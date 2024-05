Za přestupky si připlatíte. Správní řízení výrazně zdražilo

Když se dopustíte nějakého přestupku a hned na místě zaplatíte takzvanou blokovou pokutu, nemusíte k tomu uhradit ještě paušální částku nákladů řízení. Tu je potřeba zaplatit až v případě, že se váš údajný přestupek dostane dál a řeší se ve správním řízení.

Mezi nejčastěji projednávané přestupky patří dopravní nehody, přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití – často sousedské spory. Nyní je tato paušální částka 1000 korun. Od letošního července má stoupnout na 2500 korun, navrhuje ministerstvo vnitra. Zvýšení s největší pravděpodobností projde, protože na něj tlačí jak státní, tak samosprávné úřady.

Základní částku – nově 2500 korun – může úřad zvýšit u složitějších případů s využitím znalce. Tyto příplatky ale stoupnout nemají, podle návrhu zůstanou stejné jako dosud: Ve zvláště složitých případech nebo v případech, kdy byl přibrán znalec z jiného oboru než oboru dopravy a psychiatrie nebo toxikologie, se základní částka navýší o 2500 korun. A pokud bude k přestupku potřeba ještě povolat znalce z oboru dopravy nebo oboru psychiatrie či toxikologie, zvýší se částka o dalších 5000 Kč.

Paušální částka po zvýšení má tedy od července dosáhnout maximálně 10 000 korun.

„V případech hodných zvláštního zřetele lze výši paušální částky na požádání snížit,“ připomíná ministerstvo vnitra v návrhu vyhlášky.

Paušální částka se nezměnila od roku 2006. „Od té doby doznala společensko-ekonomická situace v České republice značných změn, zejména došlo ke zvýšení reálných mezd a k navýšení cenové hladiny,“ argumentuje ministerstvo. Průměrná roční míra inflace podle Českého statistického úřadu činila v období 2006 až 2023 zhruba 3,45 procenta. Průměrná mzda v roce 2006 byla 20 211 korun, v roce 2022 už 43 412 korun.

Za posledních skoro dvacet let výrazně stouply také faktické náklady správního řízení. Především platy úředníků, které přestupky řeší: v roce 2006 to bylo v průměru 14 890 korun hrubého, teď už je to 23 390 korun. Zdražilo také poštovné: doporučené psaní v roce 2006 stálo 19 korun, nyní je to 62 korun. Stouply i náklady na energie nebo kancelářské potřeby.

Ministerstvo nicméně připouští, že údaje o konkrétní výši nákladů správního řízení nejsou centrálně shromažďovány ani evidovány. „Účelem paušální částky není náhrada veškerých nákladů spojených s vedením správního řízení. Jejím cílem je toliko částečná náhrada majetkové újmy spočívající ve vynaložení nákladů nezbytných k projednání a rozhodnutí věci,“ píše v návrhu.

Na to, že paušální částka ve výši tisíc korun je nedostatečná, upozorňovali už delší dobu zástupci jak územních samosprávných celků, tak ústředních správních úřadů. Především krajské úřady pak v připomínkovém řízení žádaly, aby ministerstvo zvýšilo paušál ještě víc, než původně plánovalo.

„Náklady na znalecké posudky k dopravním nehodám či k toxikologickým vyšetřením obvykle činí v současné době několik desítek tisíc korun. Například 35 000 až 40 000 Kč za zpracování posudku ke komplexní nehodové analýze,“ uvádějí shodně krajské úřady. Navrhují, aby stejně jako dnes byla paušální částka zastropována na dvojnásobku maximálního navýšení za znalecké posudky, tedy na 14 tisících korunách místo navrhovaných 10 tisíc.

Na vysoké náklady řízení především dopravních nehod upozorňuje i ministerstvo dopravy. „Nicméně i přestupky bagatelnější, jako například neoprávněné stání či zastavení vozidla, jsou v současné době spojeny s nákladným správním řízením," argumentuje.

„Řízení začíná již před samotným zahájením správního řízení zasláním výzvou k uhrazení částky. V případě, že vyzvaný provozovatel vozidla nereaguje, je zpravidla ještě vyzván k podání vysvětlení. Pokud označí řidiče vozidla, je takový řidič vyzván k podání vysvětlení, popřípadě je s ním zahájeno řízení, zpravidla však nejsou důkazní prostředky dostatečné a je takové řízení zastaveno. Následně se zahájí řízení s provozovatelem vozidla, kde se teprve po všech těchto krocích ukládají náklady řízení,“ vysvětluje ministerstvo dopravy.

Navýšení paušální částky bude mít pozitivní dopad na odrazování „spekulantů“ od zbytečných průtahů a obstrukčního jednání, věří ministerstvo dopravy. „Existuje nezanedbatelné množství subjektů, které se specializují na řešení přestupků zejména v silničním provozu. Snaží se obejít zákon ať už pomocí prodlužování správního řízení či jiných triků, které jsou nejen znevýhodňující pro ostatní účastníky řízení, ale také zatěžují a zpomalují samotné správní řízení,“ připomíná.

Podle ministerstva vnitra ale nemá být paušální částka o moc vyšší než samotné pokuty, které musí lidé zaplatit. Průměrná pokuta se v roce 2020 pohybovala mezi 1500 až 2000 Kč. Jde o zatím poslední rok, za který ministerstvo má údaje o projednaných přestupcích napříč veřejnou správou. Pachatel byl ve správním řízení potrestán přibližně v 9500 případech podle zákona o silničním provozu a 22 100 případech podle zákona o některých přestupcích.

„Dále bylo přihlédnuto k tomu, že nepřiměřeně vysoké navýšení paušální částky by mohlo vést k tomu, že by správní orgány ve zvýšené míře výši paušální částky v konkrétních případech snižovaly, což by s sebou neslo navýšení administrativní zátěže,“ píše ministerstvo vnitra v návrhu vyhlášky.

Paušální částku musí zaplatit lidé správnímu orgánu, který ji uložil. Zpravidla jde o obecní nebo krajské úřady. Způsob a termín pro její zaplacení stanoví úřad v rozhodnutí o přestupku. Paušální částka je pak splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku. Platí se nejčastěji na bankovní účet nebo v hotovosti na pokladně příslušného úřadu, případně složenkou.

„Návrh vyhlášky byl předložen k projednání pracovním komisím Legislativní rady vlády. Následně bude připravena finální podoba vyhlášky, která bude předložena k podpisu ministrovi vnitra. Poté bude vyhláška zveřejněna ve Sbírce zákonů. Účinnosti by měla nabýt 1. července 2024,“ dodává Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

