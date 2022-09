Alžběta II. a peníze. Tak šel čas s královnou na bankovkách

Bankovky s Alžbětou dál platí, ujišťuje Bank of England. O tom, kdy a jak se začnou tisknout a razit peníze s Karlem III., se začne jednat, až v Británii skončí národní smutek. Prohlédněte si proměny královny v čase, jak je zachytili rytci bankovek celého světa. Začínáme už v roce 1935, kdy bylo princezně osm roků.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 9. 9. 2022

Královna je mrtva, ať žije král. Včera v požehnaném věku 96 let zemřela Alžběta II. Vládla neuvěřitelných 70 let a Britové na ni dlouho nezapomenou i proto, že ji ještě dlouho budou nosit v peněženkách.

Zatímco v jiných zemích se hlavy na bankovkách točily jak na orloji, na těch britských byla královna dlouhých 62 roků, z toho 32 let se používal týž portrét. A než se bankovky vymění za nové s portrétem nového krále, bude to ještě nějakou dobu trvat. Bank of England vydala prohlášení, že o jejich budoucnosti se blíž vysloví, až skončí doba národního smutku.

Když se v roce 2016 zaváděly nové polymerové bankovky, trvalo 16 měsíců, než se ty předchozí stáhly z oběhu. Teď musíme připočítat ještě dobu příprav na vytištění – a v tom si Britové dají na čas. Ostatně od doby, kdy královna Alžběta, první monarcha na britských bankovkách vůbec, svolila k vydání libry se svým portrétem, to do jejího uvedení do oběhu trvalo dlouhé čtyři roky.

Teď je v oběhu asi 4,5 miliardy šterlinkových bankovek v celkové hodnotě zhruba 80 miliard. Kromě Británie a závislých území se bankovkami s královnou platí v řadě někdejších kolonií, například v Austrálii, na Novém Zélandu nebo v Kanadě. Tam ostatně mají bankovku s nejmladší Alžbětou vůbec, ve věku osmi let, i s Alžbětou nejstarší. Celkem se podle Guinessovy knihy rekordů Alžběta II. objevila na bankovkách 25 zemí. Královna Viktorie měla svůj portrét na 21 měnách a třetí je král Jiří, který byl na bankovkách v 19 zemích.

Podívejte se do výběrové galerie bankovek s portrétem královny Alžběty.

