Na sociální služby vláda zapomněla. Mohl přijít italský scénář

Karanténní opatření proti šíření koronaviru zasáhla všechny generace i sociální vrstvy. Nejohroženější zůstávají senioři, zdravotně postižení nebo lidé bez domova. Samozřejmě zdravotníci. zapomenout by se ale nemělo také na pracovníky sociálních služeb. I ti museli v posledních týdnech dodržovat nejpřísnější hygienická opatření, aby předešli dalšímu šíření nemoci. Testů na přítomnost covid-19, teploměrů a dalšího zdravotnického a ochranného materiálu mají ale málo. Společnost Podané ruce a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR proto vyhlásily veřejnou sbírku pro sociální služby a jejich uživatele. O situaci sociálních pracovníků a možnostech pomoci si s námi povídal ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

Na co je sbírka primárně určena?

Rozhodli jsme se vyhlásit veřejnou sbírku, abychom pomohli té nejzranitelnější skupině lidí – příjemcům a uživatelům sociálních služeb. Uvědomujeme si, že pracovníci sociálních služeb stojí společně s lékaři v první linii, kterou je potřeba chránit. Když zajistíme dostatek ochranných pomůcek, bezkontaktních teploměrů a testů na přítomnost koronaviru těmto lidem, ochráníme tím stovky tisíc seniorů, kteří jsou v tomto období obzvláště zranitelní. Chceme chránit nejen seniory, osoby bez přístřeší či se zdravotním postižením, ale i samotné zaměstnance sociálních služeb, kteří s nimi přicházejí do každodenního styku. Díky vybraným finančním prostředkům zajistíme dezinfekci, roušky, ochranné štíty a další nezbytné věci, které budeme distribuovat jednotlivým poskytovatelům.

Společnost podané ruce Obecně prospěšná společnost pomáhá svým klientům v boji se závislostmi a dalšími tíživými životními situacemi. Poskytuje jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřuje se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečuje o stovky klientů ve třech regionech České republiky. Asociace poskytovatelů sociálních služeb Největší profesní organizace sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby. Asociace zastupuje své členy u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb. Zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností.

O jakém počtu osob v sociálních službách můžeme mluvit?

V Česku se aktuálně podílí na chodu sociálních služeb zhruba 84 tisíc sociálních pracovníků a stovky dobrovolníků. Ty je potřeba ochránit, aby nenakazili své klienty. Výtěžek ze sbírky poputuje primárně na pořízení přibližně milionu běžných roušek, 50 tisíc respirátorů a 60 tisíc litrů dezinfekce na ruce. Zároveň je potřeba zajistit tisíc ochranných obleků a obličejových štítů pro pracovníky v domovech pro seniory, pečovatelských domovech a domovech pro osoby s omezením pohybu. Všechny sociální služby navíc potřebují přibližně pět tisíc bezkontaktních teploměrů a okolo 300 tisíc testů na koronavirus. Jedině pravidelným testováním pracovníků sociálních služeb můžeme dosáhnout toho, že o naše blízké budou pečovat zdraví lidé.

Kolik peněz byste rádi vybrali?

Abychom zajistili ochranu personálů a klientů sociálních služeb v rozsahu, který jsem zmínil, potřebujeme vybrat několik milionů korun. Zatím jsme teprve na začátku, ale už teď bych chtěl vyjádřit dík za to, že jsme schopni díky aktuálním financím ve sbírce poskytnout pomoc prvním žadatelům. Momentálně zprostředkováváme pomoc tam, kde se nám sejdou nabídky a poptávky. Díky dobrovolníkům z řad zaměstnanců společnosti Sazka, která patří mezi naše podporovatele, rozvážíme svým klientům ochranné pomůcky, dezinfekce i nákupy potravin po celém Česku. Zároveň poskytujeme pracovníkům sociálních služeb každodenní informace pomocí naší infolinky, která je zaměřená na současnou situaci spojenou s pandemií koronaviru.

Jak dnes seniorům co nejefekivtněji pomoci?

Celkový počet úmrtí nakažených koronavirem, tedy statistika smrtnosti, je podle Světové zdravotnické organizace globálně 3,4 procenta. U starších osob se však tento podíl zvyšuje až na 15 procent. Je proto nezbytné, aby byli právě tito lidé dostatečně chráněni. Pokud neseženeme dostatek ochranných pomůcek, tak se to odrazí na dvou úrovních. První je základní preventivní ochrana, která má za cíl zabránit nakažení klientů sociálních služeb i jejich zaměstnanců. Druhá úroveň se týká zabezpečení péče osobám, které mají podezření na nákazu nebo jsou dokonce COVID-19 pozitivní. Zde je pak zapotřebí mít k dispozici ochranné prostředky vyššího stupně jako štíty, obleky, brýle, respirátory apod.

Jaké další aktivity v budoucnu díky sbírce plánujete?

Dalším důležitým aspektem, na který mnoho lidí zapomíná, je psychologický dopad na seniory v pečovatelských domech. Vzhledem k mimořádným opatřením v Česku nejsou povoleny návštěvy a senioři jsou v tomto období naprosto separovaní od svých blízkých. Součástí našich aktivit by mělo být i zprostředkování kontaktu s blízkými alespoň virtuální formou. V nejbližších dnech plánujeme rozvoz techniky, která tento kontakt umožní. Dále chceme pracovat s co největším počtem dobrovolníků, kteří by mohli vypomoct nejen jako řidiči, ale také jako ošetřovatelé, pomocníci zdravotníkům, koordinátoři aktivit a operátoři kontaktních center. Nedovedete si představit, jak může být pro rizikové skupiny důležitý třeba jen každodenní kontakt a obyčejná konverzace o normálních věcech.

Jak vlastně hodnotíte aktuální situaci v boji proti koronaviru?

Vláda se soustředila na velké nemocnice a úplně vynechala sociální služby, kde pracují mimo sociálních pracovníků často zdravotníci a kde se pohybuje největší počet ohrožených skupin. V rámci opatření byla navržena pouze karanténa, přitom nejdůležitější je včasné testování. Považuji to za zásadní pochybení a domnívám se, že kdyby si lidé sami neušili roušky, tak bychom tu měli stejný scénář jako v Itálii.

Jak se stavíte k postupnému uvolňování režimu, které by nás v následujících týdnech mělo čekat?

Nevidím řešení v udržení všeobecné karantény, stejně tak ale není řešení začít uvolňovat opatření a nezajistit dostatečnou ochranu seniorů a podporu zdravotnických zařízení. Podporou mám na mysli dostatečné množství pracovních sil, vycvičení dobrovolníků, selekce rizikových pracovníků, a především včasné testování.