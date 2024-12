Jak ušetřit na dovolené díky first minute nabídkám? Praktické tipy a rady

Staré dobré přísloví říká, že kdo dřív přijde, ten dřív bere. Platí to i v případě letních dovolených? Opravdu je výběr zájezdů během first minute tak výhodný, nebo si z nás cestovky dělají jen dobrý den a vyplatí se čekat na nabídky na poslední chvíli?

Jedním slovem: je. Dovolenou si obvykle člověk nedělá každý měsíc, takže by měla stát za to. Pokud tedy chcete vybírat z těch nejlepších pobytů, chcete si dovolenou užít a zároveň i ušetřit, nakupujte během first minute. Díky včasné rezervaci můžete získat výrazné slevy na ubytování, letenky, ale i další služby.

Proč jsou first minute nabídky finančně výhodné?

Cestovní kanceláře se snaží naplnit své kapacity co nejdříve, a proto nabízejí výrazné slevy pro ty, kteří si dovolenou rezervují s předstihem. Budete-li vybírat first minute dovolenou, můžete se těšit na široký výběr hotelů, termínů i destinací. Ubytování a letenky jsou často až o několik tisíc korun levnější než při rezervaci na poslední chvíli. Navíc vám pro rezervaci dovolené postačí složit zálohu ve výši jen několika procent z celkové ceny. Cestovky často nabízejí také slevy pro děti, speciální akce jako například parkování na letišti zdarma nebo výhodné pojištění.

3 tipy, jak co nejvíce ušetřit díky first minute

Rezervujte včas. Nejlepší období pro nákup first minute dovolené je obvykle podzim a zima na následující léto. Čím dříve rezervujete, tím větší šanci máte na nejlepší nabídky. Budete-li se jimi cítit zahlceni, využijte pro výběr srovnávač dovolených Skrz.cz, kde si můžete vyfiltrovat vše podstatné, co od svého pobytu očekáváte. Využijte platby na zálohy. Spousta cestovek nabízí možnost rozložit si zaplacení dovolené až na několik měsíců a tak lépe plánovat svůj rozpočet. Sledujte recenze. Před rezervací si pečlivě prostudujte recenze hotelu a destinace. Díky tomu se vyhnete nepříjemným překvapením a zbytečným výdajům.

Na co si dát pozor při nákupu first minute dovolené

I při nákupu dovolené se může pochopitelně stát nějaký ten malér. Ovšem nemějte hned černé myšlenky. Stačí si jen dát pozor na pár věcí a můžete se těšit na pohodový pobyt. Před podpisem smlouvy si pečlivě prostudujte podmínky storna. Pokud se něco přihodí a budete muset zrušit dovolenou, budete vědět, jaké náklady vás čekají.

Zjistěte si předem, jaké další poplatky mohou při vaší cestě vzniknout. Většinou se platí ještě místní poplatek v samotném ubytování. Někde se však mohou objevit i skryté platby v podobě nákladů za zavazadla či transfery.

Zpozorněte také u příliš nízkých cen. Podezřele levné nabídky mohou někdy signalizovat nižší kvalitu služeb.

First, nebo last?

Spousta lidí má stále v hlavě zakořeněno, že nejvýhodnější nabídky dovolených jsou ty během last minute období. Ovšem zapomínají na to, že do této kategorie spadnou ty zájezdy, o které není zájem už dříve. Díky first minute můžete ušetřit nemalé peníze a zároveň si vybrat z široké nabídky destinací a hotelů. Proto neváhejte a začněte plánovat svou dovolenou třeba už dnes.

PR text Další články autora.

