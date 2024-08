Zpřísnění pro ubytovací platformy. Pravidla si nastaví obce

Obce v Česku by si nově mohly určovat maximální počet dní v roce i období, kdy je na jejich území možné nabízet krátkodobá ubytování přes online platformy jako Booking nebo Airbnb v bytech bytových domů. Mohly by také stanovit minimální počet metrů čtverečních na ubytovanou osobu.

Umožnit to má novela zákona o podnikání v cestovním ruchu, kterou vláda podpořila v polovině července a teď ji projednají poslanci. Když nová pravidla projdou, začnou fungovat prakticky až v roce 2026.

Rostoucí trend takzvaného sdíleného ubytování může podle ministerstva pro místní rozvoj omezit nabídku bytů pro bydlení a tím zvýšit i tlak na tržní nájemné. „Sdílené ubytování často neplní své původní poslání (tedy sdílení části nemovitosti, kterou vlastník momentálně, krátkodobě nepotřebuje), ale jde už o běžné podnikání,” podotýká náměstek ministra Lukáš Černohorský.

S problémy souvisejícími s ubytovacími platformami se podle ministerstva dlouhodobě potýkají hlavně turisticky vytížená místa, tedy zejména centra větších měst a horské oblasti.

„Především v centrálních oblastech, jako je Praha 1, dochází k výraznému narušování kvality života obyvatel. Z bytů v centru se stávají prostory pro krátkodobé ubytování, což vede ke zvýšenému hluku a rušení v domech,” připomíná a starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská. Ostatní obyvatelé se proto podle ní stěhují pryč.

„Novela má potenciál nám konečně dát do rukou nástroje, jak tuto situaci regulovat a chránit tak stabilitu a dostupnost bydlení pro naše obyvatele. Díky těmto opatřením by se mohla zvýšit transparentnost a spravedlnost v podnikání a mohly by se snížit negativní dopady masového turismu na místní komunity," věří Radoměřská.

„Zatímco hotely a jiná podobná ubytovací zařízení musí dodržovat řadu pravidel a jsou cílem kontrol a případných sankcí, o ubytovatelích přes digitální platformy úřady často ani neví. Stává se, že tito ubytovatelé neplní své povinnosti a pohybují se v takzavné šedé zóně,“ vysvětluje starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Podle něj jde například o hlášení cizinců cizinecké policii nebo placení místních ubytovacích poplatků. „Pokud by se ve Špindlerově Mlýně podařilo řádně vybírat poplatky, měli bychom se tu jako v Dubaji,“ věří Jandura.

Novela má také zavést elektronický systém e-Turista, kde se budou muset poskytovatelé ubytování registrovat. Bez registrace do portálu a uvedení registračního čísla nebude možné legálně poskytovat ubytovací služby.

Ministerstvo si od tohoto kroku slibuje, že samosprávám i ubytovatelům ulehčí administrativu a zefektivní výběr daní i místních poplatků z pobytu. Podle propočtů úřadu 40 až 70 procent pobytů přes online platformy není nahlášených, kvůli tomu může stát ročně přicházet o téměř 800 milionů korun na daních. „Obce a města navíc tratí asi 55 milionů za rok na poplatcích z pobytu,” upřesňuje Černohorský.

Novela by měla z části nabýt účinnosti 1. července 2025, od té doby má fungovat i portál eTurista. Vývoj systému bude podle odhadů hotový do konce tohoto roku, pak poběží půl roku ve zkušebním provozu, kdy jej ubytovatelé budou moci vyzkoušet dobrovolně. Část, která se týká oblasti krátkodobých pronájmů a ubytování přes online platformy, však má být účinná až od druhé poloviny května 2026.

