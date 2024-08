Pozor na falešnou cestovku, varuje ministerstvo. Nemá oprávnění ani pojištění

Ministerstvo pro místní rozvoj varuje před falešnou cestovní kanceláří s názvem expert agency. Ta podle něj nevlastní oprávnění k provozování činnosti, nemá ani pojištění proti úpadku a navíc se prokazuje padělanými dokumenty.

„Společnost expert agency s.r.o. nedisponuje a nikdy nedisponovala oprávněním k provozování cestovní kanceláře ani platným, zákonem vyžadovaným pojištěním proti úpadku. Pro zdání větší důvěryhodnosti přitom na vyžádání zasílá klientům pojistku, která domněle prokazuje sjednané pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře,“ upozorňuje tisková mluvčí ministerstva Karolína Nová.

Tato pojistka je ovšem ve skutečnosti uzavřená s jinou českou cestovní kanceláří, která s expert agency nespolupracuje.

Praxe expert agency tak podle ministerstva uvádí cestovatele v omyl, že v případě úpadku jim pojišťovna pomůže se zajištěním náhradního ubytování a zajistí návrat do vlasti. Peníze v takovém případě nevrátí ani lidem, kteří na zájezd nenastoupili a už zaplatili zálohu nebo celý zájezd.

Web dovolenkaprimori.eu, na kterých expert agency své zájezdy nabízí, jsou ve slovenském jazyce. To podle ministerstva budí dojem, že cílem podvodu jsou hlavně Slováci. „Varujeme před nákupem jakéhokoliv zájezdu na výše uvedených stránkách. Uvedená zjištění předáme orgánům činným v trestním řízení,“ dodává za ministerstvo Nová.

Jedná se už o druhý případ v letošním roce. V březnu ministerstvo varovalo před údajnou cestovní kanceláří MNG, která rovněž neměla povolení k činnosti a platné pojištění proti úpadku. Úřad proto doporučuje všem cestovatelům, aby si před výběrem dovolené pojištění své cestovky vždy ověřili. Seznam lze nálezt na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Cestovní kancelář pořádající zájezd by měla mít doklad o sjednaném pojištění proti úpadku dostupný na svém webu. Když klient kupuje zájezd od zprostředkovatele, měl by mu i on na požádání předložit doklad, že pořádající cestovka skutečně platnou pojistku má.

