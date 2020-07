Hodně dat za 300 korun. O2 láká na letní akci

Operátor O2 má v akci datové předplacené karty se 100 GB dat za 300 korun měsíčně. Prodává je v limitovaném množství přes nový web Datamanie.cz. O2 zároveň zvyšuje minimální částku jednoho dobití z 200 na 300 korun a má nové předplacené tarify. Nové datové balíčky má i virtuální operátor Kaktus od T-Mobile.

SIM karty se 100 GB dat za 300 korun měsíčně prodává O2 do konce srpna nebo do vyprodání zásob. Kolik těchto SIM karet je k mání, firma ani na dotaz webu Peníze.cz nezveřejnila. Známé jsou ale podmínky limitované edice – data platí vždy na 30 dnů a poté se automaticky obnoví na dalších 30 dnů. K tomu je třeba mít na SIM kartě kredit alespoň 300 korun, které si O2 strhne.

Jak dlouho budou mít lidé, kteří si kartu objednají, 100 GB dat každý měsíc k dispozici? „Nabídka není časově omezená,“ říká Lucie Jungmannová, mluvčí O2.

S kartou se 100 GB dat lze i volat a psát SMS. Ke kartě lze ale přikoupit jen tarif neomezeného volání za 15 korun na den a každá SMS je za dvě koruny.

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

Sto GB za 300 korun je u předplacených karet mimořádná nabídka. Například Vodafone za podobnou cenu (350 Kč) nabízí maximálně 8 GB dat. Kaktus, který dnes oznámil navýšení porce dat ve svých datových balíčcích pro předplacené karty, dává nově za 300 korun 4GB dat na měsíc plus další 4GB dat na sociální sítě. S nejlevnějším tarifem za stovku měsíčně jde nově u Kaktusu pořídit 500 MB v základu a k tomu stejnou porci dat na sociální sítě.

Loni v létě měl data v akci konkurenční T-Mobile, když nabídl dokonce neomezená data zdarma. Jeho testování trhu ukázalo, že Češi o data zájem mají a operátoři na to následně zareagovali a začali běžně nabízet tarify u nepředplacených služeb s neomezenými daty.

Zpět ale k aktuálním změnám u O2. To zároveň pokračuje v navyšování minimální částky, kterou lze na předplacené karty dobít. Zatímco u konkurence to je většinou stále 200 korun, u O2 už to nově je 300 korun i při dobití na terminálech Sazky. Už dříve O2 limit zvedlo při dobití přes internetové bankovnictví nebo na prodejnách O2. Podle operátora to odpovídá minimálnímu dobití u naprosté většiny dobíjení. O2 také od 3. srpna do konce září pro ty, co své karty dobijí, spouští soutěž o ceny celkově za 15 milionů korun.

Operátor také uvedl dva nové tarify pro předplacené karty. Tarif Go Naplno za cenu 149 korun měsíčně zahrnuje 50 volných minut volání, 25 SMS a 100 MB dat. V akci nyní zákazníci získají dalších 50 minut volání měsíčně zdarma. Zákazníkům, kteří více datují, je určený nový tarif Go Naplno data plus se 2 GB dat, 100 minutami volání 25 SMS za 299 korun na měsíc. V akci nyní O2 dává další 1 GB dat měsíčně zdarma.

U předplacených karet se nabídky porovnávají obtížněji než u klasických tarifů. Můžete totiž volat za základní ceny minuty volání a jedné SMS nebo kupovat různé balíčky, které má každý operátor namixované jinak. Když tedy chcete předplacenou kartu, je dobré, si dopředu říci, co s ní budete chtít dělat (zda budete více volat nebo čerpat data) a podle toho pak nabídky porovnávat.

Za 300 korun, za které O2 nově nabízí 2 GB dat, 100 volných minut a 25 SMS by u konkurenčního Kaktusu šlo namíchat například balíček 50 volných minut volání, 100 SMS a až 1 GB dat. U Vodafonu se zase můžete za 338 korun na měsíc dostat až na 3,2 GB dat, neomezené SMS a volání v rámci Vodafonu a na dalších 30 minut volání do dalších sítí.

U Tesco Mobile zase 299 na měsíc pořídíte 2,25 GB dat a neomezené volání a SMS v síti Tesco Mobile. Nebo u ČEZ Mobilu lze za 299 korun na měsíc získat neomezené volání a 2000 SMS bez dat nebo 500 minut volání a 1 GB dat bez volných SMS.