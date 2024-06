Občanka v mobilu začne fungovat i tam, kde to opravdu potřebujete

Co se děje

I dál se budete muset prokázat občanským průkazem, ale ne nutně tím klasickým v podobě plastové kartičky o rozměrech 85,6 na 54 milimetry. Od července přibude míst, kde stačí ověřit totožnost digitálně, tedy přes mobil.

Ne ale každý mobil. Budete muset mít smartphone, v něm staženou aplikaci eDoklady a ní nahranou občanku (pořídíte si „digitální stejnopis občanského průkazu“). K nahrání je potřeba některá z digitálních identit občana – datová schránka, bankovní identita, Moje ID nebo Mobilní klíč k e-governmentu. Kdo ji nemá, doklady do mobilu nedostane.

Používání občanky v mobilu má příjemný bonus: ten, komu se prokazujete, se z ní dozví jenom to, co právě potřebuje. Tedy například opravdu jenom to, že vy jste vy – a neuvidí třeba váš věk nebo stav, pokud ho v občance máte. A taky se můžete zpětně dívat, kde a kdy jste se komu identifikovali.

Aplikace eDoklady je ke stažení a v provozu od letošního ledna. Za půl roku si ji stáhlo už skoro půl milionu lidí. A to přesto, že počet míst, kde ji mohli s úspěchem použít, byl ze začátku značně omezený. Úřady a jiné organizace, které mají povinnost umět digitální občanku přečíst a uznat, totiž přibývají postupně.

V první fázi od poloviny ledna šlo většinou o instituce, s nimiž až tolik lidí do styku nepřijde: ministerstva (ale ne zastupitelské úřady, které patří pod ministerstvo zahraničí) a sedmnáct úřadů, z nichž mezi známější patří Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nebo Národní sportovní agentura.

Postupně se – dobrovolně v předstihu – přidávali další ověřovatelé: několik stovek obecních a krajských úřadů, ale i soukromníků. Jako první banka se před několika dny přidala Air Bank. „Aplikaci eDoklady vnímáme jako velmi užitečný nástroj. Proto jsme se rozhodli umožnit našim klientům i novým zájemcům o naše služby používat ji u nás co nejdříve,“ říká Jakub Feldstein, produktový manažer Air Bank.

Na poště a u voleb až příští rok

Uznávání eDokladů veřejnými orgány probíhá ve třech fázích:

od poloviny ledna 2024 je musí umět přečíst a uznávat ministerstva a ústřední správní úřady,

od července 2024 je musí umět přečíst a uznávat policie, soudy, finanční úřady, úřady práce, živnostenské úřady, katastrální úřady, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

od ledna 2025 se pak přidají například zbývající obce, okrskové volební komise (v roce 2025 volíme do Poslanecké sněmovny), školy, zdravotní pojišťovny, banky, notáři, Česká pošta a zastupitelské úřady.

Je ale možné, že se z úřadů zařazených do poslední fáze některé přidají dřív.

Ředitel Digitální a informační agentury, která má vývoj aplikace a digitalizaci občanek na starosti, si předstih pochvaluje, mimo jiné kvůli zpětné vazbě. „Máme tak pozitivní reakce jak od ověřovatelů, tak uživatelů, že je aplikace přehledná a jednoduchá na užívání,“ říká Martin Meršmíd.

Dodává, že úřadům teď přibyla do jejich ověřovací aplikace nová funkcionalita: automatický přenos dat, která potřebují, do jejich interních systémů.

Pokud se k ověřovatelům chce přidat soukromý subjekt, může. Pokročilejší funkce – jako například právě přenesení dat z občanky do svých systémů – ale využít zatím nelze.

Může to dávat smysl pro banky a jiné finanční instituce, hotely a ubytovací služby. Ověřovatelská aplikace najde uplatněné i v obchodech a restauracích, které prodávají tabák nebo alkohol a potřebují si ověřit, že si ho kupuje člověk starší 18 let.

Co potřebuju, když chci občanku v mobilu?

Aplikace eDoklady je dostupná v App Store a Google Play. Nutným vybavením je smartphone s ne úplně zastaralým operačním systémem (minimálně Android 10 nebo iOS 15), s funkčním foťákem, bluetoothem a možností připojit se na wifi. Dál potřebujete některou z identit občana.

Prokazování funguje i bez připojení na internet. V terénu, teda třeba při policejní silniční kontrole, se váš telefon se zařízením ověřovatele propojí přes bluetooth. Na úřadě je sice nutné připojení na internet, ale pokud nemáte data, úřad by vám měl nabídnout připojení na svou wifi. Občan tedy datové připojení přes operátora mít nepotřebuje.

Plastové kartičky se ale nezbavujte. Může se hodit třeba pro cesty po Evropské unii. Kvůli nim si člověk nemusí pořizovat pas, stačí občanka. Tu digitální vám ale ještě neuznají. Prokázat totožnost s telefonem by v EU mělo být možné v roce 2026, kdy má začít fungovat evropská digitální peněženka.

Důležité otázky a odpovědi (FAQ) K čemu u eDokladů potřebuju v mobilu funkční foťák a bluetooth? Bluetooth se používá k propojení vašeho telefonu a zařízení (nejčastěji taky telefonu), kterým disponuje ověřovatel, například policista. Foťák se naopak použije při kontrole na přepážce: s jeho pomocí načtete QR kód z ověřovací aplikace úředníka.

Jaké další doklady kromě občanského průkazu si můžu do aplikace eDoklady nahrát? Zatím žádné. Příslušný zákon jmenuje (jako povinnou možnost) jen občanský průkaz, o dalších dokladech uvažuje jak stát, tak i nestátní organizace, ale v tuhle chvíli nejsou žádné konkrétnější plány na stole.

Co když ztratím mobil, může někdo zneužít moji digitální občanku? V první řadě je dobré mít slušně zabezpečený mobil. To by samo o sobě mělo stačit. Přesto je ale možné a doporučuje se rychle digitální občanku odstřihnout. Dělá se to na Portálu občana (pro vstup potřebujete některou z digitálních identit – tu ale máte, bez ní byste neměli občanku v mobilu). Tam si v sekci Správa eDokladů jednoduše občanku od ztraceného mobilu odpojíte.

Chtěl bych si ověřit z eDokladů identitu jiné osoby. Jde to? Pokud máte oba eDoklady a občanku v mobilu, je to možné. Musíte se ale ve své aplikaci nejdří zapsat do seznamu ověřovatelů. Pokud jste zapsán či zapsána, hledejte v aplikaci funkci Zkontrolovat cizí doklad. Aplikace vás vyzve, abyste si řekli, jaké údaje konkrétně chcete ověřit, vyberete si a necháte si vygenerovat kód. Váš protějšek si ho svým telefonem vyfotí, podívá se, jaké údaje po něm chcete – a když odklikne svůj souhlas, máte hotovo

