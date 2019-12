Nejlepší trefy roku. Podívejte se, jak udělat z pětikoruny milion

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 27. 12. 2019

Naše sbírka dvanácti nejzajímavějších tiketů končícího roku má velké rozpětí: Na jedné straně pohádková výhra deseti milionů před Vánoci. Na druhé pak bizár, kdy sázející vydělal přesně 70 haléřů.

Samozřejmě: Kurzové sázení je hazard. Sázkové kanceláře na něm vydělávají právě proto, že lidé vsazené peníze většinou prohrají. Jenže když se to výjimečně povede nebo to někdo opravdu umí, je pak na vítězné tikety radost pohledět. Tak pojďme na to.

Takhle vypadá bohatý Ježíšek. Na konci listopadu padla nejvyšší výhra letošního roku. Sázející rozmnožil necelých deset tisíc vsazených korun na víc než deset milionů. „Stačilo“ k tomu trefit 15 tipů, v nichž namíchal fotbal s hokejem a zimními sporty. Nejvyšší kurz na jednotlivém tipu byl 3,77 – remíza v německé Bundeslize.

Také další tiket je z vysoké sázkařské ligy. Sázející trefil 15 ze 16 tipů, a protože nevolil klasickou sázku, na které musí vyjít všechno, ale takzvanou kombinovanou, vydělal z vsazených tří tisíc korun téměř tři miliony. Jak? Tipoval, v jakém časovém úseku fotbalových zápasů budou padat branky.

Tenhle sázkař riskoval jenom pětikorunu, přesto vydělal dva a čtvrt milionu. Věřil, že v německém poháru padne hodně branek. Vybral 11 zápasů s kurzy od tří výš a měl pěkný den.

Další milionový tiket. Jedenáct těžkých zápasů udělalo z tisícovky 2,2 milionu korun.

Profíci ví i to, kdo dá gól. Takhle vypadá sedm tref za dva miliony korun.

Když se toho nebojíte a zároveň nejspíš nevíte, co s penězi, můžete sázet třeba takhle. Sto tisíc korun zhodnotil tenhle sázkař na skoro 1,5 milionu. Pomohlo mu i to, že Bret Burns v jednom zápase NHL získal dva a víc kanadských bodů v kurzu 2,82.

I tenhle tiket je z kategorie Když nevím, co s penězi. Pět tisíc korun na fotbalového Davida v souboji s Goliášem. Tentokrát to ale vyšlo, takže výherce bral 140 tisíc.

Další sázkařův splněný sen. Trefíte přesný hokejový výsledek a ještě jste si na něj troufli vsadit tři tisíce. Tenhle sázkař musí milovat Davida Pastrňáka, který v zápase dal gól a na další dva přihrál – pomohl mu tak ke 150 tisícům.

Teď trochu sázkařského bizáru: Vsadil 100 tisíc, aby v lepším případě vyhrál tisícovku. Šli byste do toho?

A tohle je nejnižší výhra roku – sedmdesát haléřů. To bude oslava!

Remízy v basketu nejsou moc pravděpodobné, proto mají vysoké kurzy. Když pak vychytáte noc, kdy se jich sejde víc najednou, můžete vyhrát třeba 3,5 milionu korun z vsazených dvanácti stovek.

A na závěr „plachta“ roku. Čtyřicet trefených zápasů, to se povede jednou v životě a ještě jenom jednomu člověku z milionu. Z desetikoruny bylo 1,2 milionu.