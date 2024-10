Potřebujete pomoc se smlouvou, závětí nebo úschovou? Notáři poradí zadarmo

Notářská komora ČR pořádá v úterý 22. října osmý ročník Dne otevřených dveří. Notáři budou lidem celý den poskytovat právní konzultace bez nároku na honorář, a to po telefonu i osobně.

V minulých ročnících se lidé ptali hlavně na manželské smlouvy, závěti a zakládání obchodních společností online. Letos notáři spustili nový systém kontroly peněžních úschov a lidé se mohou informovat i o něm. O tématu jsme psali zde: Peníze uložené u notářů budou nově pod dohledem. Kvůli bezpečnosti.

„Platbu při koupi nemovitost tvoří milionové sumy a lidé je neposílají při podpisu smlouvy o koupi domu či bytu, protože katastrální úřad podle ní nemusí vklad povolit, nebo se na nemovitosti ještě před tím objeví například exekuce. Proto do momentu přepisu vlastnického práva v katastru lidé peníze ukládají u třetích stran, které garantují uvolnění peněz až v případě bezvadného převodu,“ připomíná Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Notářská komora nově při úschově peněz umožňuje permanentní náhled na stav účtu úschovy a zasílání notifikace pokaždé, když jsou peníze na účet připsány nebo z něj odejdou. „Kdyby byly odeslány na nesprávný účet, byť jen chybou či ukliknutím, ve spolupráci s veřejnou mocí je Notářská komora ČR schopna sumu bezprostředně zajistit,“ dodává Neubauer.

Den otevřených dveří proběhne od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Zatímco v uplynulých letech bylo možné poradit se pouze po telefonu, letos to bude možné i osobně.

Zájemci o konzultaci zdarma mohou přijít do sídla komory na adrese Apolinářská 12, Praha 2 nebo volat na telefonní linky 604 508 994, 605 058 708 a 604 508 88.

