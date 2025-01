Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn

Co se děje

1. 1. 2025

Minimální mzda

Státem stanovená minimální mzda se od začátku roku 2025 zvyšuje o 1900 korun na 20 800 korun hrubého měsíčně. V hodinovém vyjádření roste na 124,40 Kč z předchozích 112,50 Kč.

Zároveň končí zaručená mzda v soukromé sféře. Ta určovala minimální výdělky pro jednotlivé profese. Byly odstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi úrovní. Zůstanou jen čtyři úrovně zaručeného platu pro zaměstnance ve veřejných službách a správě.

Paušálně o 1400 Kč od ledna vzrostlou platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státním zaměstnancům. „Jednotlivé platové tarify tak budou valorizovány v rozmezí od 1,8 % do 11,5 %. Výjimku tvoří pedagogové v regionálním školství a akademičtí pracovníci státních vysokých škol. Těm se platové tarify navýší o 7 %, tedy v rozmezí od 1090 Kč do 4040 Kč,“ upřesňuje ministerstvo práce.

Čtěte víc: Kolik dostanete v novém roce? Spočítejte si čistou mzdu 2025

Minimální zálohy OSVČ

Minimální záloha na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) při hlavní činnosti se zvyšuje na 4759 korun měsíčně, u zdravotního pojištění na 3143 korun. Celkově tak minimální zálohy v roce 2025 stoupnou na 7902 korun měsíčně – v porovnání s rokem 2024 budou o 1082 korun vyšší. Za celý rok je to zvýšení o 12 984 korun.

Začínající podnikatelé mají v prvních třech letech úlevu: minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti pro rok 2025 dosahuje jen 3399 korun měsíčně. Začínající podnikatelé si zároveň mohou odložit platby sociálního pojištění až o dva roky – ale musí ho pak doplatit zpětně.

Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ (měsíčně) rok 2025 rok 2024 Hlavní činnost 4759 Kč 3852 Kč Hlavní činnosti při začátku podnikání 3399 Kč 3210 Kč Vedlejší činnost 1496 Kč 1413 Kč

Minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ (měsíčně) rok 2025 rok 2024 Hlavní činnost 3143 Kč 2968 Kč Vedlejší činnost neplatí se neplatí se

Při dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ se minimální pojistné zvyšuje na 243 Kč měsíčně.

Paušální daň

Paušální daň pro 2025 stoupne v základní variantě na celkem 8716 korun měsíčně. Živnostníci a další OSVČ, kteří se pro ni dobrovolně rozhodnou, si tak oproti předchozímu roku připlatí 1218 korun měsíčně.

První pásmo paušální daně – nejčastěji využívaná varianta – zahrnuje samotnou daň z příjmů 100 korun, minimální výši zdravotního pojištění (3143 Kč v roce 2025) a minimální výši důchodového pojištění navýšenou o 15 procent (5473 Kč v roce 2025). Celkově to v roce 2025 bude dělat zmíněných 8716 korun měsíčně, to znamená 104 592 korun ročně.

Druhé a třetí pásmo paušální daně zůstávají v roce 2025 stejné jako v roce 2024, celkové odvody se tedy nezvyšují.

Noví zájemci se musí přihlásit do 10. ledna 2025. Kdo paušální daň využíval v roce 2024 a chce v tom pokračovat, nemusí nic hlásit. Pokračuje automaticky a jenom si zvýší platbu (pokud dál splňuje podmínky). Kdo paušální daň v roce 2024 využíval, ale chce se z ní pro rok 2025 odhlásit, musí to finančnímu úřadu oznámit do 10. ledna 2025.

Měsíční paušální daň (formálně jde o zálohu) je potřeba zaplatit vždy nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce. Za leden se tedy platí do 20. ledna 2025.

Podrobněji: Paušální daň 2025 – kolik, kdo a jak platí

Práce na dohodu

Limit, od kterého se platí sociální a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce (DPP), se od ledna 2025 zvyšuje na 11 500 Kč z předchozích 10 000 Kč měsíčně. Stejný limit platí i pro možnost využít srážkovou daň.

U druhého typu zaměstnávání mimo pracovní poměr – dohod o pracovní činnosti (DPČ) – se limit pro placení odvodů od roku 2025 zvyšuje na 4500 Kč z dosavadních 4000 Kč.

Podrobně: DPP a DPČ v roce 2025

DPP, DPČ – kalkulačka výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů Typ vstupu: DPP DPČ Prohlášení: Podepsal Nepodepsal Hrubá měsíční mzda: Kč Počet nezaopatřených dětí: + – Počet nezaopatřených dětí ZTP: + – Poplatník - postižení: žádné 1. a 2. stupeň 3. stupeň ZTP/P Poplatník - student do 26 let: Ano Ne Pracující důchodce: Ano Ne Další kalkulačky Výpočet čisté mzdy 2025

Pracující důchodci

Pracující důchodci můžou dostat víc peněz. Počínaje výplatou za leden 2025 totiž nebudou muset odvádět sociální (důchodové) pojištění.

Čistý výdělek zaměstnance ve starobním důchodu se díky tomu zvýší o 6,5 procenta. Například u hrubé mzdy ve výši 20 tisíc korun měsíčně to dělá 1300 korun. Stejnou slevu (6,5 %) nově využijí také OSVČ v důchodovém věku.

Výměnou za to se důchodcům už nebude dál za práci zvyšovat jejich starobní důchod. Dosud se za každých 360 odpracovaných dní zvyšoval o 0,4 procenta výpočtového základu – za rok to dělalo jen několik desítek korun.

Psali jsme podrobně: Nová pravidla pro pracující důchodce

Kryptoměny

Příjmy z prodeje bitcoinu a dalších kryptoměn se od roku 2025 začnou danit podle stejných pravidel jako akcie, podílové listy a jiné cenné papíry. Při prodeji bude možné využít stejné limity pro osvobození od daně – tedy pro příjmy do 100 tisíc korun ročně (hodnotový test) nebo při prodeji po alespoň třech letech (časový test).

Podrobně: Prodali jste bitcoin? O daňové úlevy už nepřijdete

Valorizace důchodů

Pravidelná valorizace zvyšuje od ledna 2025 všechny druhy důchodů – starobní, invalidní, vdovské či vdovecké i sirotčí.

Základní výměra, která je pro všechny důchody stejná, se zvyšuje o 260 korun na 4660 korun měsíčně. Procentní výměra roste o 0,6 procenta. Průměrný starobní důchod se tak zvýší o 358 korun na 21 080 korun měsíčně.

Od ledna 2025 se také mírně zvyšuje takzvané výchovné. Za jedno vychované dítě bude nově náležet 503 korun místo dosavadních 500 korun.

Vdovský či vdovecký důchod

Nárok na vdovský či vdovecký důchod se od ledna 2025 prodlužuje ze dvou na pět let. Pravidla se tak vrací k úpravě fungující před rokem 2012.

Zpětně ho získají i lidé, kteří ovdověli v letech 2012 až 2024, kdy platila přísnější pravidla. Zavádí se takzvaná fikce předchozího nároku. O obnovený nárok budou muset lidé sami požádat.

Podrobný přehled: Vdovský a vdovecký důchod 2025

Dávky elektronicky

O všechny dávky z nemocenského pojištění je od roku 2025 možné žádat přes internet. Zájemci si tak vyřídí online nejen nemocenskou, ale také ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v mateřství nebo otcovskou.

Žádat přes internet se nově dá také o podporu v nezaměstnanosti, elektronicky se lze registrovat i do evidence úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Zdanění hazardu

Počínaje příjmy za rok 2024 výrazně klesl limit pro daňové osvobození výher: na 50 tisíc z předchozího milionu korun. Plno výherců navíc bude muset nově podávat daňové přiznání.

U loterií – jako jsou třeba Sportka, Eurojackpot, ale i stírací losy – je to pro výherce jednodušší. Srážkovou daň ve výši 15 procent z výhry odvádí přímo provozovatel. Výherce dostává už částku po zdanění, nemusí ji pak uvádět v daňovém přiznání. Limit u loterií se počítá pro každou výhru samostatně.

Odlišně to funguje pro kurzové sázky, tedy především u sázení na sportovní výsledky. Limit 50 tisíc se u nich počítá z celkového součtu výher za kalendářní rok, a to po odečtení všech (i neúspěšných) vkladů. Do limitu se tedy počítá jen čistá výhra – jinými slovy zisk. Kurzové sázky u různých společností se hodnotí společně, ne odděleně. Překonání ročního limitu u kurzových sázek si musí hlídat sám výherce – a případně uvést takové příjmy v daňovém přiznání.

Psali jsme podrobně: Sázkaře čeká nová povinnost. Pozor na limit pro danění výher

Dálniční známka, zelená karta

Roční dálniční známka v Česku od ledna 2025 zdražila o 140 korun, nově přijde na 2440 korun. Jednodenní známka zdražila o desetikorunu na 210 korun, desetidenní o dvacet korun na 290 korun, měsíční o 30 korun na 460 korun.

Při cestách po Evropské unii nově stačí zelená karta – doklad o sjednaném povinném ručení – jen v elektronické podobě, typicky v mobilní aplikaci pojišťovny. Při cestování po Česku už není potřeba mít ji u sebe ani v elektronické podobě – policie nebo úředníci si ověří existenci pojištění z online databáze.

Rodičovský příspěvek

Děti do dvou let mohou při pobírání rodičovského příspěvku být v jeslích, dětské skupině nebo obdobném zařízení nově až 120 hodin měsíčně, aniž by rodiny přišly o rodičovský příspěvek. Tato hranice se od roku 2025 zvyšuje, předtím byla 92 hodin. Pro starší děti žádný limit není.

Od července 2025 by se měla zvýšit maximální měsíční výše rodičovského příspěvku pro rodiče, kteří předtím pobírali nízkou mateřskou nebo ji nepobírali vůbec. Dosud je to 13 000 Kč měsíčně u jednoho dítěte (případně 19 500 Kč u vícerčat), nově to má být 15 000 Kč měsíčně (22 500 Kč u vícerčat).

Další vylepšení má začít fungovat až od roku 2027: možnost žádat o rodičovský příspěvek už dva měsíce před narozením, ne až po narození jako dosud.

Školkovné

Z daní za rok 2024 si už nelze odečíst takzvané školkovné – daňovou slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení. Zrušení této slevy se poprvé projeví v ročním zúčtování daní za rok 2024 (prostřednictvím zaměstnavatele) nebo v daňovém přiznání za rok 2024.

Daňová sleva na manžela

V prvních měsících roku 2025 – při ročním zúčtování daně prostřednictvím zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání – se poprvé projeví i přísnější podmínky pro daňovou slevu na vyživovaného manžela.

Ta se nově omezila jen na péči o dítě do tří let věku.

Čtěte víc: Sleva na manželku bude přísnější. Některé rodiny přijdou o tisíce

Daň z přidané hodnoty

Rozsáhlá novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) přináší desítky změn. Pro menší podnikatele je zřejmě nejvýraznější nové počítání obratu.

„Zatímco nyní se plátcem stává osoba povinná k dani, která v tuzemsku překročí obrat dva miliony korun za dvanáct po sobě jedoucích měsíců, od 1. ledna 2025 bude nutné sledovat také součet obratů v České republice a dalších členských státech Evropské unie. V tomto případě půjde o limit 100 tisíc euro, v přepočtu lehce nad 2,5 milionu korun,“ říká Petr Linx, daňový poradce a partner BDO.

Zároveň se sjednotí počítání v celé EU – nově půjde nově nikoli o dvanáct po sobě jedoucích měsíců, ale o celý kalendářní rok.

Změní se také okamžik, kdy se podnikatel stane plátcem DPH. „Doposud platilo, že plátcem se stane od prvního dne druhého měsíce následujícího poté, co překročila limit obratu dva miliony korun. Nově se nicméně stane plátcem například hned následující den po překročení druhého obratu z transakcí v tuzemsku (přibližně 2,5 milionu korun),“ upřesňuje Linx.

Podrobně: Změny v zákoně o DPH od roku 2025

eDoklady, digitální plná moc

Od ledna 2025 se rozšiřuje možnost využití aplikace eDoklady, tedy „digitální občanky“. Nově ji musí uznávat už nejen úřady, policie nebo soudy, ale také například banky, zdravotní pojišťovny, notáři, volební komise, pošta, školy nebo nejmenší obce (dosud jen s rozšířenou působností).

Naplno má začít fungovat také digitální plná moc prostřednictvím Registru zastupování. Psali jsme víc: Plnou moc už můžete udělit i digitálně. Ale má to háček

Internetové domény

Od března stoupne velkoobchodní cena domény .CZ – na 160 korun bez DPH za rok z dosavadních 145 korun. Sdružení CZ.NIC zvyšuje cenu po více než šesti letech. Úměrně tomu zřejmě stoupne také koncová cena, za kterou domény nabízejí jednotliví registrátoři. Ta zahrnuje další náklady na provoz systémů – a proto bývá zpravidla vyšší.

Příspěvek na bydlení

Opět se zvyšují takzvané normativní náklady, které jsou klíčové pro nárok na příspěvek na bydlení. Kdo na něj v roce 2025 dosáhne? Máme přehled a kalkulačku.

Televizní a rozhlasové poplatky

Koncesionářský poplatek za Českou televizi měl od ledna stoupnout o 15 Kč na 150 Kč měsíčně a za Český rozhlas o 10 Kč na 55 Kč měsíčně. Poslanci to ale nestihli schválit, pravděpodobné je zvýšení od dubna.

Dosavadní výše televizního poplatku se nezměnila od roku 2008, u rozhlasu dokonce od roku 2005. Podle chystané novely se má poplatek nově pravidelně zvyšovat, pokud inflace od poslední změny překročí v součtu šest procent.

Zaměstnanecké akcie

Úprava zdanění příjmů z akciových a opčních plánů zaměstnanců se opět mění. Má zaměstnavatelům umožnit návrat ke způsobu zdanění platnému do roku 2023, pokud jim nevyhovují novější pravidla.

„Zaměstnavatelé budou mít možnost zvolit, zda chtějí zdanění odložit, nebo zdanit příjem již v okamžiku, kdy zaměstnanec akcie či opce nabude. Cílem této změny je snížení administrativní náročnosti spojené s novým režimem odloženého zdanění zavedeného v roce 2024,“ říká Michal Jelínek z poradenské skupiny V4 Group.

Doplatky za léky

Zdravotní pojišťovny už nebudou lidem vracet přeplatky za léky jako dosud, pokud při jejich úhradě překročili zákonem stanovený limit. Místo toho lidé zaplatí méně hned v lékárně. Nově budou platby za léky hlídat přímo lékárníci přes elektronický systém eRecept. Případné přeplatky hned promítnou do ceny léků.

Psali jsme víc: Přeplatky za léky čeká změna

Zákoník práce

Rok 2025 přinese několik změn v zákoníku práce. Poslanci je ale nestihli schválit tak, aby začaly platit hned od ledna. Ministerstvo práce teď očekává, že novela bude účinná od dubna. Co se změní?

zkušební dobu bude možné sjednat na maximálně čtyři měsíce (dosud to jsou tři), u vedoucích zaměstnanců na osm měsíců (dosud šest); nově také bude možné zkušební dobu prodloužit

standardní výpovědní doba zůstane dvouměsíční, ale začne běžet hned dnem doručení výpovědi – ne až od začátku dalšího kalendářního měsíce

výpovědní doba pro zaměstnance, kteří „hrubě či opakovaně porušil své pracovní povinnosti“, má být nově jeden měsíc místo dosavadních dvou

jednodušší než dosud – pokud jde o formality a náklady pro zaměstnavatele – mají být výpovědi ze zdravotních důvodů

rozšíření možnosti zaměstnanců sami si rozvrhovat pracovní dobu

během rodičovské dovolené bude moct zaměstnanec vykonávat stejnou práci na dohodu u stejného zaměstnavatele

při návratu u rodičovské dovolené před dovršením dvou let věku dítěte bude mít zaměstnanec nárok na původní práci i pracoviště

lehké práce budou moct konat už děti od 14 let v době letních prázdnin

Podrobně: Přehled změn v zákoníku práce 2025

Zaměstnanecké benefity

Zpřísnění zaměstnaneckých benefitů, které funguje od roku 2024, se od roku 2025 zmírní – ovšem jen pro skupinu benefitů na podporu zdraví (ne u volnočasových benefitů).

Podrobně: Změny limitu u zdravotních benefitů

Spotřební daně

Pokračuje postupné zvyšování spotřební daně z cigaret a dalších tabákových výrobků, zahřívaných tabákových výrobků a takzvaných výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. Mimo jiné se zvyšuje i spotřební daň z náplní do elektronických cigaret.

Opět se zvyšuje také spotřební daň z lihu. Pro srovnání: výše spotřební daně z lihu v případě půl litru 40% lihoviny byla loni 71 Kč, v roce 2025 se zvyšuje na 78,20 Kč, upřesňuje ministerstvo financí.

Sousedské dětské skupiny

Od května by mohly začít fungovat sousedské dětské skupiny, které se inspirují modelem takzvaných Tagesmutter v Německu nebo Rakousku.

Novela, kterou schválili poslanci a zamířila k senátorům, přinese od roku 2026 povinnost obcí garantovat místa ve školkách dětem od tří let. Pokud se tam tříleté dítě nedostane, budou muset obce rodičům nabídnout alternativu, případně měsíční příspěvek.

Psali jsme víc: Více míst pro děti. Sousedské skupiny mají zelenou

Superdávka

Příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na živobytí se mají spojit do jediné dávky. Se vznikem takzvané superdávky počítá návrh, který teprve projednají poslanci.

O superdávku budou moct žádat lidé, kteří se nevyhýbají práci a jejich finanční možnosti projdou takzvaným majetkovým testem. Zatím není jisté, kdy přesně začne fungovat v praxi.

Podrobně: Superdávka se ještě změní. Úřad poslechl experty a upraví pravidla

