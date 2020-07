Sázkové kanceláře už letos ztráty nedoženou, říká Jan Horyna ze Sazky

Jak velkou ránu pro sázkové kanceláře znamenala pandemie koronaviru?

Situace byla velmi složitá, největší komplikace pro nás bylo náhlé ukončení hokejových lig, když se zrovna rozjíždělo u sázkařů oblíbené play-off. Nepříjemné samozřejmě bylo i zrušení květnového hokejového mistrovství světa a přesunutí fotbalového mistrovství Evropy, dále zrušení kvalitních tenisových turnajů ATP a WTA. Objemy vkladů poklesly v tomto období na půlku.

Čekal bych, že vám největší ztráty způsobila absence sázek na fotbal…

To budeme přesně vědět až na konci roku. Většina fotbalových lig se totiž dohrává, takže výpadek sázek, který nastal mezi březnem a květnem, se doufejme sníží, ale i tak budou ztráty velké. Alespoň malou útěchou nám může být, že fotbalové Euro a také třeba olympijské hry jsou zatím přesunuty na příští rok, který by tak mohl být pro sportovní fanoušky i sázkaře hodně atraktivní.

Sázejí už vaši klienti stejně aktivně jako před lockdownem?

Ano, s návratem fotbalových lig se vrátili ke stejnému sázkařskému rytmu jako před koronavirem. Spousta z nich si kompenzuje i to, že se stále nehraje hokej a tenis, takže na fotbal sázejí s ještě větším apetitem.

Jde vůbec z pohledu sázkových kanceláří dohnat výpadek z posledních měsíců?

Dohnat určitě ne. Opět zmíním zrušené mistrovství světa v hokeji, přesunuté fotbalové Euro nebo olympijské hry – to jsou tři události, u kterých sázkové kanceláře čekaly rekordní tržby. Dohrávka většiny fotbalových lig alespoň ztráty sníží.

Kolik sázkařů si dalo kvůli přerušení největších sportovních akcí úplnou pauzu a kolik přesměrovalo svou pozornost na jiné sázkové příležitosti?

V době největšího propadu v nabídce sportu jsme zaznamenali úbytek aktivních hráčů téměř o 70 procent. Mnoho našich hráčů ale přesunulo své aktivity do oblasti e-sportů, kde jsme zaznamenali enormní nárůst. A hodně se sázelo také například na stolní tenis.

V médiích se dost psalo o zájmu sázkařů o běloruskou fotbalovou ligu, která jako jediná v Evropě nepřerušila program. Jak těžké je přesvědčit sázkaře, aby se zaměřili na podobné „exotické“ ligy, nebo aby se dokonce odhodlali k sázení na e-sporty?

U zmiňované běloruské ligy takový problém nebyl, stále je to Evropa, navíc pouze jedna z pár fotbalových lig po celém světě, která se v té době hrála. Horší bylo přilákat klienty na fotbal v Tádžikistánu, v Nikaragui nebo na amatérské soutěže.

U e-sportu to už byla spíše loterie, neboť jsme nabízeli zápasy dvou pro drtivou většinu sázkařů neznámých hráčů, kteří si mezi sebou zahráli například FIFU, NHL nebo NBA. Ale přesto se našlo dost lidí, kteří si chtěli sázky na e-sporty vyzkoušet.

Dokážete je u sázek na e-sporty udržet i dnes, nebo dojde k odlivu sázkařů zpět ke klasickým sportům?

V době, kdy se budou bez omezení hrát tradiční soutěže, se většina sázkařů vrátí ke svým oblíbeným sportům, ligám a týmům. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se jejich obzor posunul i k e-sportům. Hodně tomu chceme pomoci třeba i novou e-sport ligou Sazka eLeague, jejímž generálním partnerem jsme se stali a která letos odstartovala první ročník. E-sporty jsou pro nás rozhodně budoucnost, které se chceme věnovat.

Na co se u vás v rámci i-gamingu nejvíc sází? Jsou u českých sázkařů populárnější virtuální sporty, nebo klasické počítačové hry jako třeba střílečky?

Nejvíc se sází na virtuální sporty, kde se používají jména reálných týmů, takže si můžete bez problému vsadit na El Clásico mezi Barcelonou a Realem nebo virtuální derby Sparta vs. Slavia. Za normálních okolností bychom tolik e-sportů nenabízeli, ale zvažujeme, že bychom v této rozšířené nabídce dále pokračovali, pokud bude ze strany zákazníků zájem.

Takže sázky na střílečky v Česku ještě nejsou in?

Pro většinu zákazníků je těžké si vsadit na střílečku jako třeba CS:GO, která má sice s klasickým sportem mnoho společného, ale zdaleka ne každý zná pravidla a mechaniku hry. Sázkové události vybíráme podle atraktivity a také spolupracujeme s externími dodavateli, kteří nám doplňují nabídku o své portfolio.

Je sázení na e-sporty výhradní doménou mladých sázkařů?

Ne. E-sport jako celek je atraktivní pro všechny věkové skupiny. Doménou mladých sázkařů jsou ale původní e-sporty jako třeba Dota.

Jak chcete přesvědčit konzervativní Čechy, aby se na e-sporty víc zaměřili?

E-sport je velký fenomén a my jsme rádi, že tomuto odvětví můžeme pomáhat. Naše liga se už v prvním ročníku stala největší e-sport ligou v Česku i na Slovensku – má profesionální vedení, organizační strukturu, nejvyšší startovné pro týmy a samozřejmě prizepool pro hráče. Jejím prostřednictvím chceme pomoci s rozvojem e-sportové scény u nás, umožnit týmům fungovat víc strukturovaně a profesionálně. Mnoho lidí e-sport ještě nezná a ani netuší, že má s klasickým sportem společného víc, než by čekali. Fyzická průprava, mentální coaching, psychologie, strava, denní trénink a kompenzační cvičení. Z hlediska sázení je to jednouché: pokud je něco atraktivní a zajímavé, pak se na to i sází. Z mého pohledu navíc Češi nejsou o nic konzervativnější než jiné národy.

Kde je i-gaming nejpopulárnější? A jaké dnes můžeme sledovat ve světě v oblasti sázení na e-sporty trendy?

Tradiční bašta e-sportu byla Asie. Nicméně dnes už můžeme pozorovat jeho nástup na celém světě. USA jsou v tomto rozhodně před Evropou. Zajímavé je, jak populární a rozvinutý je e-sport v sousedním Polsku, a to na celoevropské poměry. E-sport v Česku je přítomen od začátku, ale až nyní se začíná více profesionalizovat a formovat. Jsem moc rád, že jsme se Sazkou u toho.

Můžou se objemy sázek na e-sporty v dohledné době přiblížit penězům, které se točí v klasických sportovních sázkách?

V nejbližších letech neočekáváme, že by se v tomto ohledu e-sport vyhoupl na přední pozice. Přece jen reálný fotbalový, hokejový či tenisový zápas bude pro většinu sázejících tím hlavním sportem, který chtějí sledovat a na který si rádi vsadí. U mladší generace ale k této změně sázkařského paradigmatu může dojít poměrně rychle.