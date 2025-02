Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek – důležitější než Vánoce. Ale rádi ho mají i ateisté. I pro ně Velikonoce znamenají dva svátky, tedy dva dny volna navíc. A ještě ke všemu vždycky obalující běžný víkend, takže máme hned čtyři dny volna v kuse. Máme tedy čas na oslavy a radost z nadcházejícího jara. Nebo na jarní úklid.

Jak vycházejí Velikonoce v roce 2025?

V roce 2025 je:

Velký pátek 18. dubna 2025

Velikonoční neděle 20. dubna 2025

Velikonoční pondělí 21. dubna 2025

Velikonoce 2025 jsou tedy od 18. do 21. dubna.

V užším slova smyslu se někdy za Velikonoce považuje jen Boží hod velikonoční, tedy Velikonoční neděle, kdy se připomíná Kristovo zmrtvýchvstání. V širším slova smyslu se za Velikonoce dá považovat celý takzvaný Velký týden, který začíná o týden dřív na Květnou neděli.

Které dny z Velikonoc jsou státním svátkem?

Z velikonočních dní jsou svátky, kdy většina lidí nemusí do práce a ostatní dostanou příplatek za práci ve svátek, dva: Velký pátek a Velikonoční pondělí. Příplatek je samozřejmě i za práci o Velikonoční neděli nebo Bílou sobotu – ale to je prostě proto, že to jsou dny pracovního klidu jako každá jiná sobota a neděle. Státem a zákonem uznané svátky to nejsou.

Pro zajímavost a pro puntičkáře: žádný velikonoční den ve skutečnosti není státní svátek. Ze svátků, které máme dané zákonem, je totiž státních svátků jen půlka. Těm dalším se říká svátky ostatní. Většina ostatních svátků je křesťanského původu.

V zemi bez státního náboženství je asi v pořádku, že státní svátky mají co do činění se státem a státností, zatímco ty ostatní zůstávají ostatní. Ale nakonec to stejně nikdo nerozlišuje. Mezi státními a ostatními svátky není nějaký rozdíl. Z hlediska pracovního práva jsou to dny, kdy se nechodí do práce – a pokud ano, tak s příplatkem za práci ve svátek. Ani v otevírací době ve větších obchodech není mezi oběma druhy svátků rozdíl: prostě některé svátky se prodávat smí, jindy ne, ale logika v tom není.

Mají děti velikonoční prázdniny a jak vycházejí v roce 2025?

Rodiče mají čtyřdenní volno díky Velkému pátku a Velikonočnímu pondělí. Děti ale mají ještě jeden den volna navíc. I v roce 2025 jsou velikonoční prázdniny na Zelený čtvrtek, tedy den před Velkým pátkem. Konkrétně jsou tedy velikonoční prázdniny 17. dubna 2025.

Máme pro vás přehledy:

a návod:

Jak jsou o Velikonoce otevřené obchody?

Zákaz prodeje se týká je větších obchodů, konkrétně těch s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních. Tedy mimo jiné supermarketů a hypermarketů, ale taky hobbymarketů nebo velkých prodejen nábytku.

Tyhle větší obchody mají nařízeno, že:

na Velký pátek 18. dubna můžou mít otevřeno

na Velikonoční neděli 20. dubna můžou mít otevřeno

na Velikonoční pondělí 21. dubna nesmí prodávat

Jak se určuje, na kdy vyjdou Velikonoce?

Možná si ještě vzpomenete, že v roce 2024 byly Velikonoce už na přelomu března a dubna. Letos ale budou až po polovině dubna. Jak se to stane, že si svátky takhle cestují kalendářem?

Velikonoce jsou pohyblivý svátek. V církevním kalendáři to není nic výjimečného, totéž se týká třeba svátku Nanebevstoupení Páně nebo Letnic.

Pravidla pro to, kdy se budou Velikonoce slavit, se ustavila až pár set let po události, kterou si jimi připomínáme (ačkoli si někteří vůbec nejsme jistí, jestli k ní vůbec došlo). Tou událostí bylo ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž mělo dojít v roce, od kterého podle tradice počítáme náš letopočet.

Pro církev a pro její story bylo důležité, aby byl Velký pátek v pátek a aby Velikonoční neděle a pondělí vycházely na neděli a pondělí. Můžeme jí za to být vděční, protože nám tak zaručila jeden čtyřdenní víkend každý rok. Pravidla se ustanovila roku 325 na ekumenickém koncilu v Nikáji (dnes Turecko) a zní takhle:

Velikonoční neděle připadá na první neděli po prvním jarním úplňku. Plyne z toho to, že Velikonoční neděle nemůže být nikdy před jarní rovnodenností (21. března). Kdyby náhodou první jarní úplněk připadal na neděli, Velikonoční nedělí bude až neděle následující.

Můžeme si z toho tedy zjistit, jak budou Velikonoce i v dalších letech (první datum je vždy Velký pátek, poslední je Velikonoční pondělí):

v roce 2025 budou Velikonoce od 18. do 21. dubna

budou Velikonoce od 18. do 21. dubna v roce 2026 budou Velikonoce od 3. do 6. dubna

budou Velikonoce od 3. do 6. dubna v roce 2027 budou Velikonoce od 26. do 29. března

Důležité otázky a odpovědi (FAQ) Odkdy je Velký pátek svátek? Velký pátek byl svátkem celou první republiku, přes válku až do padesátých let. Nově ho stát jako svátek uznává od roku 2016.

Proč se na Velikonoce peče beránek? Můžeme si to povědět. Ale aby vám pak ještě chutnal. Musíme ovšem začít… no, ne úplně od Adama, ale skoro. Starověcí Izraelité byl národ pastevecký a beran neboli skopec, to byla tradiční obětina. Obětí skopového potěšil Adamův syn Ábel Hospodina tak, že jeho bratr Kain začal děsně žárlit, obětním beránkem se málem stal Abrahámův syn Izák a pak obětováním beránků každoročně židé o svátek Pesach slavívali, jak se jim pod vedením Mojžíšovým podařilo odejít z egyptského otroctví. Beránkem Božím – tím, kdo se na Zemi objevil, aby byl obětován a vykoupil hříchy ostatních – jmenoval pak Jan Křtitel Ježíše Krista. Velikonoční beránek je připomíná tak trochu všecky, zejména pak ale právě Ježíše. Představa, jak se jejich božstvo mění v kus nějakého pečiva, je u křesťanů obecně nějak populární.

Jaké dny patří do Svatého týdne a jaké mají tradiční názvy? Svatý (či Velký nebo Pašijový) týden začíná Květnou nedělí a končí Božím hodem velikonočním, tedy Velikonoční nedělí. Velikonoční pondělí připočítejme pro úplnost. A vlastně přidáme i jeden den zepředu, protože má taky pěkné tradiční jméno. Ustálený tradiční název ale nemají všecky dni svatého týdne, tedy aspoň v češtině. Svatý týden, též Velký týden nebo Pašijový týden, (plus jeden den vpředu a jeden vzadu) je: Lazarova sobota • Květná neděle • Modré pondělí • Žluté nebo modré nebo šedivé úterý • Smetná nebo Škaredá středa • Zelený čtvrtek • Velký pátek • Bílá sobota • Vzkříšení páně nebo Boží hod velikonoční čili Velikonoční neděle • Velikonoční pondělí

Dá se na Velký pátek najít poklad? Opravdu se říká, že se na Velký pátek otevírají skály, hory a dvírka ke skrytým k pokladům. Rozhodně to nemůžeme potvrdit, navíc i ty zprávy, které o tom máme, bývají spíše varovné: lidi zapomenou, že je zámek časovaný a zůstávají rok zavření někde v kopci, mezitím jim přestává chodit výplata, rodina s nimi přestává počítat a propadne jim letenka na dovolenou. V horším případě tam dokonce zanechávají děcko. Jako odpovědný finanční server důrazně nedoporučujeme na tuto cestu k penězům sázet. Odpovědně šetřete, spořte, investujte.

