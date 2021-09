Samoživitelé v trablích: Pomáhej s Norou

Do sbírky novinářky Nory Fridrichové na podporu samoživitelů jste od loňského jara přispěli skoro jedenácti miliony.

Oba Katčini synové se potýkají s mnoha zdravotními problémy. Je na ně sama a počítá každou korunu. Když se opozdil příspěvek na bydlení, už neměla co počítat. Nebýt nákupu od dárcovské platformy Znesnáze21, neměla by ani na jídlo. „Nákup za pět tisíc korun nás doslova zachránil. Potřebovala jsem pro syny batolecí mléka, objednala jsem je v internetové lékárně. A za zbytek jsem pořídila potraviny,“ říká Katka.

Sbírka na nákupy probíhá od loňského jara. Pomoc nabízejí stále další lidé i firmy. Finanční skupina Partners – pod kterou spadá i vydavatel Peníze.cz a Finmagu – do ní věnovala 1,7 milionu korun. Rohlík.cz, který je zároveň i jedním z obchodů, přes něž se potraviny objednávají, částku navýšil o dalších 525 000 korun.

Zdraví je nejdražší

Matky samoživitelky patří mezi lidi, které u nás nejvíc ohrožuje chudoba. Zvlášť když jsou ještě na rodičovské nebo se přidají zdravotní problémy, ať přímo u nich, nebo u dětí.

Katčin dvouletý Matýsek má atopický ekzém a vadu zraku, o rok mladší bráška má po předčasném porodu hendikepů ještě víc. Na jedno oko je slepý, na druhé vidí jen za pomoci devíti dioptrií. Podle lékařů také neslyší a navíc má intoleranci laktózy a potravinové alergie – na lepek a bílkovinu kravského mléka. Kateřina má kluky už půl roku ve výhradní péči a od jejich nezaměstnaného otce dostává jako výživné tisícovku měsíčně.

„K tomu mám 10 tisíc korun rodičovský příspěvek a tisíc korun přídavky na děti. S klukama bydlíme v pronajatém bytě a nebýt příspěvku na bydlení, neměli bychom šanci vyjít,“ popisuje Kateřina. Je vyučená kadeřnice a pracovala jako recepční. „Nikdy dřív jsem od státu nebrala žádné příspěvky. Teď jsem na nich závislá. Moc ráda bych pracovala, ale teď to není možné,“ říká unavená maminka.

Zdravotní problémy znamenají velké náklady navíc. Hypoalergenní potraviny jsou několikanásobně dražší než obyčejné. „Navíc bojujeme, aby Kuba neoslepl úplně. Tak malé dítě neunese brýle s devíti dioptriemi, tak každý měsíc kupuju kontaktní čočky za 850 korun. Pojišťovna je nehradí,“ říká Kateřina. Na pleny, speciální mléka a potraviny pro celou rodinu jí měsíčně zbývá okolo 2600 korun!

S prosbou o pomoc se Kateřina obrátila na neziskovky a upíná se k tomu, že získá sociální byt, který by jí mohl aspoň trochu ulevit. Vyřízení žádosti ale trvá několik měsíců. „I pak bude naše situace složitá. A můj návrat do práce bude komplikovat Kubovo kombinované postižení, se kterým není snadné najít školku. Ale děti jsou pro mě celý svět, udělám všechno, co půjde,“ dodává Katka.

Pořád běží

Podle statistik neziskových organizací se za koronakrize mnoha domácnostem s jedním rodičem hodně snížily příjmy. Samoživitelé se zadlužili, část jich přišla o práci. Mnozí z bídy klesli až na dno. „Pomoc v podobě nákupů základních potravin a drogerie je v pandemické době potřeba víc než kdy jindy. V Partners jsme se rozhodli single rodiče v nouzi podpořit a vyhlásili jsme veřejnou sbírku, ve které se vybralo téměř přes sedm set tisíc korun. Výtěžek jsme podle slibu ztrojnásobili, na 2,2 miliony korun,“ říká mluvčí Partners Tereza Píchalová. A 1,7 milionu šlo právě na nákupy potravin pro samoživitele. Do sbírky se kromě poradců a klientů Partners zapojili čtenáři a čtenářky časopisu Heroine, který s Norou Fridrichovou úzce spolupracuje.

Celkově zatím samoživitelé od Znesnáze21 obdrželi nákupy za 5,5 milionu korun. Díky slevám Rohlíku.cz a dalších zapojených obchodů ale byla hodnota pořízených potravin a drogerie výrazně vyšší. Sbírka dál probíhá na Znesnaze21.cz. Pomoct může každý.