Volby ve vaší peněžence. Jak vám chtějí změnit daně, důchody nebo bydlení

V pátek a sobotu nás čekají parlamentní volby. Přinejmenším jedna věc nás může těšit: ani tentokrát jsme v programech nenašli nikoho, kdo by prosazoval nestabilní a nespravedlivé daňové prostředí, znevýhodnění rodin s dětmi nebo třeba zásadu, že kdo celý život poctivě pracoval, zaslouží si ve stáří živořit.
Politici nezapomínají ani na staré sliby. Například ANO nebo ODS možná konečně získají ministerstvo dopravy a dostanou šanci prosadit skutečně jednotnou jízdenku pro veřejnou dopravu po celé republice – po pěti letech od opožděného startu systému OneTicket, který dodnes zůstává omezený jen na vlaky.
Kde na to všechno vzít? Recept je prý pořád stejný jako v předchozích letech. Hlavně omezení zbytečných výdajů, větší zdanění velkých a nadnárodních firem, osekání dotací (a zavedení jiných), tvrdý zásah proti korupci, efektivnější stát... Málokdo je už konkrétnější. Chápeme, takové know-how přece nelze vyzradit konkurenci předčasně.
Pojďme dát prostor všem těm hezkým plánům. Z programů sedmi stran a hnutí, které podle průzkumů mají šanci dostat se do sněmovny, jsme vybrali následující témata:
DANĚ
Z programu Ano:
- Vrátíme školkovné i původní podobu slevy na druhého z manželů. Pracujícím studentům vrátíme daňovou slevu.
- Sjednotíme DPH na stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů na 12 %.
- Zaměstnancům zrušíme zastropování volnočasových benefitů.
- Zisky z digitálních aktiv budou zdaňovány stejně jako akcie (časový a hodnotový test).
- Zastavíme další zvyšování odvodů pro živnostníky.Firmám snížíme daň z příjmů z 21 % na 19 %.
- Nová verze EET 2.0 podpoří poctivé podnikatele snížením daní, přímými finančními benefity a potíráním nekalé konkurence. Řešení nebude vyžadovat povinný tisk účtenky ani neustálé online připojení.
- Osvobodíme dobrovolné spropitné v gastronomii od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů. Dýška zaplacená kartou i v hotovosti se tak stanou čistým, oficiálním příjmem zaměstnanců.
- Českou televizi a Český rozhlas budeme financovat přímo ze státního rozpočtu.
Z programu Spolu:
- Modernizujeme daňový informační systém tak, aby automaticky vypočítal částku k zaplacení a předvyplnil údaje na základě dostupných dat.
- Dokončíme projekt jednotného inkasního místa, který sloučí odvody daní a sociálního i zdravotního pojištění.
- Zaměstnavatel s flexibilní pracovní dobou a sdílenými pracovními místy pro rodiče malých dětí získá daňové výhody.
- Zásadní změny daní maximálně jednou za volební období.
Z programu Starostů:
- U daně z příjmu fyzických osob upravíme daňovou progresi a převedeme slevu na poplatníka do bonusu, který budeme pravidelně valorizovat.
- Zavedeme daň ze slazených nápojů podle tzv. polského modelu – tedy spotřební daň ve výši 3,4 Kč/l pro nápoje s hustotou cukru 50 g/l a variabilní složku ve výši 0,35 Kč/l za každých 10 g/l cukru nad tuto základní hranici.
- Zavedeme daňovou odečitatelnost zaměstnaneckých benefitů na podporu zdraví, pohybu a zdravého životního stylu.
- Zvýšíme motivaci občanů k preventivním prohlídkám zavedením bonusů při placení zdravotního pojištění pro ty, kteří dbají o své zdraví a pravidelně absolvují preventivní prohlídky.
- Budeme pravidelně valorizovat daňový odpočet investic na stáří.
- Navýšíme slevu na dítě u dětí do tří let, protože v tomto věku zpravidla jeden z rodičů stále o dítě částečně pečuje a rodina má vyšší výpadek příjmu než u dětí, které už docházejí do školy a oba rodiče mohou pracovat. Současně zrušíme slevu na nepracujícího manžela či manželku.
- Dokončíme projekt Jednotného inkasního místa.
- Podpoříme reformu institutu zaměstnaneckých akcií a upravíme jeho systém tak, aby posílil rozvoj start-upů.
Z programu Pirátů:
- 90 % rodin bude mít vyšší čistou mzdu. Slevu na dani budeme zvyšovat s minimální mzdou a překlopíme ji do daňového bonusu, aby pomohla především lidem s nízkými a středními příjmy.
- Zvýšíme spotřební daně z neřestí a spotřeby, která zatěžuje zdravotnictví a životní prostředí.
- Snížíme DPH na základní a zdravé potraviny, stejně jako na pleny, hygienické potřeby, kojenecké vody a další nezbytnosti.
- Zrušíme poplatek z paměťové karty či flashdisku, poplatek OSA za nový mobil či foťák, poplatek za televizi pro lidi, kteří ji nemají, zdražení výpisů z katastru a podobně. Co nevyužíváte, za to platit nebudete.
- Nejsme pro EET. Chceme systém, který pomůže konkurenci a usnadní vám porovnávání cen. Příklad je digitální účtenka, kterou dostanete do svého úložiště v aplikaci, telefonu či na webu. Nepůjde o velkého bratra, firmy ušetří papír a stát bude mít současně údaje, které potřebuje.
- Zavedeme vyšší zdanění majetků občanů nepřátelských zemí a jejich firem (68násobná daň z nemovitosti – s výjimkou pro disidenty a uprchlíky před režimem). Aktuálně jde o Rusko.
- Velké firmy budou platit férově daně tam, kde působí a generují zisk – stejně jako to dělají malé a střední podniky.
Z programu SPD:
- Výrazně zvýšíme daňová zvýhodnění na děti. Pracující rodině se třemi dětmi se zvýší čisté příjmy o více než 100 000 korun ročně. Matkám, které porodily čtyři děti, doživotně odpustíme daň z příjmu.
- Nulová daň z příjmu pro zaměstnance a živnostníky do 26 let, jestliže řádně pečují o své nezaopatřené děti.
- Vrátíme pracujícím rodinám s dětmi školkovné a slevu na manželku či manžela všem domácnostem pečujícím o děti a zdravotně postižené členy rodiny.
Z programu Stačilo:
- Zrušíme stravenkový paušál. Posloužil spíš jako optimalizační schéma pro firmy, než jako pomoc pro kvalitní stravování zaměstnanců.
- Zavedeme speciální daň z prázdných a nevyužívaných bytů (déle než rok). Pro první rok stanovíme sazbu 10 % z tržní ceny nemovitosti, sazba se bude postupně zvyšovat.
- Zavedeme daň dědickou a darovací se silnými progresivními prvky U dědické daně navrhujeme do 10 mil. Kč bez daně, do 50 milionů 5% zdanění, nad 50 milionů 10% daň.
- Znovu zavedeme EET, která je nástrojem transparentnosti a spravedlivé hospodářské soutěže
- Zrušíme loss carryback (zpětné uplatnění daňové ztráty), který byl přijat v covidové době.
- Prověříme daňové výjimky u daně z příjmu právnických osob
- Zavedeme bankovní sektorovou daň ve výši 0,5 % z aktiv bank
- Zdaníme daní z mimořádných zisků vybraná odvětví. Konkrétně velké zbrojařské a energetické společnosti, které nejvíce vydělávají na celospolečenských krizích.
Z programu Motoristů:
- Žádné zvyšování daní pro pracující, podnikatele i firmy.
- DPH jen ze zaplacených, nikoli z vystavených faktur.
- Posun hranice pro vstup do režimu DPH ze dvou na pět milionů korun.
- Nejsme pro znovuzavedení povinné EET. Když už, tak s výjimkou pro malé podnikatele s ročním obratem do pěti milionů korun.
- Zrušení minimální výše odvodů OSVČ. Odvody mají být úměrné příjmům, nikoliv paušální daní za samotnou existenci podnikatele. (Návrh má pomoct hlavně OSVČ s nízkými příjmy, podnikajícím důchodcům, zdravotně postiženým nebo pečujícím lidem – pozn. red.). Existující výše minimálních odvodů se zároveň již nadále navyšovat nebude.
- Jednotné inkasní místo, které sloučí výběr daní z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění do jedné instituce a zároveň o cca 40 % sníží administrativní zátěž pro firmy. Prosadíme také projekt sjednocené kontroly.
- Začínající podnikatelé budou prvních 12 měsíců osvobozeni od daní a odvodů.
- Zrušíme povinnost vést knihu jízd. Preferujeme zavedení paušálního zdanitelného příjmu u zaměstnanců, kteří používají firemní vozidlo i pro soukromé účely.
RODINY, DĚTI
Z programu Ano:
- Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč a umožníme jeho flexibilní čerpání.
- Rodičům dětí do tří let nabídneme volbu mezi klasickou rodičovskou dovolenou a „rodičovským režimem“. Dohoda se zaměstnavatelem bude moci být průběžně měněna podle potřeb obou stran. Pokud k dohodě nedojde, automaticky zůstane zachován nárok na klasickou rodičovskou dovolenou. Podpoříme také možnost střídání rodičů v péči.
- Obnovíme přídavky na děti podle aktuální situace rodin, školkovné a slevu na dani pro pečujícího rodiče.
- Finančně podpoříme kroužky, družiny a volnočasové aktivity dětí během školního roku i o prázdninách tak, aby se jich mohly zúčastnit i děti z nízkopříjmových rodin.
Z programu Spolu:
- Zaměstnavatel s flexibilní pracovní dobou a sdílenými pracovními místy pro rodiče malých dětí získá daňové výhody.
- Budeme dále rozvíjet systém, který efektivně brání zneužívání sociální podpory. Pomoc bude cílit na skutečně potřebné a rodiny.
Z programu Starostů:
- Zavedeme možnost valorizace rodičovského příspěvku na základě inflace. Nepůjde o automatickou valorizaci, ale o zmocnění vlády, která bude moci navýšit příspěvek při splnění stanovených podmínek – například pokud kumulovaná inflace dosáhne alespoň 5 %.
- Navýšíme slevu na dítě u dětí do tří let, protože v tomto věku zpravidla jeden z rodičů stále o dítě částečně pečuje a rodina má vyšší výpadek příjmu než u dětí, které už docházejí do školy a oba rodiče mohou pracovat. Současně zrušíme slevu na nepracujícího manžela či manželku.
- Odstraníme limit 120 hodin měsíčně u docházky dítěte do předškolního zařízení, jehož překročení vede ke ztrátě nároku na rodičovský příspěvek.
- Podpoříme rozvoj předškolní péče. Navýšíme normativ pro děti do tří let v dětských skupinách. Podpoříme obce při zakládání sousedských dětských skupin na svém území. Podpoříme investiční dotace do budování mateřských škol a dětských skupin.
- Podpoříme děti ze sociálně slabých rodin formou úhrady členských příspěvků na běžný kolektivní sport, kterého se účastní jejich spolužáci a který si rodina nemůže dovolit, včetně příspěvků na základní sportovní vybavení, jako jsou sportovní boty či oblečení.
Z programu Pirátů:
- Prosazujeme předvídatelné navyšování rodičovského příspěvku obdobně jako u důchodů.
- Pro rodiče malých dětí chceme postupně snižovat věk, od něhož obec garantuje místo ve školce nebo dětské skupině, a to ze tří na dva roky věku.
- Usnadníme možnosti pracovat nebo si přivydělat třeba částečným úvazkem, i když má rodina malé děti nebo pečuje o svého nemohoucího člena.
- Pro pomoc rodinám s nemohoucími členy usilujeme o rozvoj služeb péče v domácím prostředí, a to asistenčních i pečovatelských, a dále posílení sítě odlehčovacích služeb, hospicové péče a její terénní formy.
Z programu SPD:
- Zvýšíme porodné na 30 000 Kč na první dítě, na 40 000 Kč na druhé dítě a na 50 000 Kč na třetí a každé další dítě v rodině, kde alespoň jeden z rodičů pracuje a odvádí daně a povinné pojištění.
- Rodičovský příspěvek budeme pravidelně zvyšovat o meziroční růst inflace. Umožníme čerpání i dalším přímým příbuzným dítěte (prarodiče, plnoletí sourozenci), aby mohl rodič pracovat.
- Nárok na místo ve veřejné mateřské škole všem dětem od tří let.
- Podpora pracovních míst rodičů předškolních dětí formou snížení sazby sociálního pojištění jejich zaměstnavatelům.
- Výrazně zvýšíme daňová zvýhodnění na děti. Pracující rodině se třemi dětmi se zvýší čisté příjmy o více než 100 000 korun ročně. Matkám, které porodily čtyři děti, doživotně odpustíme daň z příjmu. Nulová daň z příjmu pro zaměstnance a živnostníky do 26 let, jestliže řádně pečují o své nezaopatřené děti.
- Vrátíme všem pracujícím rodinám s dětmi školkovné a slevu na manželku či manžela všem domácnostem pečujícím o děti a zdravotně postižené členy rodiny.
Z programu Stačilo:
- Rodičovský příspěvek navážeme na průměrnou mzdu – tím zajistíme jeho automatické zvyšování. Zároveň zavedeme automatický valorizační mechanismus u všech nepojistných dávek.
- Rozhodný příjem pro výpočet vzniku nároku na porodné zvýšíme z 2,7násobku na čtyřnásobek životního minima rodiny, aby na něj dosáhlo více rodin.
- Podpoříme vznik „firemních školek“ pro děti zaměstnanců ve státní správě a ve veřejných službách
- Zavedeme bezúročné půjčky mladým novomanželům na rekonstrukci bytu či vybavení domácnosti ve výši až milion korun.
- Zavedeme daň dědickou a darovací se silnými progresivními prvky U dědické daně navrhujeme do 10 mil. Kč bez daně, do 50 milionů 5% zdanění, nad 50 milionů 10% daň.
DŮCHODY, SENIOŘI
Z programu Ano:
- Zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech.
- Valorizace vedle růstu životních nákladů rodin důchodců zohlední polovinu růstu reálných mezd (v současnosti je to vedle inflace pro domácnosti důchodců jen třetina růstu reálných mezd – pozn. red.)
- Zavedeme věkové valorizace: od 80 let zvýšení důchodu o 500 Kč, od 85 let zůstane zachováno zvýšení o 1000 Kč, od 90 let nově o 1500 Kč a od 95 let o dalších 2000 Kč měsíčně.
- Důstojné podmínky pro seniory zajistí i nová kategorie životního minima.
- Dřívější odchod do důchodu pro náročné profese.
- Každý odpracovaný rok navýší důchod o 1,5 % vyměřovacího základu. Budeme motivovat k zaměstnávání lidí v předdůchodovém a důchodovém věku.
- Vrátíme slevy na jízdné pro seniory na původních 75 %.
- Centrální registr žadatelů o sociální služby a domovy seniorů. Přidělování míst musí být spravedlivé a přehledné; informace budou využity při vytváření a úpravách kapacit i struktury nabízených služeb.
Z programu Spolu:
- Zajistíme výstavbu nových domovů pro seniory a zařízení se zvláštním režimem. Do spolupráce zapojíme také soukromý sektor.
- Podpoříme individuální péči, odlehčovací terénní služby a denní stacionáře, aby senioři a další osoby se zvýšenou potřebou péče mohli zůstat co nejdéle doma.
- Vytvoříme co nejlepší podmínky pro aktivní a zdravé stárnutí.
- Zvýhodníme firmy, které zaměstnávají seniory na zkrácené pracovní úvazky.
- Další změny v důchodech nezmiňuje. „Stabilizovali jsme důchodový systém, je předvídatelný a především spravedlivý,“ shrnuje předchozí čtyři roky svého vládnutí.
Z programu Starostů:
- Podpoříme včasné zahájení spoření na důchod. Zavedeme jednorázový příspěvek nebo daňový odpočet při uzavření smlouvy na penzijní produkt do věku 25 let. Alternativně zavedeme systém opt-out u třetího pilíře – při uzavření pracovní smlouvy do věku 30 let bude zaměstnanci automaticky nabídnuto nastavení odvodu na doplňkové penzijní spoření, přičemž bude mít možnost se z něj aktivně odhlásit.
- Odstraníme bariéry při přechodu mezi produkty spoření na důchod. Zajistíme uznání lhůty spoření a věku jako podmínky pro výběr prostředků a zrušíme penalizaci při přechodu mezi dlouhodobým investičním produktem a doplňkovým penzijním spořením, čímž umožníme čerpání předčasného důchodu z DPS.
- Zavedeme státní penzijní fondy – státem zřízenou nebo vysoutěženou penzijní společnost určenou pro státní zaměstnance a pro občany, kteří si sami nevyberou poskytovatele.
- Upravíme systém spoření na důchod a propojíme jej s kapitálovým trhem, například zavedením povinnosti penzijních fondů investovat část kapitálu na českém kapitálovém trhu.
- Posílíme komunitní, stacionární (denní/noční, týdenní), odlehčovací, poradenské a preventivní služby a podpoříme poskytovatele sociálních služeb v transformaci služeb na stacionáře. Budeme klást větší důraz na podporu osob v jejich přirozeném prostředí namísto institucionální péče a vytvoříme mezistupeň mezi domácí péčí a pobytovou službou.
- Podpoříme další navýšení příspěvku na péči a úpravu systému jeho přiznávání – prosadíme větší zohlednění sociální složky posuzování, zejména prostřednictvím důrazu na sociální šetření namísto hodnocení založeného primárně na zdravotnické dokumentaci.
Z programu Pirátů:
- Kompletně přebudujeme zkostnatělé penzijní fondy. Snížíme poplatky, rozvážeme ruce správcům a umožníme investice do akcií, startupů, scale-upových fondů i infrastruktury. Vaše peníze budou bezpečně pracovat pro vás, nebudou ležet mrtvé v dluhopisech a každý se bude moci těšit na svoji penzi.
- Pro pomoc rodinám s nemohoucími členy usilujeme o rozvoj služeb péče v domácím prostředí a posílení sítě odlehčovacích služeb, hospicové péče a její terénní formy.
Z programu SPD:
- Vrátíme právo na odchod do starobního důchodu na 65 let věku, pro příslušníky náročných profesí v 60 letech.
- Vyšší důchody pro seniory, kteří řádně vychovali děti.
- Vytvoříme státní penzijní fond s pevně garantovaným výnosem.
- Zvýšíme finanční i daňovou podporu penzijního spoření při jakékoli měsíční úložce.
Z programu Stačilo:
- Zachováme průběžné financování důchodů, které při adekvátní valorizaci na rozdíl od spoření nepodléhá inflaci. Další pilíře je třeba brát jako dodatkové a dobrovolné.
- Snížíme věk odchodu do důchodu na 63 let, aby lidé nemuseli pracovat nemocní.
- Budeme využívat motivační nástroje, aby ti, kteří mohou, pracovali déle, a zároveň i další opatření (celoživotní vzdělávání, lázeňská péče), aby se zvyšoval věk dožití ve zdraví
- Zaměstnancům v náročných profesích, zařazeným do třetí a čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví, umožníme dřívější odchod do důchodu za každých 10 odpracovaných let o jeden rok.
- Zavedeme jízdné ve veřejné dopravě zdarma pro důchodce.
Z programu Motoristů:
- Reforma důchodového systému, která zajistí spravedlnost a dlouhodobou udržitelnost. Vrátíme odchod do důchodu zpět na 65 let, zavedeme dobrovolný investiční pilíř s daňovými úlevami za využití dlouhodobých investičních produktů do oblastí, které přinášejí společenský přínos – zejména zdravotnictví, sociální péče a infrastruktury. Podpoříme prevenci a zdravý životní styl, aby stáří mohlo být nejen finančně zvládnutelné, ale také aktivní.
- Senioři mají právo na život offline – bez nucení k digitálnímu světu. Stát nesmí podmiňovat přístup ke službám, informacím či slevám pouze online formou. Požadujeme, aby každá veřejná služba byla dostupná i v tradiční, papírové nebo osobní podobě.
DÁVKY, DLUHY, EXEKUCE
Z programu Ano:
- Změníme nevyhovující a diskriminační parametry „superdávky“, vyčleníme přídavky na děti, snížíme frekvenci dokládání finanční situace a přepočet dávky u rodin důchodců maximálně na půl roku. Zajistíme účast obcí na řešení situace jejich občanů pobírajících dávky.
- Nastavení životního minima musí odpovídat současným potřebám domácností. Zavedeme speciální výši životního minima pro seniory a příjemce invalidních důchodů, a to 6000 Kč.
- Lidé v těžké životní situaci nesmí čekat měsíce na rozhodnutí. Aktualizujeme systém posuzování osob se zdravotním postižením tak, aby odpovídal moderním metodám léčby a skutečným potřebám lidí.
- Zajistíme spravedlivou valorizaci příspěvku na péči.
- Zjednodušíme insolvenční proces, aby lidé s vícečetnými exekucemi měli šanci na oddlužení. Usnadníme povinnosti zaměstnavatelů při zpracování exekucí, což podpoří návrat lidí z šedé ekonomiky. Minimální srážky ze mzdy u přednostních pohledávek, jako je výživné nebo škody z trestné činnosti, ponecháme na spravedlivé úrovni. Propsání exekucí na automobily do registru vozidel a rozšíření přednostních pohledávek o dluhy vůči společenstvím vlastníků jednotek zajistí lepší dohled a vymahatelnost. Zjednodušíme založení chráněného účtu pro povinného tak, aby to lépe sloužilo původnímu záměru.
- Zkvalitníme výuku finanční gramotnosti ve školách. Tím snížíme počty exekucí, nevýhodných úvěrů a podvodů a zlepšíme celkové finanční zdraví společnosti.
Z programu Spolu:
- Adresné dávky a superdávka. Budeme dále rozvíjet systém, který efektivně brání zneužívání sociální podpory. Pomoc bude cílit na skutečně potřebné a rodiny.
Z programu Starostů:
- Upravíme systém srážek ze mzdy tak, aby se z vyšších výdělků dlužníků nesrážela celá částka, ale jen její část. Zvýšíme nezabavitelné minimum, abychom motivovali více lidí ke vstupu do insolvence, řešení předchozích dluhů a odchodu z nelegálního trhu práce.
- Umožníme vstup do oddlužení i těm skupinám osob, které nejsou schopny hradit ani minimální měsíční splátku.
- Vyhodnotíme poslední úpravu insolvenčního zákona, sjednotíme praxi insolvenčních soudů a upravíme systém exekucí tak, aby více motivoval k návratu z šedé ekonomiky.
- Budeme pokračovat v diskusi o zavedení teritoriality exekutorů.
- Změníme právní úpravu chráněného účtu dlužníka tak, aby jeho využívání bylo pro dlužníky jednodušší a atraktivnější; zároveň zrealizujeme osvětovou kampaň.
- Usnadníme zaměstnavatelům přijímání lidí s exekucemi, abychom zvýšili zaměstnanost dlužníků a snížili administrativní zátěž.
- Vymáhání drobných veřejnoprávních pohledávek přesuneme pod Celní správu.
Z programu Pirátů:
- Bude výhodnější legálně pracovat a usilovat o vyšší příjem i pro lidi v exekuci nebo insolvenci.
Z programu SPD:
- Zvýšení příspěvku na péči, na mobilitu a na speciální pomůcky lidem se zdravotním postižením. Zvýšíme odměny pěstounů a platy sociálních pracovníků.
- Prosadíme reformu systému sociálních dávek s cílem ukončení jejich zneužívání. Sociální systém nesmí být zneužíván lidmi, kteří odmítají pracovat nebo opakovaně porušují zákony.
- Výplata veškerých sociálních dávek musí být navázána na české občanství.
- Zásadní systémová podpora lidem v exekucích, kteří legálně pracují a splácí dluhy.
- Zestátnění exekutorů.
Z programu Stačilo:
- Výrazně zrychlíme proces výplaty dávek sociální podpory.
- Zrevidujeme tzv. Jurečkovu reformu dávek a zajistíme funkční mechanismus, který nebude znevýhodňovat nejohroženější skupiny sociálně a zdravotně znevýhodněných a dětí.
- Zavedeme automatický valorizační mechanismus u všech nepojistných dávek.
- Zjednodušíme proces žádosti o invalidní důchod a zkrátíme posuzování invalidity.
- Příspěvky na péči změníme tak, aby byly adekvátní k jednotlivým stupňům závislosti. Jako alternativu k příspěvku na péči o osoby s těžkou závislostí zavedeme pečovatelskou mzdu, která zajistí poskytování celodenní profesionální pomoci.
- Systém exekucí chceme převést do rukou státu (specializované soudy). Zavedeme teritorialitu soudních exekutorů. Zavedeme účinná opatření směřující k postihu lichvářů a spekulantů tak, aby dluh nesměl narůstat o lichvářské úroky a nadměrné sankce. Omezíme trh pohledávek směřující k dalšímu zadlužování, zamezíme obchodu s chudobou. Posílíme odpovědnost bank i nebankovních institucí při poskytování půjček v případě násobných dluhů.
Z programu Motoristů:
- Omezení zneužívání sociálních dávek. Zavedením principu, že dávky na bydlení a některé další sociální podpory budou poskytovány výhradně formou voucherů, zabráníme obchodování s chudobou.
- Dávky nad existenční minimum budou podmíněny veřejně prospěšnou prací.
- Chceme omezit závislost na dávkách i vrátit lidem motivaci k práci a k vlastní odpovědnosti.
- Zvýšíme minimální hranici pracovní aktivity potřebné pro čerpání sociálních dávek na alespoň polovinu běžného úvazku.
BYDLENÍ
Z programu Ano:
- Zákonem stanovíme bydlení jako veřejný zájem. Bytové komplexy zařadíme pod strategické stavby státu, což umožní rychlejší schvalování staveb a jednodušší přístup k pozemkům.
- Zajistíme státní podporu na hypotéky pro mladé rodiny pečující o dítě a pro klíčové profese (policisty, hasiče, vojáky, celníky, příslušníky vězeňské služby, zdravotní sestry, učitele a další důležité profese).
- Mladým manželům poskytneme státní bezúročné půjčky na akontaci při pořizování jejich prvního bydlení.
- Zavedeme státní garance pro družstva, které usnadní financování výstavby bez vysokých vstupních vkladů.
- Vytvoříme investiční pobídky a daňové úlevy pro dlouhodobé investory do nájemního bydlení.
- Odblokujeme výstavbu bytů na zanedbaných a opuštěných pozemcích (brownfieldech), nastavíme jasná pravidla a odstraníme zbytečné překážky.
- Podpoříme výstavbu dostupného ubytování pro studenty prostřednictvím PPP projektů a spolupráce s univerzitami a městy, aby studenti získali kvalitní a cenově dostupné bydlení blízko škol, což také uvolní kapacity nájemních bytů pro širší veřejnost.
- Zrušíme tisíce nesmyslných předpisů a norem, což sníží náklady na výstavbu až o 10 % a urychlí celý proces. Omezíme některé energetické normy a ekologické požadavky, které zdražují výstavbu až o 20 %.
- Podpoříme rekonstrukce starých bytů a domů speciálními státními programy.
- Firmy získají daňové úlevy, investiční pobídky a zvýhodněné úvěry na výstavbu služebních bytů pro své zaměstnance
Z programu Spolu:
- Podpoříme využití brownfieldů pro bydlení i občanskou vybavenost. Usnadníme jejich převody v územních plánech a zjednodušíme povolovací procesy pro novou výstavbu.
- Vytvoříme katalog projektů s předpřipravenou dokumentací pro povolení stavby. Výstavba domů bude výrazně jednodušší a rychlejší.
- Zjednodušené stavební řízení. Napravíme nepovedenou digitalizaci stavebního řízení.
- Podpora družstevního bydlení jako dostupné formy vlastního bydlení. Odstraníme problémovou byrokracii, včetně úpravy vypořádacích podílů.
- Využijeme státní pozemky k výstavbě dostupného bydlení s nižšími nájmy.
- Podpoříme obce a města ve výstavbě dostupných nájemních a družstevních bytů, zejména v lokalitách, kde nejvíce chybí
Z programu Starostů:
- Posílíme dotace a nízkoúročené půjčky, primárně pro obce, na budování podporovaného nájemního bydlení – včetně výkupu chátrajících nemovitostí – za maximálně místně obvyklé nájemné. Zaměříme se na profesní byty, startovací byty pro mladé, sociální a krizové bydlení. Vedle navýšení dotačních titulů umožníme i bezúplatné poskytnutí vhodných a nevyužívaných pozemků ve vlastnictví státu obcím, a to pro výstavbu dostupného nájemního bydlení s podmínkou dlouhodobé udržitelnosti.
- Oživíme družstevní bydlení. Zaměříme se například na modely, kde obce poskytnou pozemek výměnou za podíl obecních bytů, nebo na modely, ve kterých se obec aktivně zapojí jako iniciátor – například financováním personální kapacity pro založení družstva a zajištění jednání s bankami, úřady a stavebními firmami.
- Zavedeme formu bytových společností s omezeným ziskem pro finančně dostupné nájemní bydlení s dlouholetým úročením. Po vzoru zahraničních modelů podpoříme vznik kolektivně vlastněných nespekulativních společností, které budou trvale poskytovat stabilní nájemní bydlení. Vytvoříme také efektivní systém jejich podpory, založený na aktivním zapojení obcí, využití veřejných pozemků a možnostech dlouhodobých úvěrů s úročením přesahujícím 40 let.
- Podpoříme vznik typizované architektonické a projektové dokumentace pro nájemní domy – například ve formě katalogu domů s různým počtem bytů, velikostními kategoriemi a sociálním mixem, který bude odpovídat parametrům dotačních programů a usnadní jejich využití.
- Posílíme investiční a poradenské nástroje pro snižování energetické náročnosti bytových domů.
- Snížíme daň z příjmu z pronájmu nemovitostí pro pronajímatele z řad fyzických osob, kteří nabízejí nájemní smlouvy na dobu neurčitou nebo delší než tři roky. Zvýhodnění se nebude vztahovat na ty, kteří opakovaně řetězí krátkodobé smlouvy, případně obcházejí občanský zákoník navyšováním nájmu u dlouhodobých nájemníků o 20 % za tři roky.
- Spolu se zvýšením jistot pro pronajímatele zajistíme funkční mechanismus pro zrychlené vystěhování neplatičů nájemného, případně zavedeme specializovaný soud pro agendu bydlení.
- Zajistíme, aby byty skutečně sloužily k bydlení, nikoliv ke spekulacím. Jejich využívání k trvalému bydlení podpoříme prostřednictvím garancí pro zprostředkování bytů sociálně potřebným. Zregulujeme krátkodobé ubytování přes platformy typu Airbnb – zavedeme povinný registr poskytovatelů a ubytovaných osob, určíme maximální počet dnů pro krátkodobé pronájmy a zajistíme jejich zdanění, přičemž výnosy budou směřovat na podporu obecního bydlení. Propojíme katastr nemovitostí s finanční správou, aby bylo zřejmé, které byty neslouží majitelům k trvalému bydlení. Tam, kde nikdo nemá trvalý pobyt a zároveň není přiznána daň z pronájmu, bude muset majitel důvod neobydlenosti prokázat – minimálně každoročním čestným prohlášením.
- Podpoříme také existující zvýhodněné půjčky a program státních garancí na hypotéky pro mladé lidi do 35 let na pořízení prvního vlastnického bydlení nebo rekonstrukci starších bytů – a to formou úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru.
- Daňové zvýhodnění hypoték ponecháme pouze na pořízení prvního vlastnického bydlení, případně na bydlení, kde má příjemce nebo člen jeho rodiny trvalé bydliště a skutečně tam žije.
- Podpoříme opatření vedoucí ke snížení tlaku na bydlení ve velkých městech zlepšením dopravní dostupnosti, posílením dostupnosti služeb, rozvojem vysokorychlostního internetu pro podporu homeworkingových modelů a vytvářením kvalitních pracovních příležitostí v regionech.
- Zajistíme, aby úřady mohly jednoznačně řešit případy zchátralých domů, v nichž nikdo nebydlí, majitelé je nechávají dál chátrat a ohrožovat okolí, aniž by situaci řešili. Obcím poskytneme metodickou podporu při výkupu těchto nemovitostí, a pokud to nebude možné, i při jejich demolici a následném vymáhání nákladů po nezodpovědných majitelích – například prostřednictvím převodu pozemku na obec.
Z programu Pirátů:
- Do konce volebního období se zavazujeme zajistit celkově 200 tisíc nových domovů. Využijeme k tomu 20 miliard korun ročně z evropských peněz na výstavbu obecních nájemních bytů namísto dalšího zbytečného lití peněz do velkého byznysu.
- Vypneme zbytečnou byrokracii a zbytné povinnosti pro výstavbu. Například parkovací povinnosti dnes nařizují stavět parkování i u těch bytů, jejichž majitelé auto nemají. Podobně výstavbu prodražují a komplikují i dnešní regulace hluku, kdy se provádí měření vně bytů, a nikoli uvnitř. Přehnané bývají i požadavky památkářů nebo povinné chodbičky před WC v malých bytech oddělující vstup do obytné místnosti. Sloučíme malé stavební úřady tak, aby vyřizování povolení bylo profesionálnější a efektivnější.
- V žádaných lokalitách otevřeme akcelerační zóny pro výstavbu bydlení s automatickým právem stavět byty s jednoduchým a rychlým povolením.
- Zóny určené k bydlení, ve kterých se nestaví, budou zatíženy zvýšenou daní, dokud se v nich stavět nezačne.
- Odstraníme daňové znevýhodnění bytů oproti rodinným domům.
- Prosadíme zákon o neziskových bytových společnostech a podpoříme bytová družstva.
- Občané z nepřátelských zemí bez trvalého pobytu a firmy občanů z nepřátelských zemí (aktuálně Ruska) budou platit 68x vyšší daň z nemovitosti (s výjimkou disidentů a politicky pronásledovaných osob).
- Umožníme obcím určovat na svém území pravidla pro krátkodobé ubytování (například AirBnB).
- Zvýšíme daňový výnos obcí z nových bytů na DPH, aby měly motivaci stavět a podporovat nové domovy. Peníze, které stát vybere na DPH při výstavbě, budeme posílat přímo do těch obcí, v nichž se staví.
- Posílíme jistoty pronajímatelů, aby více využívali možnost dlouhodobých smluv. Rozvineme garance pro soukromé majitele a dostaneme tak na trh prázdné byty k nájmu. Když spolehlivě platí, má mít nájemce i větší jistotu.
- Uvolníme ze státního rozpočtu prostředky na renovaci a dostavbu kolejí a posílíme sociální stipendia na potřebnou výši.
- Podpoříme síť veřejné dopravy tak, aby se lidé nutně nepotřebovali přesouvat do velkých center.
Z programu SPD:
- Zavedeme výhodné rodinné půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením dlužné částky po narození každého dítěte. Pomoc státu se splácením hypotéky v době péče o děti do čtyř let. Projekt státem garantovaných manželských půjček na bydlení.
- Systémová podpora bytové výstavby, družstevního bydlení a bezplatných převodů pozemků ve vlastnictví státu pro účely bytové výstavby.
- Zavedeme opatření, která povedou ke snížení cen bytů nebo aspoň k zastavení růstu cen tím, že podpoříme opatření na nabídkové straně bytové výstavby. Významně zkrátíme stavební řízení a spustíme program podpory výstavby obecních bytů.
Z programu Stačilo:
- Založíme státní stavební holding, který bude zajišťovat celý proces od dodávek základních surovin až po realizaci. Díky modulárnímu systému podpoříme zlevnění a urychlení výstavby.
- Prostřednictvím holdingu zajistíme výstavbu minimálně 40 tisíc bytů ročně, které se budou pronajímat za pevně dané nájmy jako prevence spekulace s nemovitostmi, a to přednostně mladým lidem jako startovací byty, osamělým seniorům a dalším skupinám obyvatel, na které bytová krize dopadá nejhůře.
- Podpoříme družstva zakládaná městy a obcemi a odstraníme překážky, které brání jejich fungování. Družstva a obce nebudou po dobu pěti let platit daň z nemovitosti, pokud budou své byty pronajímat za dostupný nájem. Byt postavený z veřejných peněz nebude možné po dobu 25 let přeprodat, jinak bude hrozit pokuta a vrácení podpory. Zřídíme veřejný registr obecních bytů. V registru bude jasně vidět vlastník a podmínky pronájmu.
- Zdaníme spekulanty, kteří hromadí velké množství prázdných bytů. Budou je muset buď uvolnit zpátky na trh, anebo je pronajímat. Zavedeme speciální daň z prázdných a nevyužívaných bytů (déle než rok). Pro první rok stanovíme sazbu 10 % z tržní ceny nemovitosti, přičemž se sazba bude zvyšovat s každým dalším rokem.
- Stavební zákon musí jasně definovat, jakou občanskou vybavenost je povinen developer postavit současně s novými byty. A zároveň umožnit samosprávě na svém území jednoduše zablokovat výstavbu v lokalitách, kde zahušťování vede ke zhoršení životních podmínek současných obyvatel.
- Zjednodušíme a zrychlíme stavební povolení pro výstavbu vlastního bydlení a pro projekty dostupného bydlení.
- Naplno využijeme nástroje stavebního spoření, zvýšíme jeho podporu.
Z programu Motoristů:
- Modernizujeme stavební zákon s cílem zkrátit délku povolovacího procesu na jeden měsíc u soukromé a šest měsíců u komerční bytové výstavby. Zavedeme jednotné digitální rozhraní pro podání žádostí, sledování jejich stavu a získání kompletních výstupů včetně závazných stanovisek. Zároveň stanovíme lhůty pro vyjádření dotčených orgánů (maximálně 30 dní) a ukončíme nekonečná odvolací řízení.
- Prosadíme zřízení celostátního specializovaného stavebního úřadu pro koordinaci projektů nad 100 bytových jednotek nebo nad 5000 metrů čtverečních podlažní plochy.
- Podpoříme revitalizaci starších bytů, zejména ve strukturálně postižených regionech, jako jsou Ústecký a Karlovarský kraj. Zjednodušíme rekolaudace nebytových prostor na bydlení a umožníme úpravy bytů bez nutnosti úplného stavebního povolení. Podpoříme spoluvlastnické formy obnovy, jako jsou společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva.
- Využijeme brownfieldy. Tisíce zanedbaných pozemků čekají na využití kvůli složité legislativě a nákladům na sanaci. Zavedeme centralizovaný registr brownfieldů, zrychlené povolovací řízení a snížené požadavky na technickou infrastrukturu. Podpoříme spolufinancování sanací ve spolupráci se soukromým sektorem.
- Provedeme revizi českých technických norem a vyhlášek, které přesahují minimální bezpečnostní standardy. Zredukujeme požadavky na parkovací stání, oslunění, výměru místností či hlukové limity v městské zástavbě. Odmítneme přehnané či vyloženě škodlivé evropské regulace. Budeme požadovat opt-out nebo odklad implementace směrnic typu EPBD, které stanovují povinnou výstavbu pouze jako „zero-emission buildings“. Zajistíme, aby nové byty nebyly zatíženy povinností instalace technologií, jako je fotovoltaika či rekuperace, tam, kde to není vhodné, a prosadíme svobodu volby technologií.
- Podpoříme města a obce. Zavedeme investiční příspěvek na obecní infrastrukturu ve výši 5000 až 10 000 Kč za každý nově zkolaudovaný metr čtvereční obytné plochy, vázaný na konkrétní potřeby, jako jsou školky, vodovod či městská hromadná doprava. Stát bude motivovat obce k aktualizaci územních plánů s vyšší mírou zastavitelnosti.
CENY ENERGIÍ, ČEZ
Z programu Ano:
- Získáme stoprocentní kontrolu státu ve skupině ČEZ. Výkup akcií nepůjde skrze výdaj státního rozpočtu, ale vlastním výkupem společnosti ČEZ. To nám otevře dveře k tomu, abychom mohli investovat do dalších jaderných bloků a plynových zdrojů a abychom měli v krizových obdobích vliv na ceny energií.
- Lidé a firmy nebudou platit náklady na distribuci, přenos a obnovitelné zdroje v takové míře jako doposud. Platby za regulované složky se férově přerozdělí mezi stát a zákazníky, k pokrytí nákladů na sítě se využijí evropské fondy.
- Vymezíme se proti emisním povolenkám první i druhé generace. V případě ETS1 budeme iniciovat na evropské úrovni přehodnocení celého systému, který musí být pro průmysl předvídatelný. V případě emisních povolenek pro domácnosti a dopravu ETS2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy a zabránit vysoce negativním sociálním dopadům.
Z programu Spolu:
- Ochráníme domácnosti a podnikatele před růstem cen energií: Budeme na evropské úrovni prosazovat odklad zavedení systému EU ETS 2 a zastropování emisních povolenek.
- Nulový tarif pro domácnosti. V době přebytku elektřiny umožníme domácnostem využívat levnou dostupnou energii – místo toho, aby stát dotoval maření výroby.
Z programu Starostů:
- Navrhneme úpravu tarifní struktury, která bude lépe odrážet skutečné zatížení sítě – jak z hlediska místa, tak času – a podpoří agilní chování na straně poptávky.
- Navrhneme změnu výpočtu koncové ceny energie tak, aby byl jednodušší, přehlednější a lépe porovnatelný pro spotřebitele.
Z programu Pirátů:
- Zavedeme pojistky, které zmírní dopady šoků v cenách pohonných hmot a energií na běžné lidi. Namísto vykrmování fosilních oligarchů dotacemi vrátíme lidem polovinu příjmů z nových emisních povolenek: zavedeme klimabonus, při stávající ceně uhlíku 1500 Kč na osobu, tedy 6000 Kč ročně pro rodiny se dvěma dětmi.
- Snížíme ceny energií díky rozmachu obnovitelných zdrojů. Navíc včasná a důsledná transformace průmyslu vytvoří předvídatelné prostředí, a především obrovské příležitosti pro podnikatele a tím i jejich zaměstnance. Vedlejší přínosy zodpovědného přístupu ušetří Česku stamiliardy.
Z programu SPD:
- Prosazujeme zrušení poplatků z obnovitelných zdrojů a odstoupení od Lipské burzy. Budeme usilovat o převedení cenotvorby zpět pod Energetický regulační úřad. Cílem je, aby ceny odrážely reálné náklady, nikoli burzovní spekulace.
- Energie musí být dostupná pro každého. Nízké ceny energií znamenají nízké ceny na celém trhu.
- Usilujeme o zrušení systému emisních povolenek.
Z programu Stačilo:
- Zrušíme dotace v energetice, zejména ve fotovoltaice a větrných elektrárnách.
- Vykoupíme minoritní akcionáře ČEZ, aby tato společnost byla 100 % vlastněna státem.
- Budeme podporovat uzavírání dlouhodobých smluv mezi zákazníky, obchodníky a výrobci v energetice za pevné ceny ve snaze vytlačit nestabilní a drahé stanovení cen burzou.
- Chceme zrušit systém obchodování emisních povolenek EU ETS i EU ETS II. Místo obchodování s povolenkami chceme daň za znečišťování, která bude předvídatelná a férová ke všem.
Z programu Motoristů:
- Odmítneme emisní povolenky, zelené přirážky a ideologická opatření, která zvyšují náklady lidem i firmám.
- Ukončíme podporu tzv. obnovitelných zdrojů energie. Česká republika má dostatek kvalitního uhlí, které je nejlevnější energeticky využitelnou komoditou. Přechod k jaderné energetice nepotřebuje žádnou masivně dotovanou solární ani větrnou mezifázi. Omezíme také veškeré výdaje na projekty spojené s tzv. Green Dealem. Česká republika musí mít právo na vlastní energetický mix. V našem případě jde o mix jaderné, uhelné, plynové a vodní energie.
- ČEZ může zůstat obchodovatelný na burze, ale minoritní podíl může být také vykoupen státem. Důležité je, aby vláda měla možnost v případě nenadálých událostí regulovat cenu elektrické energie. V případě, že příští vláda rozhodne o ponechání ČEZ na burze, budeme iniciovat založení státního obchodníka s energiemi. Tak, aby bylo možno část energie prodávat napřímo: bez cenového vlivu energetické burzy v Lipsku, podobně jako ve Francii.
PODNIKÁNÍ, OSVČ
Z programu Ano:
- Nová verze EET 2.0 podpoří poctivé podnikatele snížením daní, přímými finančními benefity a potíráním nekalé konkurence. Řešení bude postaveno na nejmodernějších systémech, nebude vyžadovat povinný tisk účtenky ani neustálé on-line připojení.
- Zastavíme další zvyšování odvodů pro živnostníky, které Fialova vláda naplánovala pro rok 2026.
- Osvobodíme dobrovolné spropitné v gastronomii od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů.
- Firmám snížíme daň z příjmů z 21 % na 19 %
- Zjednodušíme daňové a administrativní podmínky a výkaznictví, včetně redukce a sloučení státních kontrol podnikatelů.
- Připravíme zákon o rodinném podnikání, který bude reflektovat velké výzvy v rámci předávání podílů následovníkům.
- Připravíme zákon o podpoře startupů, zahrnující faktickou možnost využívat zaměstnanecké akcie nebo jednodušší start podnikání. Vytvoříme motivační odpisovou politiku pro investory do startupů.
- Zásadně přehodnotíme byrokratickou zátěž podnikatelů. Změna nebude na bázi dílčích opatření, ale skutečné reformy, do které se zapojí úřady napříč resorty, hlavní zástupci větších zaměstnavatelů i drobných podnikatelů.
- Podnikatelé budou mít zdarma k dispozici software Finanční správy ČR.
Z programu Spolu:
- Zvýhodníme firmy, které reinvestují svůj zisk do české ekonomiky. Například formou rychlejších odpisů pro firmy, které investují do moderních technologií.
- Umožníme založení firmy online během jednoho dne prostřednictvím Portálu občana. Díky tomu budeme moci zrušit živnostenské úřady.
- Zavedeme paušální režim a omezíme administrativní zátěž pro malé firmy do určitého obratu, aby mohly růst bez zbytečné byrokracie.
- Snížíme administrativní zátěž, odstraníme zbytečná hlášení a zjednodušíme legislativu, která komplikuje podnikání. Rozšíříme funkční digitalizaci tak, aby stát nepožadoval, co už zná. Poslouží k tomu vylepšený Portál podnikatele.
- Umožníme vyšší odpisy firmám, které investují do moderních technologií, postupů a AI. Efektivní zaměstnanecké akcie jako podpora start-upů a inovativních firem. Podpoříme rozvoj FinTech sektoru jako součást DNA moderního státu.
Z programu Starostů:
- Budeme snižovat administrativní a legislativní zátěž podnikatelů prostřednictvím nástrojů, jako je tzv. Podnikatelský balíček. Ten bude zahrnovat například zavedení databáze informačních povinností, jednotného formátu pro digitální účtenky, možnost výplat mezd v cizí měně nebo vytvoření jednotného portálu evidence kontrol. Dalším nástrojem bude zkrácení povolovacích lhůt.
- Podpoříme reformu institutu zaměstnaneckých akcií a upravíme jeho systém tak, aby posílil rozvoj start-upů.
- Od ledna 2027 spustíme projekt dobrovolné e-fakturace, kdy dodavatel zašle fakturu do státního centrálního datového skladu a odběratel si ji odtud stáhne. Tím snížíme náklady na implementaci do podnikových systémů, omezíme daňové úniky a potřebu daňových kontrol a zároveň usnadníme přechod na povinný systém, který má být v EU zaveden do roku 2035.
- Vytvoříme jednotný online portál, na kterém budou moci podnikatelé jednoduše a přehledně vyřizovat všechny povinné náležitosti.
- Snížíme finanční a legislativní náročnost pro nově začínající podnikatele a živnostníky.
Z programu Pirátů:
- Nejsme pro EET. Chceme systém, který pomůže konkurenci a usnadní vám porovnávání cen. Příklad je digitální účtenka, kterou dostanete do svého úložiště v aplikaci, telefonu či na webu. Nepůjde o velkého bratra, firmy ušetří papír a stát bude mít současně údaje, které potřebuje. Ochrana soukromí je stejně důležitá jako efektivita. Výhoda bude i lepší hlídání inflace.
- Konečně spustíme jednotné inkasní místo pro všechny daně a odvody. Stát na základě dat, která má, spočítá daně za občana, stejně jako v Dánsku.
- Zrušíme živnostenské úřady, evidenci vázaných a koncesovaných živností převedeme na finanční úřady.
- Omezíme množství kontrol a formalistických školení.
- Budeme pokračovat v antibyrokratických balíčcích pirátského ministra Šalomouna, které odlehčovaly malým podnikatelům od neúčelných regulací.
- Pravidla mají platit pro stát a samosprávu stejně jako pro soukromou sféru. Termíny, které stát klade na firmy, budou za stejných podmínek a sankcí platit i pro stát. Pokuty, které stát a zákony vyměřují firmám, budou totožné pro stát a samosprávu.
- Finanční úřady dnes často nedělají ani to, co by mohly, včetně důsledné kontroly odlivu nezdaněných peněz do daňových rájů a zneužívání převodních cen (transfer pricing). Velké firmy budou platit férově daně tam, kde působí a generují zisk – stejně jako to dělají malé a střední podniky. Pravidla platí pro všechny, bez výjimek.
- Přestaneme krmit fosilní a zemědělské oligarchy ze státní kasy. Národní zemědělské dotace budou vypláceny tak, aby podporovaly místní výrobu, zpracování a odbyt dostupných a kvalitních českých potravin.
- Antimonopolní úřad potřebuje zásadní změnu. Provedeme jeho reformu – zrušíme koncentraci moci v rukou jediného předsedy, zrychlíme rozhodovací procesy a přesměrujeme jeho pozornost tam, kde nejvíc selhává: na odhalování kartelových dohod. Právě ty totiž uměle zvyšují ceny, nejen u potravin, ale i v dalších oblastech.
Z programu SPD:
- Finanční správa bude lépe prověřovat převodní ceny mezi zahraniční mateřskou a dceřinou firmou, kontrolovat převody zisků do daňových rájů a umělé náklady.
- Podniky v českém vlastnictvím dostanou přednost v zakázkách i investičních pobídkách. Zrušíme investiční pobídky zahraničním subjektům.
- Ne zbytečné státní buzeraci a byrokracii.
- Podnikatelé budou platit DPH pouze ze zaplacených faktur.
Z programu Stačilo:
- Zrušíme stravenkový paušál. Posloužil spíš jako optimalizační schéma pro firmy, než jako pomoc pro kvalitní stravování zaměstnanců.
- Znovu zavedeme EET, která je nástrojem transparentnosti a spravedlivé hospodářské soutěže
- Finanční správa se zaměří více na nadnárodní korporace – bude se více věnovat odlivům zisků, které mohou mít nadměrný charakter vzhledem k finanční stabilitě dceřiných firem, a tokům vykazovaným mezi matkou a dcerou.
- Zavedeme bankovní sektorovou daň ve výši 0,5 % z aktiv bank .
- Zdaníme daní z mimořádných zisků vybraná odvětví. Konkrétně velké zbrojařské a energetické společnosti, které nejvíce vydělávají na celospolečenských krizích.
- Zrušíme loss carryback (zpětné uplatnění daňové ztráty), který byl přijat v covidové době. Je to nástroj, který finančně procyklicky oslabuje stát a vytváří prostředí morálního hazardu.
- Prověříme daňové výjimky u daně z příjmu právnických osob.
Z programu Motoristů:
- Budeme prosazovat množství deregulačních kroků, které povedou k nižší zátěži pro podnikající osoby či malé firmy. Vytvoříme režim tzv. mikrozaměstnavatele pro rodinné firmy a podnikatele s 1-2 zaměstnanci. V tomto režimu nebude nutnost vést osobní složky a provádět školení BOZP, odpovědnost zůstane pouze za základní bezpečnost.
- Zrušíme povinnost provozovat datovou schránku pro OSVČ.
- Zrušíme zákaz prodeje ve vybraných svátcích. Stát nemá podnikatelům upírat tržby v době, kdy lidé mají čas nakupovat.
- Kontrolní hlášení bude povinné pouze pro podnikatele s obratem nad pět milionů korun.
- Zrušíme povinnost registrace ke koncesionářským poplatkům i za neexistující zaměstnance pro OSVČ a podnikatele.
EURO, KORUNA
Z programu Ano:
- Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě. Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení.
Z programu Spolu:
- Přijmeme euro, až to bude ekonomicky a politicky výhodné pro ČR.
Z programu Starostů:
- Přijmeme politické rozhodnutí, že ČR zavede euro v nejbližším možném termínu s ohledem na povinné procesy. Do tří měsíců od voleb jmenujeme vládního zmocněnce pro vstup do ERM II a přijetí eura.
Z programu Pirátů:
- Chceme zavést euro bez zbytečných odkladů. Co nejdříve vstoupíme do systému ERM II, tedy „předsíně eura“, který už sám o sobě přinese stabilnější kurz koruny, nižší úroky ze státního dluhu, levnější hypotéky a nižší náklady pro firmy. Chceme i unijní eurobondy, které budou bezpečnou alternativou pro globální investory k americkým dluhopisům a zlevní nám financování. Přijetí eura je jeden z nutných kroků, abychom dokázali aktivovat dostatek peněz na to, abychom mohli realizovat všechny potřebné investice. Eurem už platí většina našich sousedů.
Z programu SPD:
- Nechceme euro, a proto vyjednáme výjimku, aby ČR euro nemusela zavádět.
Z programu Stačilo:
- Odmítneme přijetí eura. Zachování koruny je podmínkou pro nezávislou měnovou politiku.
Z programu Motoristů:
- Odmítáme zrušení koruny a její nahrazení eurem. Koruna je symbolem naší suverenity, hospodářské stability a politické nezávislosti.
SPOTŘEBITEL
Z programu Ano:
- Prodloužíme záruční dobu pro fyzické osoby na 36 měsíců a u OSVČ na 24 měsíců.
- Schválíme institut hromadných žalob, který skutečně pomůže spotřebitelům domoci se svých práv. Dnešní stav je tristní a pro spotřebitele nepoužitelný.
- Budeme více chránit úschovní účty a zajistíme větší bezpečnost prostředků na běžných účtech pojištěním bez horního limitu pro mimořádné situace, na které pamatuje zákon.
- Budeme dál tlačit na samoregulaci bank v oblasti předschválených úvěrů.
- Ukončíme daňové podpory kontroverzních produktů, jako je investiční životní pojištění (IŽP). Naopak podporu stavebního spoření zachováme a budeme debatovat o jeho úpravách, abychom posílili důvěru lidí v tento finanční produkt.
- Rozšíříme kompetence finančního arbitra, například na oblasti neživotního pojištění a penzijních produktů. Zvýšíme finanční podporu mimosoudním orgánům, jako jsou Český telekomunikační úřad či Energetický regulační úřad.
- Zavedeme efektivní nástroje pro boj proti kyberkriminalitě a kyberšmejdům.
- Ve spolupráci s ministerstvem školství zkvalitníme výuku finanční gramotnosti ve školách. Tím snížíme počty exekucí, nevýhodných úvěrů a podvodů a zlepšíme celkové finanční zdraví společnosti.
- Zavedeme dostupný „Czech Ticket“, který sjednotí ceny veřejné dopravy a usnadní cestování napříč republikou bez nutnosti předem řešit tarifní zóny. Začneme sjednocovat systém veřejné dopravy a budeme směřovat k jednotným pravidlům v celé ČR.
Z programu Spolu:
- Zavedeme jednotnou jízdenku (aplikaci) pro veřejnou dopravu ve všech módech a po celé republice.
Z programu Starostů:
- Zavedeme daň ze slazených nápojů podle tzv. polského modelu – tedy spotřební daň ve výši 3,4 Kč/l pro nápoje s hustotou cukru 50 g/l a variabilní složku ve výši 0,35 Kč/l za každých 10 g/l cukru nad tuto základní hranici.
- Vytvoříme celostátní integrovaný dopravní systém s jednotnou jízdenkou platnou na veškerou veřejnou dopravu v ČR. Cena bude zohledňovat věkové kategorie dle stávajících zvyklostí – tedy zvýhodnění pro osoby do 18, resp. 26 let, a pro seniory nad 65 let.
- Novela zákona o spotřebitelském úvěru posílí ochranu spotřebitelů i podnikatelů a zajistí transparentnější podmínky úvěrů. Zaměříme se na vyřešení otázky predátorských poskytovatelů úvěrů a jiných forem zjevně nevýhodného financování.
- Rozšíříme oblasti a okruhy rozhodování mimosoudních orgánů, například Český telekomunikační úřad ve věci spotřebitelských smluv na mobilní tarify.
- Novelizujeme zákon o hromadných žalobách tak, aby více chránil spotřebitele, například úpravou zákonného finančního mechanismu.
Z programu Pirátů:
- Zavedeme jednotnou jízdenku, se kterou bude možné levně a jednoduše cestovat napříč celou zemí všemi prostředky veřejné dopravy.
- Kontrolní orgány (ČTÚ, ČOI, ERÚ) musí dělat svoji práci. Dáme do pořádku antimonopolní úřad, aby plnil svoji funkci, rozbíjel kartely a bránil ovládnutí trhu oligopoly. Díky tomu se na trh vrátí více konkurence a sníží se ceny.
Z programu SPD:
- Budeme usilovat o to, aby se českým zemědělcům vyplatilo vyrábět doma a aby měli spotřebitelé dostupné, kvalitní a cenově přijatelné potraviny z domácích zdrojů. Podpoříme přímý prodej od výrobců, zkrácení dodavatelských řetězců a rozvoj domácího zpracovatelského průmyslu.
- Zaměříme se na účinné prosazování zákona o významné tržní síle a důsledné využívání pravomocí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proti zneužívání dominantního postavení nadnárodními řetězci.
Z programu Stačilo:
- Zaručíme právo platit jízdné v hotovosti.
- Rozšíříme možnosti podávání hromadných žalob ve prospěch spotřebitelů.
Z programu Motoristů:
- Zrušíme zákaz prodeje ve vybraných svátcích. Stát nemá podnikatelům upírat tržby v době, kdy lidé mají čas nakupovat.
PRACOVNÍ TRH
Z programu Ano:
- Zaměstnancům zrušíme zastropování jejich volnočasových benefitů.
- Osvobodíme dobrovolné spropitné v gastronomii od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů. Dýška zaplacená kartou i v hotovosti se tak stanou čistým, oficiálním příjmem zaměstnanců – což zásadně posílí pozici zaměstnanců v gastronomii před úřady, bankami i dalšími institucemi a zrovnoprávní jejich postavení s ostatními zaměstnanci ve službách.
- Zvýšíme motivaci k práci ve stáří. Každý odpracovaný rok navýší důchod o 1,5 % vyměřovacího základu. Budeme motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání lidí v předdůchodovém a důchodovém věku.
- Zajistíme, aby agentury práce nezneužívaly zaměstnance k obcházení zákonů.
Z programu Spolu:
- Zjednodušení pracovních smluv. Zavedeme flexibilnější pravidla, která usnadní zaměstnavatelům uzavírání pracovních smluv a podpoří pružnost pracovního trhu.
- Zvýhodníme firmy, které zaměstnávají rodiče a seniory na zkrácené pracovní úvazky a podpoříme tak jejich zapojení na trhu práce.
- Posílíme otevřenost, pružnost a přehlednost pracovního trhu jako způsob odstranění nelegálního zaměstnávání.
Z programu Starostů:
- Zavedeme daňovou odečitatelnost zaměstnaneckých benefitů na podporu zdraví, pohybu a zdravého životního stylu.
- Podpoříme reformu institutu zaměstnaneckých akcií (ESOP) a upravíme jeho systém tak, aby posílil rozvoj start-upů.
- Provedeme revizi systému náhradního plnění a zvýšíme kontrolní činnost chodu chráněných dílen s ohledem na registr náhradního plnění. Zvážíme také zavedení certifikace chráněných dílen.
- Zavedeme nárok na zkrácený úvazek po dosažení určitého věku, obdobně jako je tomu u pečujících osob, pokud tomu nebrání provozní důvody zaměstnavatele.
Z programu Pirátů:
- 90 % rodin bude mít vyšší čistou mzdu. Slevu na dani budeme zvyšovat s minimální mzdou a překlopíme ji do daňového bonusu, aby pomohla především lidem s nízkými a středními příjmy.
- Zvýšíme minimální mzdu na 29 tisíc korun do roku 2029.
- Zavedeme ve veřejném sektoru odměňování zohledňující trh práce.
Z programu SPD:
- Zavedení principu Čech na prvním místě – povinnost firem primárně obsazovat volná pracovní místa občany ČR. Zavedení přísnějších kontrol proti „mzdovému dumpingu“, kdy agentury nabízejí cizincům výrazně nižší mzdy. Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří dlouhodobě zaměstnávají české občany a nabízejí jim férové mzdy.
- Zpřísnění podmínek pro pracovní agentury dovážející zahraniční pracovníky. Omezení dovozu levné pracovní síly zejména z Ukrajiny, pokud je na trhu dostatek českých uchazečů. Zavedení kvót pro cizince v oborech, kde je dlouhodobě nezájem českých pracovníků.
- Podpora rekvalifikací a návratu lidí z evidence úřadů práce do zaměstnání.
- Postupné navyšování minimální mzdy tak, aby odrážela reálné životní náklady v ČR.
- Zvýhodnění zaměstnávání absolventů a rodičů vracejících se po rodičovské dovolené. Motivační programy pro mladé, aby zůstávali pracovat v ČR a neodcházeli do zahraničí.
Z programu Stačilo:
- Pět týdnů dovolené pro všechny.
- Každý rok navýšíme minimální mzdu o 3000 korun. Žádný zaměstnanec státu nebude pracovat pod minimální mzdou.
- Navýšíme příplatek za práci v noci ze současných 20 % průměrného hodinového výdělku na 40 %.
- Výrazně snížíme počty pracovních agentur. Chceme, aby pracovník získával nejméně 80 % ze mzdy, za kterou je agenturou pronajímán.
- Vrátíme povinnost zaměstnavatelů hlásit úřadům práce volná pracovní místa.
- Zrušíme stravenkový paušál.
- Zajistíme závaznost kolektivních smluv vyššího stupně, posílíme vliv podnikových odborů na rozhodování o činnosti firmy po vzoru německých podnikových rad. Každý podnik bude muset uvolnit jednoho plně placeného odborového funkcionáře na každých 250 zaměstnanců (s horním stropem maximálně 20 funkcionářů).
- Prosadíme zákon o sociálním podnikání, resp. o sociálních družstvech, která budou spolupracovat s Úřadem práce s cílem dlouhodobě zaměstnat osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnatelné.
Z programu Motoristů:
- Částečné uvolnění pravidel omezujících tzv. švarcsystém
- Jsme připraveni diskutovat o návratu pravidel pro tzv. dohodáře před poslední změnu provedenou vládou Petra Fialy. Brigádníci si zaslouží návrat flexibilnějších pravidel na pracovním trhu.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem