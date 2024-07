Svět zasáhl výpadek IT systémů. V Česku se dotkl letiště, banky jsou bez problémů

Počítačové systémy napříč celým světem dnes postihl rozsáhlý výpadek. Problém s fungováním měly některé nemocnice, média, banky nebo letiště.

V Česku se výpadek dotkl zejména Letiště Praha, kde se začaly zpožďovat letadla v odletech.

UPDATE 2:

V rámci Evropy letiště v Zurychu a v Amsterdamu nepřijímají aktuálně žádné přílety. V tuto chvíli byl pozastaven odlet z Prahy společnosti easyJet do Amsterdamu a dopravce Swiss do Zurychu.



Příčinou je výpadek globálního systému, na který Letiště Praha nemá vliv.… — Prague Airport (@PragueAirport) July 19, 2024

Oproti tomu tuzemské bankovní domy podle zjištění webu Peníze.cz zasaženy nebyly. „Žádná ze členských bank nehlásí problémy," uvedl mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša. Asociace sdružuje celkem 33 bank, reprezentujících více než 99 procent českého bankovního sektoru.

Problémy na letištích ale mezitím řeší i jinde ve světě. Třeba na německém letišti Berlín-Braniborsko ráno nemohla letadla startovat ani přistát, napsala na svém webu veřejnoprávní stanice RBB. Problémy řešila také letiště ve Skotsku, Španělsku, USA, Francii, Norsku nebo Austrálii.

Podle televizní stanice ABC dokonce aerolinky American Airlines, United a Delta požádaly americký letecký úřad FAA o globální zastavení všech letů kvůli problémům v letecké komunikaci.

Agentura Reuters uvedla, že například v Anglii ruší některé kliniky také objednávání lékařských prohlídek, podobné jsou na tom ambulance v Německu.

Za celosvětovým IT výpadkem by ale podle expertů neměl být kybernetický útok. Michal Bláha, poradce ministra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) na sociální síti X uvedl, že jej způsobila nepovedená aktualizace softwaru s názvem Crowsdtrike. „Jde ho nejspíše opravit spuštěním systému Windows do nouzového režimu a odstraněním souboru,“ upřesnil.

"V tuto chvíli mapujeme dopady způsobené chybnou aktualizací EDR nástroje Crowdstrike Falcon Agent na operačním systému Widows v ČR," potvrdil rovněž na síti X Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

