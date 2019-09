Kolik teď zaplatíte za volání a data. Projděte si nové tarify

Jestli si nechcete hlídat, kolik minut v každém měsíci provoláte a kolik dat stáhnete, můžete si nově koupit neomezený tarif.

Pod tisícikorunu se s ním ale dostanete jen u Vodafonu. A má to háček. Musíte uzavřít smlouvu aspoň na dvě čísla a k tomu si ještě sjednat pevný internet na doma.

Když takhle složité podmínky plnit nechcete, zaplatíte za neomezený tarif přinejmenším 1075 korun, a to u T-Mobile. Ani tohle ale pořád není úplně bez omezení: Plnou rychlost stahování máte jenom na prvních 20 GB dat.

Opravdu neomezené stahování s nejvyšší rychlostí a k tomu neomezené volání a SMS teď u T-Mobile a O2 pořídíte zhruba za 1600 korun. Taková je tedy v Česku nová cena za maximální dostupnou svobodu při používání mobilu.

Naopak kdo chce ušetřit a uskromní se, může se i s tarifem dostat pod hranici 400 korun. Například T-Mobile prodává 100 minut, 100 SMS a 1,5 GB za celkem 375 korun. Jako jediný z hlavní trojice tuzemských operátorů už upustil od praxe, kdy se cenově zvýhodňují dvouleté závazky.

Když chcete platit méně, vyplatí se podívat i k virtuálním operátorům. Například Sazka mobil prodává tarif s 5 GB dat a 500 volnými minutami za 497 korun.

Neomezený, ale s pár omezeními

Za neomezený tedy nově můžeme označit nejenom tarif s neomezeným voláním a SMS, ale i s neomezenými daty. Kdo však často cestuje, měl by si pohlídat podmínky mobilního internetu i v zahraničí, kde data ani u neomezených tarifů nejsou bez limitu. A zpozornět by měl také ten, kdo rád posílá MMS.

Operátor O2 nabízí neomezené tarify pod značkou Neo. Ceny začínají na 1099 korunách s rychlostí stahování dat maximálně 5 megabitů za sekundu. Tarif s rychlostí do 20 megabitů za sekundu přijde na 1299 korun, neomezené stahování o rychlosti až 300 megabitů za sekundu pak stojí 1599 korun měsíčně. Na nejvyužívanější aplikace v mobilních sítích, jako jsou YouTube a další streamované video, stačí podle O2 i nejnižší nabízená rychlost. Na zmíněné ceny však dosáhnete jenom při sjednání smlouvy na dva roky. Kdo by nechtěl být časově vázán, musí si připlatit 150 korun měsíčně.

Součástí tarifu je i omezená porce dat při roamingu v rámci Evropské unie do celkových 35 GB. Data v jiných částech světa si musíte případně dokoupit. Lidem, kteří často cestují a chtějí data, nabízí O2 za 2499 korun neomezený tarif s 50 GB dat v Evropské unii a 1 GB dat v dalších státech, kam se často cestuje – jde třeba o USA, Turecko nebo Rusko. A ještě dodejme, že za případnou MMS se u všech těchto tarifů platí 5,60 Kč.

T-Mobile má teď tři neomezené nabídky. První je za 1075 korun měsíčně, v Česku můžete využít libovolné množství dat, ale po 20 spotřebovaných GB během jednoho měsíce omezí operátor rychlost stahování na maximálně 3 megabitů za sekundu. Druhý tarif za 1275 korun dostanete s plnou rychlostí stahování na prvních 50 GB stažených dat v měsíci, pak rychlost klesne na 10 megabitů za sekundu. Pokud vám snižování rychlosti po vyčerpání 50 GB dat vadí, můžete si připlatit a získat kompletně neomezený tarif za 1575 korun. Ceny nových tarifů u T-Mobile nejsou podmíněny podpisem smlouvy na dva roky, mají 30denní výpovědní lhůtu.

První ze zmíněných tarifů T-Mobilu obsahuje 30 GB dat měsíčně při roamingu v rámci EU, druhý pak 35 GB. U nejdražšího tarifu získáte v EU 40 GB a navíc 500 MB pro další nejběžnější země světa. Každá MMS vyjde na 4,90 Kč.

Vodafone přišel s nabídkou neomezených datových tarifů už na konci června. Podmínky ale nejsou snadno splnitelné: musíte si objednat pevné připojení a pořídit neomezená data do mobilu nejméně pro dva členy domácnosti. Rychlost mobilního připojení je navíc omezená na pět megabitů za sekundu.

Základní cena za jednu SIM kartu začíná na 599 korun měsíčně, k tomu je ale nutné sjednat tarif aspoň pro čtyři čísla a mít zároveň pevné připojení od Vodafonu či dceřiné firmy UPC. Kdo do „hromadné“ smlouvy zapojí jenom dvě čísla, dostane se na cenu 998 korun za jedno číslo.

Vodafone prodává takové tarify jenom se závazkem na dva roky. Při roamingu v rámci EU přidává podle ceníku k neomezeným tarifům 17 GB dat, když si tarif pořídíte pro dvě čísla. Nebo třeba 10 GB dat, když tarif sjednáte pro čtyři čísla. Případná MMS vyjde na 4,54 koruny.

Nejprodávanější tarify

S takzvaným neomezeným tarifem přišli operátoři už v roce 2013, dnes tvoří jejich základní nabídku. Zahrnují do něj ale jenom neomezené volání a SMS, zatímco data byla hodně omezená. Když s prvním takovým tarifem přišel operátor O2 (tehdy ještě Telefónica), dával k neomezenému volání a SMS porci 1 GB dat za celkem 749 korun. Zbylí dva operátoři nabídku rychle vyrovnali. Postupně se nabídka na několik dalších let ustálila na 1,5 GB dat za cenu kolem 750 korun. Pak porce dat začala postupně růst, lehce rostla i cena tarifu.

T-Mobile teď uvádí, že lidem v základu stačí 12 GB dat. Vychází ze své letošní akce Neomezené léto, při níž mohli lidé zadarmo stahovat dat, kolik chtěli. Většina z nich (kolem 70 procent) si i při vědomí naprosté volnosti vystačila s 12 GB dat měsíčně. Právě z této úrovně tak operátor udělal nový standard. Neomezené volání a SMS s touto porcí dat teď T-Mobile prodává za 825 korun měsíčně, opět jde o smlouvu bez závazku. MMS vyjde na 4,90 Kč.

Operátor O2 nabízí neomezené volání a SMS s 14 GB dat za 849 korun měsíčně, při uzavření smlouvy na dva roky. „Tento objem dat bohatě stačí i těm, kteří na internetu v mobilu tráví i několik hodin denně,“ říká Jindřich Fremuth, generální ředitel O2. Za MMS se platí 5,60 Kč.

Vodafone má pro jednotlivce za 799 korun neomezené volání, SMS a až 10 GB dat. Automaticky obsahuje 5 Gb každý měsíc, dalších 5 GB dat si lze každý měsíc zadarmo přidat v mobilní aplikaci operátora. Cena platí při uzavření smlouvy na dva roky. Bez ní je cena o 200 korun vyšší. MMS vyjde na 4,90 Kč.

U všech těchto tarifů se celkový objem dat počítá pro stahování v Česku i unijní roaming. Když tedy budete třeba v Německu s mobilem na internetu, tak data čerpáte za stejných podmínek jako v Česku.

Ještě levněji, prosím

Kdo nechce platit přinejmenším 800 korun měsíčně, může stále ještě získat neomezené volání i SMS a k tomu několik GB dat.

U Vodafonu jsou to 4 GB dat (polovinu musíte každý měsíc aktivovat v aplikaci) za 599 korun. Cena platí při dvouletém závazku, bez něj je o 150 korun vyšší. O2 má k neomezenému volání a SMS dvě porce dat: Buď 4 GB za 599 korun, nebo 1 GB za 499 korun. I tady jde o ceny s dvouletou smlouvou, bez ní se připlácí 150 korun. T-Mobile má také dvě varianty tohoto tarifu, obě bez závazku. Se 3 GB dat vyjde na 625 korun, s 1,5 GB na 525 korun.

Změny u operátorů T-Mobile rozšířil nabídku o třetí neomezený tarif. O kousek s ním poráží konkurenční O2, pokud jde o nejlevnější tarif pro jednotlivce s neomezenými daty. Nový tarif je za 1075 korun měsíčně. Tři týdny po T-Mobilu představil nové tarify konkurenční operátor O2. U obou na nabídku dosáhne i samostatný zájemce, zatímco Vodafone má komplikovanější podmínky. Máte předplacenou kartu a chcete si telefonní číslo přenést ke konkurenci. Dnes to funguje tak, že zbytek kreditu si může nechat dosavadní operátor. Nejpozději do konce příštího roku se to ale změní. O nevyčerpaný kredit už nepřijdete.

Ještě levněji lze pořídit tarify, kde operátoři omezují i volné minuty a SMS. Například u T-Mobilu můžete mít 100 volných minut a 100 SMS plus 1,5 GB dat za 375 korun měsíčně. Vodafone začíná na 299 korunách, za tarif s touto cenou dostanete 1,5 GB dat a 130 volných minut na měsíc. Za každou SMS se v tomto případě platí 1,51 Kč. O2 začíná na 349 korunách: dostanete za ně jenom 50 MB dat, k tomu neomezené volání do vlastní sítě, na pevné linky a také neomezené SMS do vlastní sítě, avšak volání do konkurenčních sítí přijde na 3,50 Kč za minutu, SMS ke konkurenci na 1,50 Kč. Tarify od Vodafonu a O2 jsou opět s dvouletým závazkem.

Virtuální operátoři

Pro další srovnání jsme se podívali i do ceníků největších virtuálních operátorů. Ti nejčastěji prodávají předplacené služby, i u nich si můžete vybírat z přednastavených balíčků.

U Blesk mobilu je základní cena volání 2,50 Kč za minutu do všech sítí, SMS přijde na 1,50 Kč a MMS za 5 Kč. Za 200 Kč si můžete koupit 200 jednotek (1 SMS nebo minuta volání). K tomu si lze přikoupit balíček dat – od 0,4 do 5 GB za ceny od 99 do 399 korun.

Mobil.cz má základní cenu 2,20 Kč za minutu hovoru, 1,50 Kč za SMS a 5 Kč za MMS. Dokoupit lze například balíček neomezeného volání za 189 Kč na 10 dnů. 700 MB dat koupíte za 130 Kč, 2 GB za 300 Kč.

Tesco mobile nejčastěji prodává balíček neomezeného volání a SMS do všech sítí s 0,5 GB dat za 499 korun na měsíc. Stejný balíček s 1,5 GB dat je za 599 Kč a se 3 GB za 699 Kč.

Sazka mobil má například za 497 korun bez závazku 500 minut volání do všech sítí v Česku a k tomu 5 GB dat. Za každou SMS se platí 0,90 Kč, MMS vyjde na 4,90 Kč.

A třeba virtuální operátor od energetické společnosti ČEZ prodává balíček s neomezeným voláním, 2000 SMS a 0,5 GB dat za 399 korun na měsíc. Objem dat v balíčku lze zvýšit až na 5 GB, měsíční cena pak dělá 659 korun.