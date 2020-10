Co potřebujeme, abychom zvládli koronavirus? Naklonovat Marka Prchala

Všichni čekáme, až lékařská věda přijde s účinným očkováním proti covidu. Než se jí to podaří, mohla by nám v klonovacím tanku vypěstovat několik marketingových mágů©.

Žijeme v informační době. Aspoň se to říká. Ale často jako bychom nevěděli nakonec nic. I o koronaviru je informací dost. Jenom vzít si pár dní volna a aspoň si to pro začátek rozdělit na hromadu informací nepodstatných nebo mylných a hromádku důležitých k prostudování. Proč ne, pokud vás koronavirus zajímá. Konečně amatérská virologie a epidemiologie jsou jako koníček letos v kurzu.

Když zelená znamená brzdi

Jestliže vás ale virus nezajímá, jen chcete v klidu přežít a aby vás to úplně nesestřelilo finančně a abyste neuškodili druhým, pak byste potřebovali něco jiného. Nepotřebujete všecky informace. Dokonce nepotřebujete ani všecky správné informace. Potřebujete jenom znát pravidla pro několik situací.

Vnucuje se trochu přirovnání k silniční dopravě. Nepotřebujete nutně vědět, jak auto funguje a co je sání stlačení výbuch výfuk. Stačí vědět, co dělá který pedál, jak točit volantem a kvedlat pákou. A že se jezdí vpravo a pár značek.

Jenže tuhle metaforu radši nepoužívat. Ta už letos byla diskreditována: odmalička mají i neřidiči do hlavy zapsáno, že červená stůj, zelená jeď. Ale na takzvaném covidovém semaforu znamenala zelená něco se děje, začínej brzdit. Žádný div, že brzdil málokdo.

Co tím chci říct: ono nestačí pravidla nastavit, ale je potřeba je umět jasně a přehledně formulovat. Abych je byl schopen pochopit i s devětatřicítkou horečkou a v panice z toho, že z léčivého čaje necítím slivovici, i když vím, že v něm je.

Čtení na zbytek léta Zdroj: Finmag Téma čísla: Sex v roce 2020 Chceme to jako máma s tátou (tenkrát)? Statistiky tvrdí, že mladí dnes mají míň sexu. Možná ale jen za sex nepovažují všecko, co jejich rodiče (tenkrát). Analýza Vojtěcha Pišla. Monika Veselíková se ptá, jak lockdowny poznamenaly reálný sexbyznys v českých ulicích i privátech. Michal Kašpárek o apkách, které z vás udělají pornstar samostatně výdělečně činnou. Matouš Hrdina popisuje přeměnu Tinderu z aplikace, kde se rande domlouvá, na platformu, kde se rande děje. Jak filmy zteplaly. Kamil Fila a story hollywoodského comingoutu. Koupit Finmag

Umí tady někdo byrokratsky?

Když na jaře vláda stopla ekonomiku a pak vymýšlela různé programy tu na záchranu firem, tu na záchranu pracovních míst, tu na záchranu rodičů, bylo vidět, jak slabí jsme právě v téhle dovednosti. Jasně a stručně formulovat. A teď nemyslím vládu. A nemyslím dokonce ani poslance, kteří měli v rukou zákony, kterými se všecky ty pomoci dávaly v platnost. Mířím v hierarchii o fous níž: na úřady.

Ono je totiž jedno, kolik hodin naspal čtyřtitulatý dvojministr průmyslu a dopravy a že kvůli tomu není schopen formulovat myšlenku, ale jen chrlit slovní kaši. Pravidla, jak žádat o ošetřovné pro OSVČ na web nedával on. Psali je a vyvěšovali úředníci – a taky to tak vypadalo. Úředníci totiž zřejmě neumějí jinak než úřednicky. V běžných letech nám to tolik nevadí. Zvykli jsme si a buď si zaplatíme odborníka, nebo si najdeme radu u někoho, kdo už podobnou situaci řešil a ví, co úřad tím či oním myslel. Nebo se dokonce vypravíme na úřad a tam se pokusíme pomocí několika slov, co mají naše jazyky společné, posunků a hrdelních skřeků zjistit, co se má vepsat do chlívku 16a na první straně přílohy 2. Je to smutné, ale je to tak.

Jenže letos nebyl běžný rok. Pravidla byla docela nová, nikdo ještě neměl prošlapané cestičky a bylo třeba jednat rychle. Nešlo to. Pokud po vás úředník zbytečně pálí termíny typu de minimis, nemohlo to jít. Na webu komunikační firmy Obsahová agentura to krásně a přehledně shrnul Ondřej Pokorný, profesionální textař. Na ten odkaz si klikněte a budete přesně vědět, o čem mluvím.

Jedno místo se vším podstatným

Většina z vás si asi všimla, že máme dva premiéry. Jednoho, když Andrej Babiš mluví sám ze sebe, druhého, když Andreji Babišovi poradili, co a jak má říkat. Nechci tvrdit, že pan premiér je loutka, že nemá vlastní rozum a myšlenky nebo že je ducha mdlého. To denně říká spousta jiných a já se nechci přít o to, jestli to je nebo není pravda. Rozhodně ale není velký řečník. Když se ale svěří do rukou profesionálům, mluví jak kniha. A co víc, mluví jak kniha od Viewegha, takže mu rozumí opravdu každý. Zázrak.

V tuhle chvíli bychom ale potřebovali, aby takové profíky měli k dispozici i o patro o dvě patra níž. Aby každý věděl, když mu zavolá pozitivní kamarád, se kterým byl před pár dny na pivu, kam se má podívat. Aby si prověřil příznaky a aby věděl, co dělat, když se mu přitíží. Aby věděl, jestli má obvolat všechny, se kterými se od piva viděl. Jak si má připravit seznam kontaktů, aby co nejmíň zdržoval trasující hygieniky, až mu zavolají… Ledacos z toho se dá různě po webu najít. Přirozeně by ale mělo být jedno centrální místo, které bude vždycky aktuální a kterým projedete jak nůž máslem a až se na konci zastavíte, budete to podstatné vědět.

To místo by z logiky věci mělo být a je web ministerstva zdravotnictví. A skutečně nějakou podobnou stránku najdete. Jestli i s devětatřicítkou, to nevím, intuitivní to právě není. Přitom je to o dost důležitější než pramálo vypovídající tzv. aktuální čísla o přírůstcích tzv. nakažených. A je to přesně tak jak čekáte. Tři hlavní příznaky onemocnění na jednom místě. Čtvrtý se vynoří o pár odstavců dál, asi ho někdo připisoval později. Spousta zbytečných informací. Že na dodržování karantény dohlížejí hygienické stanice spolu s policií. Ale v té samé větě, že vlastně ani ne, že nedohlížejí, protože na to tak nějak nemají lidi. Jako bychom nevěděli.

A kdybyste chtěli najít, kdo vás z té karantény smí propustit (ano, karanténa sice trvá deset dní, ale neznamená to, že si půjdete po deseti dnech skotačit po loukách – bez štemplu), tak vězte, že v první řadě „karanténu ukončuje registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství“. Přeložím: máte zavolat svému doktorovi, ten vám potvrdí, že na tu louku smíte.

Podobný praktický rozcestník by samozřejmě měla mít i veškerá pomoc, pokud ji stát nabízí. Jenže jediné, co se v přehledné podobě dá najít, jsou momentální zákazy a omezení. Aspoň něco?

Překladatelé, hlaste se

Marek Prchal a jeho tým měli v poslední době hodně práce. Premiér musel často vystupovat, bylo málo času na přípravu a pracovalo se s docela novým obsahem, u kterého vyžadovali víc než týdenní platnost i jiní lidé než jeho tradiční odpůrci. Je to doba věčného hašení požárů. Možná kdyby nebyli neměli tolik práce, byli by si všimli, kde to všechno vázne. Protože v tuhle chvíli nefunkčnost státního aparátu může jejich klienta opravdu ohrozit.

Jenže tady nejde o klienta, ale o životy.

Úředníci by potřebovali pár překladatelů do češtiny. Marků Prchalů. Naklonovat. Zítra. A když to nepůjde, co kdybychom si zase pomohli sami? Roušky jsme si našili. Aplikace naprogramovali nadšenci z technologických firem. S trasováním pomáhají call centra bank. Tak teď by mohla nějaká reklamka, marketingová a komunikační agentura nabídnout pár profesionálů, kteří si na to sednou a dají to do kupy. Možná budou mít jen dobrý pocit, možná získají nehynoucí slávu. A určitě budou mít dobrou naději, že jim v pekle, kam přijdou za to, co jinak dělají, o stupeň nebo dva stáhnou teplotu. A samozřejmě – pusinku od nás všech, jestli to vyhrajem.

A až to pak jednou bude za námi, třeba úředníci budou vědět, že se musí naučit i jinde mluvit česky. Nebo nám třeba dojde, že to vlastně půjde bez nich. Co já vím.