje vztah psa s majitelem a zlepšuje schopnost koncentrace.

Existují dokonce i takzvaná komunikační tlačítka, přes které můžete svého mazlíčka naučit „mluvit“, tedy vyjádřit jeho potřeby. Stačí do nich nahrát libovolné slovo, třeba „ven“, a naučit ho psa zmáčknout pokaždé, když se potřebuje vyvenčit.

Pravidelná mentální stimulace je důležitá zejména pro inteligentní plemena, jako jsou border kolie, pudlové, chrti nebo australští ovčáci, která potřebují neustálé podněty.

Jak psa zabavit?

Hlavolamy a interaktivní hračky

Stopovací hry – hledání pamlsků, hledání osoby

– hledání pamlsků, hledání osoby Žvýkací hračky – vhodné na uklidnění

– vhodné na uklidnění Napodobování povelů – učit psa nové triky (paci, slalom mezi nohama, poklona)

Jak si to zpestřit:

Krmte z hlavolamů místo misky.

místo misky. Měňte aktivity, aby pes neztratil zájem.

Speciální sporty a aktivity

Foto: Shutterstock

Kromě základního pohybu existuje také mnoho psích sportů, které mohou být skvělým koníčkem pro psa i jeho majitele, a zároveň se jim můžete věnovat na profesionální úrovni.

Každý sport je dobré zkoušet postupně a zjistit, co psa nejvíce baví a vycházet také z toho, pro které plemeno se hodí (třeba agility nebývají úplně vhodné pro bernardýny či vlkodavy a podobně).

Není nutné dělat všechno, důležité je, aby si pes aktivitu užíval a byla pro něj přirozená.

Agility: Dynamický sport, kde pes překonává překážky na dráze a musí reagovat na povely svého psovoda, což posiluje vzájemnou komunikaci.

Dynamický sport, kde pes překonává překážky na dráze a musí reagovat na povely svého psovoda, což posiluje vzájemnou komunikaci. Dogdancing: Tanec se psem, kombinace triků a povelů. Dogdancing kombinuje poslušnost, triky a rytmus hudby a je vhodný pro psy všech velikostí.

Tanec se psem, kombinace triků a povelů. Dogdancing kombinuje poslušnost, triky a rytmus hudby a je vhodný pro psy všech velikostí. Weight pulling: Weight pulling, tedy tahání těžkých břemen, je sport pro silná plemena, jako jsou buldoci nebo malamuti, a posiluje jejich fyzickou kondici i sebevědomí.

Weight pulling, tedy tahání těžkých břemen, je sport pro silná plemena, jako jsou buldoci nebo malamuti, a posiluje jejich fyzickou kondici i sebevědomí. Mantrailing: Mantrailing a stopování se zaměřují na práci s čichem a jsou skvělé pro lovecké a pracovní psy, ale i pro běžné mazlíčky, kteří si užívají hledání pachových stop.

Mantrailing a stopování se zaměřují na práci s čichem a jsou skvělé pro lovecké a pracovní psy, ale i pro běžné mazlíčky, kteří si užívají hledání pachových stop. Mushing: Psí spřežení.

Psí spřežení. Coursing : Závody v terénu, kdy pes ve vysoké rychlosti loví umělou náhradu.

: Závody v terénu, kdy pes ve vysoké rychlosti loví umělou náhradu. Flyball: Týmový sport, který připomíná štafetu. Soutěží vždy dva týmy. Psi si běží pro míček a překonávají přitom překážky.

Týmový sport, který připomíná štafetu. Soutěží vždy dva týmy. Psi si běží pro míček a překonávají přitom překážky. Obedience: Jde o přesně prováděné cviky a precizní poslušnost. Majitel a pes spolu tvoří přesně sehraný stroj.

„Mezi sporty je stále oblíbenější také canicross neboli synchronizované běhání se psem, ke kterému je potřeba speciální opasek na připnutí psa amortizační vodítko. Stálicemi zůstávají agility, sportovní kynologie a nechybí ani myslivost,” dodává Haškovec z e-shopu Spokojenýpes.cz.

Společné aktivity pro volný čas

Foto: Shutterstock

Společně trávený čas je zásadní u spokojeného vztahu mezi psem a jeho majitelem. Kromě běžných procházek je dobré pravidelně zařazovat aktivity, které podporují spolupráci a důvěru, například hry na přetahování, společné tréninky a výcvikové hry.

Socializace je důležitou součástí psího života – pravidelné setkávání s jinými psy a lidmi pomáhá budovat sebedůvěru a snižuje riziko problémového chování. Vodní aktivity, jako je plavání nebo hry s vodou, jsou skvělým způsobem, jak psa ochladit v létě a zároveň mu poskytnout šetrnou formu pohybu. Některá plemena ovšem do vody prostě nedostanete. Důležité je i věnovat čas relaxaci – pes potřebuje jasně stanovený režim s vyváženým poměrem aktivity a odpočinku.

Cestování pak utužuje vztah psa s celou rodinou. Protože je to ale kapitola sama pro sebe, budeme se mu věnovat v dalším díle našeho psího seriálu.

Jak trávit společný volný čas?

Výlety, túry a cestování : objevování nových míst

: objevování nových míst Socializace: setkávání s jinými psy a lidmi

setkávání s jinými psy a lidmi Vodní aktivity/aktivity na sněhu: plavání, paddleboarding, tažení lyží, saní a podobně.



