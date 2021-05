Otevře se ubytování, začnou i akce uvnitř. Restaurace později

Od pondělí 24. května mohou znovu fungovat ubytovací zařízení i pro rekreační účely, tedy nejen pro pracovní cesty. Po jednání vlády to dnes oznámil její místopředseda Karel Havlíček.

Oproti původním záměrům nebude omezena kapacita ubytovacích zařízení, původně vláda mluvila dokonce o čtvrtině. Podmínkou je negativní výsledek testu, certifikát o očkování nebo doklad o prodělání covidu.

Od 24. května se také budou moct pořádat kulturní akce uvnitř staveb, a to s účastí maximálně 500 lidí a zároveň nejvýš do poloviny celkové kapacity. Otevřít se mohou i kina, ovšem bez občerstvení. Limit pro venkovní akce se zvýší na 1000 osob.

Vnitřní prostory restaurací by se mohly otevřít v první polovině června, očekává Havlíček. „V horším případě by to byl týden kolem sedmého června,“ řekl po dnešním jednání vlády. Venkovní prostory restaurací (zahrádky) jsou otevřené od pondělí 17. května.

Od pondělí 24. května skončí rotační výuka i pro zbytek základních škol, žáci tedy plně přejdou na osobní výuku. Totéž platí pro střední a vysoké školy.

