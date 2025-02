V roce 2025 nás čekají jen tři prodloužené víkendy. Ten nejbližší přijde tentokrát až s koncem dubna – na Velikonoce.

Velký pátek letos připadá na 18. dubna a Velikonoční pondělí pak na 21. dubna – to jsou tradičně hned čtyři volné dny.

Pak si budeme muset dlouho počkat. Květnové svátky totiž připadnou čtvrtek (pokud si ale vezmete na pátek volno, už se s tím pracovat dá: poradíme vám, jak na to). Lepší to nebude ani v červenci – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upálení mistra Jana Husa budou „jako na objednávku“ v sobotu a v neděli. To platí také pro 28. září, což je neděle.

O něco lepší to bude přesně o měsíc později: 28. října na Den vzniku samostatného československého státu. O prodloužený víkend sice vyloženě nepůjde, připadá ale na úterý, tedy v úvahu připadá vzít si den volna a užít si celkem čtyři.

Plnohodnotný prodloužený víkend si můžeme užít až na 17. listopadu, což bude pondělí.

A letos se kalendářně vyvedly vánoční svátky – 24., 25. a 26. prosince totiž připadají na středu, čtvrtek a pátek.

Na kdy připadají svátky v roce 2025

Pro jistotu si ještě připomeňme, jak mají o jednotlivých státních svátcích otevřeno velké obchody. Pro obchody nad 200 metrů čtverečních, kam spadá většina obchodních řetězců, totiž podle zákona platí zákaz prodeje.

Zákaz prodeje se vedle velkých provozoven vztahuje i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy. Na dodržování zákazu dohlíží Česká obchodní inspekce, obchodníkům za jeho porušení může uložit pokutu až milion korun.

Zákaz se naopak netýká prodeje na autobusových a vlakových nádražích a letištích. Omezení se dále nevztahuje na prodejny ve zdravotnických zařízeních, na lékárny a čerpací stanice s palivy a mazivy.

Jaká je otevírací doba o svátcích v roce 2025?

Svátky, na které se vztahuje zákaz prodeje:

1. ledna

Velikonoční pondělí

8. května

28. září

28. října

24. prosince od 12 hodin (dopoledne může být otevřeno)

25. prosince

26. prosince

Kdy jsou školní prázdniny v roce 2025? V neposlední řadě je dobré vědět, kdy počítat s volnem dětí ve škole. Konkrétně třeba jarní prázdniny odstartovaly právě tento týden, liší se ale v jednotlivých okresech. Velikonoční prázdniny budou děti mít ve čtvrtek 17. dubna. A například podzimní prázdniny doplní státní svátek 28. října – tedy s víkendem dostanou celkem pět dní volna. Jarní prázdniny : po týdnech podle okresů od 3. února do 16. března

: po týdnech podle okresů od 3. února do 16. března Velikonoční prázdniny : 17. dubna (čtvrtek), následné volno až do Velikonočního pondělí 21. dubna

: 17. dubna (čtvrtek), následné volno až do Velikonočního pondělí 21. dubna Hlavní letní prázdniny : 28. června (sobota) až 31. srpna (neděle)

: 28. června (sobota) až 31. srpna (neděle) Podzimní prázdniny: 27. října (pondělí) a 29. října (středa)

Pavla Adamcová

