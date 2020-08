Velká soutěž s Expobank. O foťák, který dělá opravdové fotky. Hned

Prázdniny jsou v půlce a za chvíli na ně budeme jenom vzpomínat. To se nejlíp dělá nad albem s fotkami. Máte? Ruku nahoru, kdo má třeba z loňského roku pár opravdových fotek? Jeden, dva… Ne, nikdo. A teď ruku nahoru, kdo má fotky „někde v počítači“, rozházené po různých složkách, nachystané, že se to jednou setřídí a protřídí a popíše. Aha!

Dali jsme hlavy dohromady a připravili pro vás malý soutěžní kvíz. Expobank CZ jako partner soutěže do něj věnovala hlavní cenu: foťák. A právěže ne foťák, který znamená další špatně popsané složky v počítači, ale foťák, který dělá opravdové fotky. A co víc – foťák, který dělá fotky hned. Na místě. Žádné hledání, kde by vám to vyvolali, žádné čekání. Takže až potkáte Jardu Jágra, nejenomže si uděláte selfie, ale rovnou si ho necháte podepsat. Slovy svého času nejslavnějšího českého buldozeru – kdo z vás to má?

Aby to nebylo málo, budeme udělovat ceny tři. První dostane fotoaparát a sadu speciálních papírů, bez kterých to nejde. Na druhého a třetího čeká roční předplatné nejbáječnějšího časopisu, a dokonce se budou moct rozhodnout, jestli dají přednost nejbáječnějšímu Finmagu, nebo nejbáječnější Heroine.

Pravidla soutěže Zdroj: Expobank Soutěž je určená fanouškům webu Peníze.cz na Facebooku a/nebo Twitteru. Pokud jste nám ještě nedali lajk, najdete nás na Faceboku tady a na Twitteru zde.

Níž najdete pět kvízových otázek. Pokud správně odpovíte na většinu z nich, dozvíte se od nás tajné heslo.

Tajné heslo napište do předmětu e-mailu.

Do textu e-mailu pak napište svoje kontaktní údaje. Skladovat je budeme jen po dobu soutěže, nikomu je nedáme a po vyhodnocení soutěže je smažeme.

Přiložte taky odkaz na svůj facebookový nebo twitterový profil.

Odešlete ho na adresu soutez@penize.cz.

Z e-mailů se správným předmětem, které dojdou na uvedenou adresu do 17. srpna (včetně), vylosujeme tři výherce. První z nich dostane fotoaparát FujiFilm Instax mini 9 od partnera soutěže Expobank CZ, dva další pak předplatné jednoho z časopisů vydavatelství Partners media podle vlastního výběru.

Z jedné e-mailové adresy a k jednomu facebookovému/twitterovému účtu lze soutěžit jen jednou.