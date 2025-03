Co jste nakoupili, kde spíte a s kým. Tohle jsou největší šmíráci uživatelů

Obchodní řetězce, ale i státní instituce. To jsou čerstvě „ocenění“ ve 20. ročníku soutěže Ceny Velkého bratra, která v Česku každoročně upozorňuje na narušování soukromí uživatelů.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 20. 3. 2025

Soutěž Ceny Velkého bratra pořádá od roku 2005 česká organizace IuRe (Iuridicum Remedium). Anticeny uděluje subjektům, které významně narušují soukromí občanů nebo přispívají k masovému sledování.

Pro rok 2024 udělila devítičlenná odborná porota, složená z právníků, IT expertů a novinářů, anticeny hned dvěma ministerstvům a také největším obchodním řetězcům.

Prodejci si „ocenění“ vysloužili za svoje věrnostní aplikace, se kterými nutí své zákazníky ke sdílení dat pod příslibem výhodných slev a bonusů.

„Do využívání těchto aplikací jsou tlačeni zákazníci v různé míře. Vždy je však využívání aplikace spojeno s rozsáhlý sběrem osobních údajů a jejich následným sofistikovaným využitím. Z dat o nákupech a využívání aplikace lze vyčíst stravovací návyky, velikost a strukturu rodiny, vlastnictví domácích mazlíčků, ekonomickou situaci,” popisuje Jan Vobořil, člen poroty, advokát a výkonný ředitel IuRe.

Tato data pak podle něj mohou být propojována s dalšími a nakonec mimo jiné využívána k cílení reklamy.

V odůvodnění k ocenění citují organizátoři soutěže generálního ředitele prodejen Albert Jaspera Lauridsena. Ten slevové aplikace přirovnal k platformám Netflix či Spotify. „Když si koupíte jednu věc, mohli byste mít zájem také o jinou, protože víme, že mezi nimi existuje spojitost,“ uvedl před dvěma lety.

Organizátoři Cen upozorňují také na prohlášení českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, který se právě slevovými aplikacemi po řadě stížností občanů hodlá letos zabývat.

Dalším, tentokrát „úředním slídilem“ se pro rok 2024 stalo ministerstvo pro místní rozvoj za systém eTurista.

„Ocenit Ministerstvo pro místní rozvoj za eTuristu jsme jako porota chtěli už v loňském roce. V té době jsme ale současně s ministerstvem jednali o odstranění nedostatků právní úpravy, porota se tedy rozhodla cenu prozatím neudělit a vyčkat, jestli se návrh někam posune. Po roce sice došlo k dílčím úpravám textu zákona, hlavní výtky však stále trvají,” vysvětluje Vobořil.

Systém eTurista je chystaný elektronický systém, jehož cílem je zlepšit evidenci a správu ubytovacích zařízení a turistů. Budou v něm ovšem shromažďovány osobní údaje lidí, které nejsou jinde takto centrálně dostupné, což je podle poroty rizikové. „Tím, že registr vznikne, bude také na základě jiných zákonů přístupný například i bezpečnostním složkám. Ačkoli jde o systém, který bude zpracovávat obrovský objem citlivých dat, tak také nedošlo před vstupem do legislativního procesu k povinnému zhodnocení dopadu na ochranu osobních údajů, jak vyžaduje zákon,” podotýká Vobořil.

V kategorii Dlouhodobý slídil zaujalo porotu pro změnu ministerstvo vnitra. To se podle ní snaží obcházet unijní omezení u využívání systémů na rozpoznávání tváří.

„Evropská unie po dlouhých vyjednáváních schválila Nařízení o umělé inteligenci, které mimo jiné až na výjimky zakazuje automatizované rozpoznávání tváří ve veřejném prostoru v reálném čase. Ministerstvo vnitra by mělo tato dohodnutá pravidla do českého právního řádu překlopit, udělalo však pravý opak a předložilo návrh novely zákona, který popírá základní kontrolní mechanismus tohoto biometrického dohledu. Vyhýbá se totiž tomu, aby každé jednotlivé využití takového systému bylo povoleno nezávislým soudem, tak jak to vyžaduje evropské Nařízení,” pokračuje Vobořil.

Podle Vobořila jde o další případ, kdy ministerstvo přichází s legislativou, která je v rozporu s evropským právem.

Za Výrok Velkého bratra za rok 2024 pak porota označila větu, kterou pronesl Matěj Hušek, člen představenstva Seznam.cz. Ten v loni květnu v podcastu První liga řekl, že: „Internet bez cílení a bez doporučování je vlastně strašně smutný místo.”

Podle vyjádření poroty se Hušek snaží namotivovat uživatele, aby souhlasili se sběrem dat a nechali na sebe přesně cílit obsah a reklamu, jinak je pro ně služba vzhledem k množství internetového obsahu „dramaticky horší”.

„Pan Hušek svůj postoj dále vysvětluje tak, že uživatel, na kterého Seznam není schopen cílit službu, je uživatel ztracený – zůstane totiž na Seznamu kratší dobu a bude tak konzumovat méně reklam. Jakkoliv Huškův výrok nevede nutně k dohledu a sledování, vystihuje dobře zásadní proměnu, kterou internet prošel: z emancipačního média se stal nástroj k vytěžování dat a cílení reklamy,” zdůvodňuje Vobořil udělení ceny.

Oproti tomu porota udělila pozitivní ocenění Wikimedia Foundation za ochranu identity editorů Wikipedie. Nástroje, které Wikimedia používá k ochraně editorů, byly podle poroty postupně vyvíjeny pro ochranu editorů v represivních diktátorských či autokratických režimech.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

