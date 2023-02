Za sdílení hesla blokace, hrozí Netflix

Uživatelé Netflixu, kteří sdílejí svůj účet s kýmkoliv mimo domácnost, si buď připlatí, nebo je platforma zablokuje. Netflix to koncem ledna potvrdil v dopise pro akcionáře a nová pravidla postupně zavádí už i do Evropy.

Stejně jako miliony uživatelů streamovací služby Netflix po celém světě, si i ti čeští si zvykli sdílet přístupová hesla k vysílání se širší rodinou nebo přáteli. Podmínky služby to přitom výslovně zakazují. Streamovací gigant teď potvrdil to, co oznámil už v říjnu. Tedy zavádění nových, přísnějších pravidel, která mají časem zasáhnout všech 100 milionů domácností, jež podle odhadů společnosti svoje hesla daly k dispozici někomu dalšímu. Ale nejenom je, zpřísnění může znepříjemnit život i uživatelům, kteří nefixlují.

Ohlídá si vás

Pravidla pro nový systém Netflix před týdnem zveřejnil na svém webu, po vlně kritiky je ale stáhnul. Psalo se v nich například to, že každý uživatelský profil musí službu v primární lokaci použít aspoň jednou za měsíc, jinak mu hrozí zablokování účtu a o odblokování bude potřeba požádat technickou podporu. Členové jedné domácnosti by měli mít možnost používat Netflix i na cestách, ale jen týden. Po překročení limitu by zase hrozila blokace.

Netflix si na základě IP adres, ID zařízení a aktivity účtu dokáže udělat představu o tom, kde uživatel bydlí a které zařízení používá jako hlavní. Na základě toho prý bude schopen odchytit uživatele, kteří budou filmy a seriály z účtu tohoto předplatitele ve velkém sledovat mimo jeho domov. U každého účtu proto bude nutné nastavit primární lokaci, vázanou například na wi-fi.

Sdílení za stovku nebo víc

Kromě omezení účtu na jednu domácnost má Netflix zavést také nové funkce. Jedna z nich by lidem, kteří i nadále chtějí svůj účet sdílet s někým mimo svou domácnost, umožnila si za sdílení připlatit. Ve výš zmiňovaných zemích, kde začala nová pravidla platit před pár dny, má příplatek měsíčně vyjít na 7,99 kanadského dolaru (135 korun), 7,99 novozélandského dolaru (113 korun), 3,99 eura (95 korun) v Portugalsku a 5,99 eura (142 korun) ve Španělsku.

Sdílení účtu už Netflix dřív zpoplatnil v několika zemích Latinské Ameriky, před pár dny novinka začala platit v Kanadě, Portugalsku, Španělsku a na Novém Zélandu. Netflix to uvedl na svém blogu s tím, že v příštích měsících bude pokračovat v dalších zemích. Kdo bude další na řadě, společnost neuvádí. Na dotaz redakce, kdy nová pravidla dorazí do Česka, Netflix zatím neodpověděl.

Zdroj: Shutterstock Anketa Má vaše domácnost zaplacený Netflix? Ano Ne Ne, ale díváme se

Netflix počítá i s tím, že plánovaný zásah proti sdílení hesel může snížit jeho sledovanost, protože ne každý, kdo se teď dívá na černo, bude ochotný připlácet za sdílení nebo si pořídit vlastní účet. V některých zemích proto nabízí ještě jednu novou „ekonomickou variantu“, levnější tarif s reklamou, na který láká ty, kteří by si službu jinak kvůli ceně nepředplatili.

Ačkoliv Netflix v loňském roce ztratil poprvé po deseti letech větší množství uživatelů, tržby za čtvrté čtvrtletí, provozní zisk a růst členství překonal očekávání, uvádí americká zpravodajská stanice CBS.

Jak to vidí konkurenti?

Konkurenční platforma Disney Plus umožňuje streamovat obsah až na čtyřech zařízeních najednou. Že lidé účty sdílejí, to ví, vysloveně to nepovoluje, ale zároveň proti tomu významně nebojuje. Do problémů se teoreticky můžou dostat jenom lidi, kteří se o heslo dělí s příliš velkým počtem uživatelů, uvádí server Tech Radar.

Největší hudební platforma na světě Spotify si za sdílení nechává platit. V základním účtu může předplatitel hudbu poslouchat v daný čas jenom z jednoho zařízení. V rámci dražších tarifů Premium Duo nebo Premium Family je možné účet sdílet se dvěma nebo šesti členy domácnosti.

Problematiku sdílení účtů řeší i operátoři v Česku. Někteří z nich uvádějí, že je velmi obtížné identifikovat ty, kteří streamovací službu jasně zneužívají. Jiní tomu přizpůsobují své platformy.

Novinky chystá třeba česká streamovací služba O2 TV, která v první polovině letošního roku převede všechny zákazníky do nové verze služby O2 TV 2.0. V této verzi zapne i několik nových funkcí, které budou sdílení účtů bránit.

„O2 TV lze v novém prostředí sledovat paralelně na 1 až 3 zařízeních. Oproti původní verzi není potřeba fyzicky odebírat přihlášená zařízení. Stačí jen vypnout set-top box nebo vypnout sledování v aplikaci nebo na mobilním zařízení a tím se automaticky uvolní možnost sledování v dalším zařízení. Nově lze také vypnout sledování ve vzdáleném zařízení – tedy pokud například doma zapomenete zařízení vypnout a potřebujete si O2 TV zapnout na dalších zařízeních, například na chalupě. Všechno je možné spravovat i v rámci nastavení profilu,“ vysvětluje tisková mluvčí O2 Veronika Zachariášová.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem