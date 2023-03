Česká pošta zruší 300 poboček. Na vesnici ale žádnou

Před několika dny odešel do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, který dává České poště možnost snížit počet provozoven pro poskytování základních služeb, rozuměj poboček pošty. Zároveň se plánuje změna vyhlášky, která stanovuje hustotu poboček. To by mělo poště umožnit zrušit 300 poboček.

Minimální počet poboček pošty, respektive poskytovatele univerzální poštovní služby, je nyní nařízením vlády stanovený na 3200. Český telekomunikační úřad navrhuje upravit parametry univerzální služby tak, že by mělo stačit poboček 2900.

Úřad změnu vysvětluje tím, že potřeby veřejnosti se změnily – balíkové služby jsou díky rozvoji služeb alternativních dodavatelů dostupnější než kdy jindy, význam listovních služeb klesá kvůli rozvoji komunikace elektronické. Kontakt s úřady stále víc funguje díky nabídce elektronických identit včetně eObčanky nebo bankovní identity i díky datovým schránkám funguje také čím dál víc online.

Zároveň ale z důvodové zprávy k novele jasně vyplývá vůle snížit firmě náklady. Pobočky České pošty jsou největším nákladem státního podniku. V roce 2021 na jejich provoz dal 1,5 miliardy korun. Data za loňský rok po zdražování energií zatím nejsou k dispozici.

Jen města, kde je pošt víc

Dostupnost základních služeb nemá také zásadně klesnout. Pobočky nemají mizet v malých obcích a v obcích, kde je jediná pobočka. O tom dnes veřejnost ujistil ministr vnitra Vít Rakušan na tiskové konferenci ke stavu České pošty. „Tam kde je jedna pobočka, pošta zůstává,“ řekl ministr.

Redukce pošt se bude týkat výhradně obcí nad 2500 obyvatel a mezi nimi jen těch, kde je poboček víc. Nyní má mít člověk k nejbližší poště dva kilometry, pokud projde nová legislativa, zvýší se vzdálenost na kilometry tři.

Jako příklad Rakušan uvedl Pardubice, kde je nyní 13 poštovních poboček. Po redukci by jich mělo zbýt devět.

Na tiskové konferenci Vít Rakušan za zřizovatele státního podiku, kterým je ministerstvo vnitra, oznámil nutnost ekonomické transformace České pošty. Podnik by se podle jeho slov měl rozdělit na dvě firmy. Jedna má poskytovat takzvanou univerzální poštovní službu, což jsou dneska v praxi zejména listovní zásilky, a druhá by mohla být i zisková. Pokud se na transformaci nezačne pracovat, hrozí podle ministra vnitra na konci roku i insolvence státního podniku, který zaměstnává přes 25 tisíc lidí.

Plány na transforamci mají být známy do léta, začít se má na podzim.

Poskytování univerzální poštovní služby nyní stát ročně dotuje zhruba 1,5 miliardy korun.

