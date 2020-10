T-Mobile navyšuje data u tarifů. Musíte si o ně říct

T-Mobile od čtvrtka 29. října zvyšuje objem dat u tarifů. Ceny nechává beze změny. Navýšení dat však není automatické, o přídavek si zákazníci budou muset každý měsíc říci v aplikaci operátora.

U nejnižší porce dat v balíčku s voláním a SMS ve výši 1,5 GB přidá T-Mobile 0,5 GB. K tarifům s objemem 2 až 7 GB přihodí T-Mobile za aktivaci v aplikaci 1 GB měsíčně. A k tarifům s měsíčním limitem 12 a 16 GB dá operátor navíc 3 GB.

Tarif s až 2 GB dat a neomezeným voláním či SMS vyjde na 525 korun měsíčně, s až 4 GB na 625 korun nebo s až 15 GB dat na 825 korun.

Ceny tarifů s neomezeným voláním a SMS vypadají u konkurence pro srovnání takto:

O2 – 1 GB dat 499 korun měsíčně, 4 GB dat 649 korun, 14 GB dat 849 korun;

Vodafone – 4 GB dat 599 korun měsíčně, 15 GB dat 799 korun.

T-Mobile data navyšuje také u tarifů pro mladé do 26 let. U tarifu za 425 korun měsíčně se stovkou volných minut i SMS a se 7 GB dat půjde nově v aplikaci získat každý měsíc 1 GB dat navíc. U tarifu s neomezeným voláním i SMS a se 17 GB dat bude v aplikaci k dispozici dalších 5 GB dat. Tento tarif vyjde na 575 korun měsíčně.

O2 pro mladé má třeba balíček s neomezeným voláním i SMS s 20 GB dat za 549 korun měsíčně nebo kompletně neomezený balíček (včetně dat) za 749 korun. U něj ale omezuje rychlost stahování na 5 Mb/s, podle operátora to stačí na všechny běžné činnosti včetně třeba online sledování videa.

Vodafone pak láká studenty do 26 let na neomezený tarif za 599 korun měsíčně (s omezenou rychlostí stahování do 10 Mb/s) nebo na tarif s neomezeným voláním i SMS, s 15 GB dat a s neomezenou spotřebou dat na sociálních sítích (kam ale nepočítá TikTok) za 499 korun.

V rámci speciální vánoční nabídky, která poběží v listopadu a prosinci, pak T-Mobile nadělí větší porci dat i lidem s předplacenými kartami. Každý, kdo si v posledních dvou měsících roku dobije kredit, získá bezplatně 10 GB dat na 30 dnů. Opět si je bude muset zaktivovat v aplikaci.