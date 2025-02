Nevyhazujte to! Jan Charvát dokázal z oprav elektra udělat funkční byznys

Žijeme v době, kdy je elektronika spotřební zboží. Porouchá se, kupujeme novou. Vaše podnikatelské projekty jdou proti trendu. Hádám, že je vám to plýtvání proti srsti.

Ano, vadí mi to. A byl to i hlavní impulz pro to, proč jsem se rozhodl věnovat se tomuhle oboru, ve kterém ani nejsem vzdělán. Nicméně vnímám, že se to na evropském trhu zlepšuje, myslím tím teď kvalitu a opravitelnost výrobků. Hlavně u známých značek. Jednak kvůli zaváděné evropské legislativě, zjednodušeně pojmenované jako „right to repair“ (právo na opravu), jednak kvůli konkurenčnímu boji a zájmu části lidí o kvalitní produkty.

Jen části lidí?

Bohužel. Lidé do značné míry stále slyší víc na cenu, slevy a akce než na kvalitu, takže kupují levně a nekvalitní věci. Ať už v Česku, nebo třeba rovnou z Číny. Na Aliexpressu či z Temu objednáte cokoliv za zlomek ceny, a tak jde evropská snaha o lepší kvalitu a opravitelnost zčásti vniveč.

Když prostě koupíte mixér za 300 korun, nemůžete čekat, že vám vydrží deset let ani že půjde opravit, až se porouchá. Je to o použitých materiálech, výrobních postupech a podobně. Levné výrobky jsou vyráběné například z jednoho kusu plastu či jsou slepené, snýtované, namísto toho, aby byly sešroubované. To samozřejmě opravitelnost ztěžuje. Kvalitní výrobky jsou dražší, ale zato jdou i v dnešní době opravovat.

Nemusí být ale snadné sehnat kutila či profi opraváře, který to za nějakou rozumnou cenu zvládne. Právě s tím pomáhá zájemcům vaše Opravárna. Jak se projektu 11 let od založení daří?

Prostřednictvím Opravárny lze dodnes za poplatek v řádu desítek korun najít hobby i profesionální opraváře v okolí. Samotná webová opravárna by nás ale neuživila. Z podnikatelského hlediska je to spíš dobrá reklama a zdroj techniků na jiné, už výdělečné projekty. Máme ještě kamennou provozovnu Opravárny v Praze v holešovické tržnici, spojenou s pozáručním servisem elektrických koloběžek a reuse prodejnou. Především elektrické koloběžky v sezóně jedou skvěle. A pak mám firmy zaměřené hlavně na záruční servis.

Jan Charvát Zdroj: Roger Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Pracoval jako novinář, řadu let se věnoval PR a mediální komunikaci a soustředil se při tom na životní prostředí. Je zakladatelem, jednatelem a ředitelem projektu Opravárna.cz, zaměřeného především na pozáruční servis spotřebičů pro koncové zákazníky, a společnosti RepairSYS, která se věnuje záručnímu servisu pro firemní klientelu. Rovněž založil i řídí O-shop, který nabízí mix vráceného a opraveného zboží. Předsedá neziskovému spolku Opravme Česko.

Jako je společnostRepairSYS, která se od Opravárny oddělila?

Ano. Zhruba před pěti lety nás oslovily velké firmy, jako je Decathlon, Alza nebo Mall, zda bychom pro ně dokázali řešit i záruční servis. Ze své široké celorepublikové sítě techniků jsme tedy vybrali profesionály se zájmem o spolupráci a pustili se do toho. Okamžitě nám vyrostl obrat asi stonásobně. Nebylo to až tak těžké, protože před tím byl malý. Ale začalo to dávat smysl.

Prošli jsme úspěšně několika podnikatelskými inkubátory tady i v zahraničí a později i dvěma investičními koly, v nichž investoři do projektu vložili přes 25 milionů korun. Zároveň s tím jsme B2B model oddělili a v roce 2023 společnost přejmenovali na Repairsys.

Původní projekt – Opravárnu dělám nyní na sebe společně s neziskovou organizací Opravme Česko. Samozřejmě tyto firmy a projekty spolu úzce spolupracují.

Dnes RepairSYS řídíte, ale nějakou dobu to tak nebylo, že?

Naši investoři nejprve dosadili vlastní vedení s cílem expanze do zahraničí. Ta ale nebyla úspěšná a kvůli špatné situaci na trhu s elektrospotřebiči, který zažíval recesi, jsme byli rádi, že jsme uhájili pozice na domácím trhu. Začalo to covidem a problémy s dodávkami náhradních dílů a pokračovalo tím, že se lidé v těžké době báli nakupovat. Trh s elektrospotřebiči poklesl až o třetinu. Měli jsme s investory plán postavený na růstu ekonomiky a společnosti. I přes problémy jsme rostli díky akvizici nových zákazníků, ale ne tak, jak jsme si představovali. Vysoké náklady na management a IT vývoj investici rychle vyčerpaly.

Na jaře 2024 jsem proto převzal vedení Repairsys i dceřiných společností. Bylo třeba udělat úsporná opatření, především v managementu, protože pozice spojené s expanzí nebyly potřeba a ani jsme si je nemohli dovolit. Nyní je společnost zpět v zisku, pomáhá jí akvizice servisu ADV technik na konci roku 2023, který je největším záručním servisem pro Groupe SEB (Rowenta, Tefal, Krups).

Zdroj: Roger

V zahraničí ale do jisté míry působíte.

Máme založené dceřiné společnosti v Rakousku a na Slovensku. Na Slovensku jsme měli i servisní halu, odkud jsme odbavovali slovenské zákazníky a měla v budoucnu sloužit pro země na východ od něj, ale protože nám kvůli výraznému poklesu prodejů v roce 2023 odřekl spolupráci jeden globální zákazník, museli jsme ji zavřít. Nyní Slovensko řídíme z Česka – buď výrobky posíláme k nám, nebo tam máme síť techniků a děláme výjezdový, takzvaný onsite servis například pro slovenský Decathlon. Slovensko zatím nicméně tvoří malý zlomek tržeb v Česku. Původně zamýšlená expanze se určitě nenaplnila.

Proč?

Především rakouský trh, kam jsme se také chystali, je výrazně jiný a dostat se tam je pro českou firmu náročné jak finančně, tak administrativně. Rakušané jsou k českým firmám nedůvěřiví a dávají přednost vlastním. Mzdové náklady jsou tam úplně jinde, jsou zvyklí na 13. a 14. platy. I smluvní spolupracovníci si za práci nechají zaplatit někdy i násobně vyšší částky než u nás. A také s rakouskými úřady a bankami jsme si užili své…

Nicméně máme díky pokusům o expanzi bohaté zkušenosti s jednáním se zahraničními partnery, v týmu máme lidi, kteří umí jazyky na byznys úrovni, a to se nám hodí. Přehodnotili jsme pojem expanze a začali se zaměřovat na evropské importéry do Česka. Děláme servis pro řeckou společnost Pyramis, dále pro německé firmy, například Cleantec, nově máme v portfoliu importéra elektrických koloběžek z Velké Británie.

O jak velké společnosti se tedy dnes bavíme?

Management tvoří pět lidí, na HPP zaměstnáváme 15 osob, z toho 10 techniků a zbytek dispečink a skladník/řidič. Třetinu oprav realizujeme ve svém největším servisním centru v Kostelci nad Černými lesy. Další třetinu zajišťuje dceřiná společnost ADV Technik a významnou část našich tržeb tvoří výjezdní servisy. V Česku a na Slovensku máme desítky externích techniků, kteří pracují na IČ či DPP. Největší podíl na tomto modelu mají servisy pro pojišťovny, což jsou vlastně pojistné produkty.

Mezi naše největší klienty patří Alza, BSH (Bosch Siemens domácí spotřebiče), Decathlon, Groupe SEB a SMEG, pro které zajišťujeme záruční servis. V lednu jsme podepsali smlouvy se třemi novými partnery, například v oblasti elektrických koloběžek, a máme velkého zákazníka v odvětví výjezdových asistenčních služeb, což je pro nás velmi zajímavé. Měsíčně opraví firmy ve skupině kolem 2000 kusů elektroniky.

Uvedl jste, že nyní je firma zisková. Máte tedy za sebou dobrý rok?

Rok 2024 ještě nemáme spočítaný, ale odhadem budeme na nule. Leden 2025 byl velmi silný, dokonce vypadá na nejsilnější měsíc v historii napříč skupinou. Je to dáno tím, že se trh konečně vzpamatoval a lidi začali nakupovat. Alza měla podle informací z trhu rekordní Vánoce. Alza je v Česku lakmusovým papírkem trhu s elektrospotřebiči. Tento pozitivní trend se projeví i na reklamacích a našich tržbách. Brzy se také projeví nárůst díky novým zákazníkům. Pro letošek tedy očekávám zisk, nicméně zatím určitě nebude k vyplacení, budeme investovat do rozvoje firmy. Obrat se pohybuje v desítkách milionů korun ročně, z taktických důvodů nechci uvádět přesně.

Sázka na B2B segment se tedy vyplatila. Nějaká úskalí?

B2B byznys je výhodný, protože po získání nového zákazníka máte stálý přísun zakázek bez nutnosti investic do online marketingu, jako u B2C. Problémem však zůstává, kolik zakázek skutečně bude, jak jsme se mnohokrát přesvědčili. Je třeba mít připravené kapacity techniků na nové zákazníky, ale nesmí zůstat dlouhodobě nevyužití. Tyto aspekty je nutné neustále vyvažovat. Sehnat a zaškolit šikovného technika není jednoduché – a ještě těžší je mu pak říct, že pro něj nemáme práci. Teď máme stabilní tým techniků, přijali jsme několik nových a podle předběžných čísel se nezdá, že bych se s někým musel rozloučit.

Dalším úskalím je cashflow. Někteří naši B2B zákazníci platí i s dvouměsíčním zpožděním. Někdy to chtějí přímo do smlouvy, v minulých letech, kdy bylo celé odvětví v recesi, platili téměř všichni pozdě. Někdy bez vysvětlení, jindy kvůli rozporu v reportech, nebo přiznali, že nemají peníze. My jsme však museli výplaty vyplatit vždy v termínu, jinak by zaměstnanci nepřišli. Protože jsme nebyli v zisku, byli jsme pro banky nefinancovatelní a nedostali jsme ani kontokorent. V tomto nám hodně pomohly moderní finanční instituce, například Roger, který nabízí možnost za rozumný úrok okamžité proplacení vydaných faktur. To nám z hlediska cashflow velmi pomáhá i nyní.

Kam dále směřujete. Expanze do zahraničí je tedy pasé?

Díky bohu se nám konečně daří a zaměřujeme se na zlepšení zákaznické zkušenosti. Plánujeme nabírat nové zákazníky spíše organicky. Investice nám pomohly rychle růst a zlepšit IT a procesy, ale přinášejí i úskalí, pokud se plán neplní, což je obtížné pro investory i zakladatele. Mám štěstí na investory, kteří chápou, že situaci na trhu není možné předvídat. Stabilizovali jsme firmu, vrátili zaměstnancům vizi a zlepšili náladu. Jsem přesvědčený, že můžeme být lídrem v oboru v našem regionu, v řadě ukazatelů jím už jsme. Budeme hledat možnosti, jak pomoci importérům z Evropy, ale přímou expanzi na Západ zatím odkládáme.

Na čem ale intenzivně pracuji, je propojování mých projektů a firem, včetně servisu a reuse prodejny, která prodává zboží z oprav. Na pobočce v holešovické tržnici přijímám záruční opravy pro Repairsys, což usnadňuje zákazníkům přístup a naši B2B klienti to chválí. V budoucnu zvažuji sloučení firem do jednoho místa blízko Prahy, což by mohlo přinést úspory a efektivitu.

