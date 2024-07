Plnou moc už můžete udělit i digitálně. Ale má to háček

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 18. 7. 2024

Od července se měl spustit v Portálu občana nový Registr zastupování (REZA). Měl lidem umožnit, aby přes internet sepsali digitální plnou moc a odeslali ji na úřady. Jenže i půl měsíce po spuštění budete registr v portálu hledat marně.

„Digitální plnou moc bude možné využívat, jakmile se na registr, který jsme spustili k 1. červenci, napojí první úřady a ministerstva,“ vysvětluje mluvčí Digitální a informační agentury (DIA) Jakub Palata. „Digitální a informační agentura měla do července vytvořit tento systém, což se stalo. Nyní je ale na vůli úřadů, kdy a v jakém rozsahu se na ní napojí,“ dodává.

„Prozatím by se v Portálu občana jednalo o prázdnou nabídku. Jakmile se napojí první úřady, uvidíte v něm možnost vystavit digitální plnou moc,“ vysvětluje mluvčí.

Jako první by se do registru mělo napojit ministerstvo dopravy. „Zřejmě to bude na podzim, ale ještě nemáme konkrétní závazné datum. Jednáme paralelně i s dalšími úřady a ministerstvy a snažíme se s napojením být nápomocní,“ upřesňuje Palata.

Proč napojení úřadů do nového systému tak trvá? Podle mluvčího DIA je problém v tom, že napojení na registr není pro úřady povinné. „A druhý problém je, že úřady, které se rozhodly na něj napojit, musí nejdříve alokovat kapacity svých technologických oddělení. Je potřeba pro všechny agendy, ve kterých se bude digitální plná moc používat, připravit konkrétní šablonu,“ vysvětluje.

O záměru vytvořit registr digitálních plných mocí se přitom mluvilo už na konci loňského roku. Zákon, na jehož základě registr vznikl, schválila vláda už v únoru.

Hlavním cílem registru má být vytvoření jednotného centralizovaného systému pro sdílení informací o plných mocích mezi zastupovanými a úřady. Například při podávání daňových přiznání, vyřizování pošty, přepisu energií, zastupování dětí rodiči, zaměstnanců firmami nebo při převodu auta. Dosud je nezbytné předložit plnou moc fyzicky, což v některých případech zahrnuje i její úřední ověření.

Výhodné havarijní pojištění? Najdeme! Najdeme vám nejvýhodnější havarijní pojištění, které vyřeší každou škodu na voze. Za cenu, která nezatíží vaši peněženku. Chci výhodnější havarijko

„Změny v administrativních postupech povedou k výraznému zvýšení pohodlí občanů ve vztahu k veřejné správě. Dáváme občanům nástroj, který usnadní jejich každodenní život, a to bez ztráty času při předkládání papírových plných mocí a obíhání úřadů,“ řekl v únoru vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Digitální verze plné moci má být uložena v registru a bude k dispozici úřadům až do jejího odvolání nebo vypršení platnosti. K udělení digitální plné moci stačí potvrzení pomocí identity občana, tedy například bankovní identity. Je možné sepsat vlastní plnou moc nebo vyplnit některý z formulářů předpřipravených pro různé příležitosti.

Podle advokátky Lenky Hankové z poradenské společnosti Rödl & Partner má digitální plná moc oproti té papírové jednu velkou výhodu.

„Aby měla kopie papírové plné moci stejnou právní sílu jako originál, je zapotřebí takzvaná úřední kopie. Někdy pak úřady vyžadují i úředně ověřený podpis zastoupeného. Pokud je pak z papírové plné moci potřeba udělat elektronickou verzi s platností originálu, opět je nutné zajít na úřad pro autorizovanou konverzi. To vše za poplatek. Kvůli kopii, ověřenému podpisu či konverzi tak lidé musí navštívit notáře, poštu s kontaktním místem veřejné správy Czech Point, případně matriku. U digitální plné moci je kopírování jednoduché jako u kteréhokoliv jiného elektronického dokumentu,“ říká advokátka.

Digitální plná moc musí být akorát opatřena elektronickým podpisem, u jehož certifikátu je nutné si ohlídat, aby mu nevypršela platnost. „V Registru zastupování bude však možné plné moci vytvořit a podepsat rovnou v elektronické podobě,“ vysvětluje Hanková.

Výzvou bude podle ní popularizace digitálního jednání se státními institucemi. „Řada občanů mu zatím tolik nedůvěřuje, a proto tuto metodu raději nezvolí, případně k ní nemá z různých důvodů vůbec přístup,“ dodává advokátka.

Digitální plnou moc v Registru zastupování bude zatím možné použít jen při jednání s úřady – nikoliv v soukromoprávních vztazích, například při podpisu kupní smlouvy nebo smlouvy o převodu podílu.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty. Spočítejte si svůj bonus

Sdílejte článek, než ho smažem